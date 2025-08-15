Сад в Ростовской области цветёт с марта до ноября: всё дело в правильном календаре посадки

Ростовская область — регион с тёплым и продолжительным летом, но при этом нередкими весенними заморозками и довольно ветреной погодой. Эти климатические особенности нужно учитывать, составляя календарь посадки цветов. Правильное распределение сроков и подбор устойчивых сортов позволит саду цвести с апреля до поздней осени.

Климат и сезонность Ростовской области

В регионе весна приходит рано, но ночные заморозки могут держаться до конца апреля. Лето здесь жаркое, с температурами до +35°C, а осень — сухая и продолжительная. Это значит, что многие цветы можно сажать уже в марте (под укрытие), а также продлевать сезон цветения до октября-ноября.

Календарь посадки цветов

Март

Посев на рассаду: петуния, львиный зев, агератум, астры.

Высадка луковичных (если почва оттаяла): крокусы, нарциссы, тюльпаны.

Апрель

Высадка рассады в теплицу: петуния, бегония, виола.

Посев в открытый грунт: календула, василёк, космея.

Деление и пересадка многолетников: флоксы, ирисы, пионы.

Май

Высадка теплолюбивых цветов: бархатцы, цинния, гладиолусы.

Посев прямым способом: настурция, амарант, мальва.

Июнь

Подсеивание быстрорастущих однолетников для второй волны цветения.

Высадка рассады поздноцветущих георгин.

Июль-август

Посев двулетников: виола, турецкая гвоздика, колокольчики.

Деление ирисов и других многолетников после цветения.

Сентябрь

Посадка луковичных под зиму: тюльпаны, нарциссы, гиацинты.

Подготовка почвы и мульчирование клумб.

Октябрь

Посадка морозоустойчивых многолетников.

Укрытие теплолюбивых растений на зиму.



В Ростовской области ценят не только красоту сада, но и его практичность: цветы часто подбирают так, чтобы они были неприхотливы и выдерживали и засуху, и сильный ветер. В ходу — народные методы защиты рассады от холода (пластиковые бутылки, агроволокно) и использования золы как универсальной подкормки.

"У нас весной может и солнце палить, и мороз бахнуть ночью. Я всегда сею петунию и астры на рассаду в марте, а в апреле держу под плёнкой. Луковичные обязательно сажаю в сентябре — весной они первые радуют глаз", — комментирует Наталья И., г. Новочеркасск.

Календарь посадки цветов в Ростовской области помогает грамотно распределить работы на весь сезон и создать сад, который будет радовать с первых весенних дней и до поздней осени. Главное — учитывать климат региона и не бояться применять проверенные "народные" приёмы.