Зелёный караван развернули у цели: декоративные растения из шести стран не прошли досмотр на алтайской границе

В Алтайском крае предотвратили попытку ввоза крупной партии срезанных растений, предназначавшихся для флористических целей. Инцидент зафиксировали 15 марта 2026 года при участии инспекторов Россельхознадзора, сотрудников пограничного управления ФСБ и представителей Алтайской таможни. Груз включал 20 тысяч единиц декоративной зелени, которые транзитом через Казахстан следовали в адрес российских получателей. Из-за выявленных несоответствий в товаросопроводительных документах вся партия была развернута на границе и отправлена обратно поставщикам.

География поставок и причины запрета

Декоративная зелень, используемая для сборки подарочных букетов, прибыла из шести государств. В состав обширной партии вошли растения из США, Италии, Коста-Рики, Кении, Эфиопии и Израиля. Такой широкий ареал происхождения требует строгого соблюдения правил оформления документов для каждой отдельной части груза.

Транспортировка осуществлялась через территорию Казахстана, которая служит крупным узлом для транзита импортных товаров в Россию. Однако уже на этапе таможенного оформления в Алтайском крае продукция столкнулась с правовыми барьерами. Выяснилось, что товар не может пересечь государственную границу из-за критических ошибок в сопровождении.

Инспекторы проверяли партию в обычном режиме, ориентируясь на фитосанитарные нормы безопасности. Для декоративных растений подобные проверки являются обязательными, так как вместе с зеленью в страну могут попасть опасные вредители или патогенные организмы, скрытые от глаз в зеленной массе.

Фитосанитарный контроль и ошибки маркировки

Основным нарушением стало расхождение сведений, зафиксированных на упаковках растений, с данными в фитосанитарном сертификате. Эти бумаги подтверждают чистоту продукции и ее соответствие международным стандартам безопасности. Когда информация не совпадает, юридическую силу теряет весь сертификат.

Любая неточность в маркировке — это нарушение законодательства, которое регулирует оборот подкарантинной продукции. Контролирующие органы внимательно сверяют артикулы, страны происхождения и видовой состав растений с заявленными позициями в сопроводительных листах. Без достоверных данных о происхождении товара фитосанитарные гарантии перестают работать.

"В ходе контроля выяснилось, что информация на маркировке упаковок не соответствует данным, указанным в фитосанитарном сертификате. В результате сертификат признали недействительным", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Итоги проверки и требования закона

Из-за того, что ввезенная партия не отвечала российским законодательным нормам, было принято решение о безусловном запрете на ее пересечение границы. Статус недействительного сертификата означает, что товар фактически признан юридически "невидимым" или контрафактным с точки зрения карантинного надзора. Таких грузов в российском обороте быть не должно.

Всю партию в 20 тысяч срезов вернули отправителю в полном объеме. Подобные меры призваны обезопасить внутренний рынок от рисков, связанных с бесконтрольным оборотом импортной растительной продукции. Нарушители обязаны за свой счет организовать вывоз товара обратно за пределы страны.

Стоит отметить, что вопросы качества цветочной продукции периодически становятся предметом внимания государственных структур. Роскачество ранее публиковало методические рекомендации для потребителей по выбору срезанных цветов. Эксперты советуют приобретать букеты либо в день торжественного события, либо за один-два дня до него, чтобы растения максимально долго сохраняли свежесть в домашних условиях.