Улучшить питание и рост цветов. Рассказываем, когда лучше пересаживать комнатные цветы

Пересадка - важный этап ухода за комнатными растениями. Она позволяет обновить грунт, предотвратить переуплотнение корневой системы, улучшить питание и рост цветов. Но чтобы пересадка прошла успешно, важно выбрать правильное время.
Весна - сезон активной вегетации
Большинство комнатных цветов лучше всего пересаживать весной, в период их активного роста. Это позволяет растениям быстро адаптироваться к новым условиям и успешно развиваться в течение сезона.
Оптимальные сроки - с марта по май. В это время возобновляется вегетация, растения активно наращивают корни, листву и цветоносы. Они быстрее приживаются после пересадки и меньше страдают от стресса.
Исключение составляют цветы, которые впадают в летнюю спячку. Для них лучше выбрать начало осени.
Осень - допустимое время для некоторых цветов
Осенью, в сентябре-октябре, также можно пересаживать комнатные растения. Это подходит для медленнорастущих, зимующих сортов, которые к этому времени уже приостановили активный рост.
К таким цветам относятся:
- пуансеттия;
- хризантема;
- каланхоэ;
- фиалка;
- циперус.
Пересадка осенью позволит обновить грунт и приспособить растения к зимним условиям содержания.
Чего избегать при пересадке
Не рекомендуется пересаживать цветы в летний период или зимой. Летом растения находятся в состоянии покоя, а зимой ослаблены из-за недостатка света и пониженных температур. В эти сезоны они хуже переносят стресс от пересадки.
Также старайтесь избегать пересадки во время цветения. Это может негативно сказаться на формировании бутонов и качестве цветения.
Фото: Jerzy Opioła.
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