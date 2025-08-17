Почему хозяйки скрывают этот рецепт? Пирог, который съедают первым
Задумывались ли вы, как украсить свой стол пышным и аппетитным пирогом? Пирог Цветок из дрожжевого теста — это не только вкусно, но и красиво! Он станет настоящей изюминкой вашего семейного чаепития или праздничного стола. Даже если вы только начинаете осваивать кулинарию, с этим рецептом справится каждый.
Ингредиенты
- 1 яйцо
- 50 г сахара
- 4 г сухих дрожжей
- 0,5 ч. л. соли
- 150 мл молока
- 1 ст. л. ванильного сахара
- 20 г сливочного масла
- 15 г растительного масла
- 320 г пшеничной муки
- 120 г джема (по вашему выбору)
- 1 яйцо
- 1 ст. л. молока
Пошаговое приготовление
Начните с того, что отмерьте все необходимые ингредиенты. Для начинки подойдёт любой джем, конфитюр или варенье. Молоко слегка подогрейте. В небольшой мисочке соедините дрожжи, 1 ч. л. сахара и 50 мл тёплого молока. Хорошо перемешайте и оставьте на 10-12 минут. Если на поверхности появится пенная шапочка, значит, дрожжи активны.
Просейте муку в широкую миску, чтобы обогатить её кислородом. Это поможет тесту подняться. Затем растопите сливочное масло и дайте ему немного остыть. В глубокой миске взбейте яйцо с солью и оставшимся сахаром до однородности. Влейте оставшееся молоко и добавьте дрожжевую смесь. Затем добавьте растопленное сливочное и растительное масло, перемешайте.
Постепенно добавляйте просеянную муку, ориентируясь на консистенцию теста. Оно должно быть мягким и почти не липнуть к рукам. Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте для подъема на 80-90 минут. Когда тесто увеличится в объеме, аккуратно обомните его и разделите на 3 равные части. Каждую часть раскатайте в круглый пласт и складывайте друг на друга, смазывая джемом.
Накройте последний пласт и обозначьте центр. Разрежьте тесто на 16 сегментов, приподнимите и перекрутите их, формируя цветок. Оставьте на расстойку на 15-20 минут. Смажьте пирог смесью из яйца и молока, выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 30 минут до золотистой корочки. Готовый пирог остудите и подавайте к столу.
