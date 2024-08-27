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Говорим о лучшем времени пересадки цветов
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Улучшить питание и рост цветов. Рассказываем, когда лучше пересаживать комнатные цветы

Говорим о лучшем времени пересадки цветов

Пересадка - важный этап ухода за комнатными растениями. Она позволяет обновить грунт, предотвратить переуплотнение корневой системы, улучшить питание и рост цветов. Но чтобы пересадка прошла успешно, важно выбрать правильное время.

Весна - сезон активной вегетации

Большинство комнатных цветов лучше всего пересаживать весной, в период их активного роста. Это позволяет растениям быстро адаптироваться к новым условиям и успешно развиваться в течение сезона.

Оптимальные сроки - с марта по май. В это время возобновляется вегетация, растения активно наращивают корни, листву и цветоносы. Они быстрее приживаются после пересадки и меньше страдают от стресса.

Исключение составляют цветы, которые впадают в летнюю спячку. Для них лучше выбрать начало осени.

Осень - допустимое время для некоторых цветов

Осенью, в сентябре-октябре, также можно пересаживать комнатные растения. Это подходит для медленнорастущих, зимующих сортов, которые к этому времени уже приостановили активный рост.

К таким цветам относятся:

  • пуансеттия;
  • хризантема;
  • каланхоэ;
  • фиалка;
  • циперус.

Пересадка осенью позволит обновить грунт и приспособить растения к зимним условиям содержания.

Чего избегать при пересадке

Не рекомендуется пересаживать цветы в летний период или зимой. Летом растения находятся в состоянии покоя, а зимой ослаблены из-за недостатка света и пониженных температур. В эти сезоны они хуже переносят стресс от пересадки.

Также старайтесь избегать пересадки во время цветения. Это может негативно сказаться на формировании бутонов и качестве цветения.

Фото: Jerzy Opioła.

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