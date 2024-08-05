Топ-5 самых ядовитых для кошек комнатных растений

Многие любители домашних животных, особенно кошек, не всегда задумываются о том, что некоторые комнатные растения могут быть потенциально опасными для их питомцев. Между тем, существует достаточно внушительный список комнатных цветов, которые могут причинить вред здоровью кошек.
Лилии
Пожалуй, одно из самых известных ядовитых для кошек растений - лилии. Все части лилий, включая пыльцу, являются токсичными и представляют серьезную угрозу для кошек. Всего несколько листьев или лепестков способны вызвать у кошки почечную недостаточность, которая может привести к летальному исходу.
Диффенбахия
Это красивое пятнистое тропическое растение содержит кристаллы оксалата кальция, которые вызывают раздражение слизистых оболочек рта, языка и горла у кошек. При поедании диффенбахии у питомца могут появиться отек гортани, затрудненное дыхание и судороги.
Монстера
Другое популярное комнатное растение, токсичное для кошек, - это монстера. Она также содержит кристаллы оксалата кальция, вызывающие ожоги рта и пищеварительного тракта у животных. Помимо этого, растение может стать причиной рвоты и диареи у кошек.
Плющ
Красивый и неприхотливый плющ содержит гликозиды, которые оказывают негативное воздействие на сердце кошек. Симптомами отравления могут быть нарушение сердечного ритма, понижение аппетита и судороги.
Кротон
Это яркое тропическое растение богато млечным соком, который при попадании на кожу и слизистые оболочки питомца способен вызвать раздражение и отек.
Помимо этих популярных комнатных цветов, опасными для кошек также могут быть азалия, пуансеттия, филодендрон, герань и многие другие растения.
Чтобы обезопасить своего питомца, лучше отдавать предпочтение кошачьей мяте, газонной травке или другим безопасным для кошек растениям. Если же вы все же решитесь завести какое-то ядовитое растение, тщательно следите, чтобы кошка не имела к нему доступа.
Фото: flickr.com by Rosino.
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