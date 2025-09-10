Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Борьба с муравьями и тлей
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:27

Подкормка, мульча и укрытие: правила зимовки сада

Осенняя подготовка клумбы к зиме: обрезка, мульчирование и укрытие растений

Зимовка — серьёзное испытание для сада. Без подготовки клумба рискует потерять декоративность, а растения — корневую систему. Чтобы весной участок засиял свежими красками, важно правильно провести осенние работы.

Очистка от остатков

Первым делом нужно убрать увядшие однолетники и сорняки. Сухие стебли не только портят вид, но и становятся убежищем для грибковых инфекций и вредителей. Если остатки здоровы, их можно отправить в компост, иначе лучше утилизировать.

Обрезка многолетников

Большинство многолетников нуждается в обрезке. Побеги укорачивают до 5-10 см, оставляя точки роста нетронутыми. Это защищает растения от выпревания, плесени и зимующих вредителей. Исключение составляют декоративные травы и культуры, которые украшают сад под снегом — их оставляют до весны.

Подкормка и укрепление почвы

После уборки клумбы стоит позаботиться о почве. Органические удобрения — перегной, компост, древесная зола — восполнят питательные вещества. Фосфорно-калийные составы укрепят корни и помогут им лучше пережить морозы, а весной ускорят рост.

Мульчирование — главный секрет зимовки

Мульча становится защитным одеялом для клумбы. Для неё используют опавшие листья, торф, кору или лапник. Такой слой сохраняет влагу, защищает от перепадов температур и препятствует промерзанию почвы. Именно мульчирование чаще всего становится решающим фактором, благодаря которому растения встречают весну без потерь.

Дополнительное укрытие

Некоторые культуры особенно чувствительны к морозам. Их стоит прикрыть лапником или нетканым материалом. Главное — использовать сухой и воздухопроницаемый укрывной материал, чтобы растения не выпрели за зиму.

Подготовка почвы

Перед внесением мульчи землю желательно слегка прорыхлить — это насытит её воздухом. Но в конце осени рыхление прекращают, чтобы корни спокойно перешли в состояние покоя.

Забота о декоре

Осенняя подготовка касается не только растений. Камни, фонари, садовые фигурки лучше очистить, чтобы они сохранили вид и не разрушились под действием влаги и морозов.

Практичные хитрости

Чтобы весной не повредить молодые ростки, полезно отметить места многолетников колышками. Если участок склонен к застою влаги, в почву можно добавить песок — он улучшит дренаж. Такие простые шаги сделают уход весной значительно легче.

