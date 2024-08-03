Цветы, которые должны быть в саду опытного дачника

Когда большинство ярких и красочных цветников уже отцветают к концу лета, у опытных дачников и садоводов есть свои любимчики, которые они высаживают именно в этот период. Эти растения не только продлевают период цветения на участке, но и могут радовать своим видом вплоть до первых заморозков.
Астры - короли осеннего сада
Пожалуй, самый популярный цветок, который высаживают в конце лета - это астры. Эти яркие, пышноцветущие растения зацветают как раз в сентябре-октябре, когда многие другие цветы уже отцветают.
Астры доступны в широкой цветовой гамме - от нежно-розовых и фиолетовых до ярко-красных и белоснежных оттенков. Кроме того, существуют сорта с разной высотой и размером соцветий, что позволяет использовать астры для создания самых разнообразных цветочных композиций.
Для посадки в конце лета хорошо подойдут низкорослые сорта астр, которые особенно эффектно смотрятся в групповых и бордюрных посадках.
Хризантемы - неувядающая классика
Яркие, пушистые цветы хризантем также являются любимцами многих дачников для высадки в конце лета. Эти осенние красавицы радуют нас своим цветением вплоть до первых заморозков.
Опытные садоводы чаще всего выбирают низкорослые, компактные сорта хризантем, которые прекрасно смотрятся в контейнерах, клумбах и бордюрах. Также популярны поздноцветущие, крупноцветковые сорта, демонстрирующие роскошные соцветия.
Дельфиниумы - высокие и эффектные
Еще один замечательный выбор для посадки в конце лета - это дельфиниумы. Эти высокие, величественные цветы блистают своими ярко-синими, фиолетовыми и белыми соцветиями, создавая настоящий фейерверк красок в саду.
Важно отметить, что дельфиниумы предпочитают солнечные, хорошо дренированные участки. Поэтому опытные дачники стараются высаживать их в конце лета, когда риск избыточного увлажнения почвы в осенний период минимален.
Эти и другие красивоцветущие растения, которые опытные садоводы высаживают в конце лета, не только продлят сезон цветения на участке, но и станут настоящим украшением вашего дачного участка.
Фото: Kor!An (Корзун Андрей).
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