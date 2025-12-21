Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка больна
© Freepik by prostooleh is licensed under public domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:48

Болезнь ускорилась: почему грипп в Башкирии стал опаснее обычного

Пневмония составляет 65% всех осложнений гриппа — Мухаметзянов

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Башкирии вышел за пределы сезонной нормы и уже превысил эпидемический порог, что усилило нагрузку на систему здравоохранения и повысило риски тяжёлых осложнений. На фоне этой ситуации врачи вновь напоминают о необходимости раннего обращения за медицинской помощью и важности профилактики. Об этом сообщает издание UfacityNews.

Эпидемиологическая ситуация в регионе

По данным за 50-ю неделю 2025 года, в Башкирии было выявлено 198 случаев гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Уровень заболеваемости составил 0,5 случая на 10 тысяч населения, что свидетельствует о превышении эпидемического порога. Медики отмечают, что подобная динамика требует повышенного внимания как со стороны врачей, так и со стороны самих жителей региона.

Специалисты подчеркивают, что грипп опасен не только острым течением, но и высоким риском осложнений, особенно у пожилых людей, детей и пациентов с хроническими заболеваниями. Именно осложнения зачастую становятся причиной тяжелых исходов.

Самые опасные осложнения гриппа

Главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Азат Мухаметзянов сообщил, что наиболее частым и опасным осложнением гриппа остается пневмония. По его словам, именно она нередко приводит к летальному исходу и составляет основную долю осложнений.

"Самым частым и опасным осложнением гриппа является пневмония, на нее приходится 65% всех осложнений", — отметил главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Азат Мухаметзянов.

На втором месте по частоте возникновения находятся острые бронхиты. Их доля, по данным врачей, составляет от 4,6 до 8 процентов. Далее следуют осложнения со стороны ЛОР-органов — гаймориты и отиты, которые фиксируются в 1,5-7,6 процента случаев. Хотя эти состояния реже приводят к тяжелым последствиям, они значительно осложняют течение болезни и требуют дополнительного лечения.

Как снизить риск тяжелого течения

Медики подчеркивают, что ключевым фактором в профилактике осложнений остается своевременное обращение за медицинской помощью. Резкое ухудшение самочувствия, высокая температура, выраженная интоксикация и слабость — сигналы, при которых нельзя заниматься самолечением и откладывать визит к врачу.

Эксперты также напоминают, что самым эффективным методом профилактики осложнений гриппа была и остается вакцинация. Она не всегда полностью защищает от заражения, но значительно снижает риск тяжелого течения болезни и развития пневмонии. В условиях превышения эпидемического порога врачи призывают жителей региона внимательнее относиться к своему здоровью и соблюдать рекомендации специалистов.

