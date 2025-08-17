Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пирог с горбушей и клюквенным соусом
Пирог с горбушей и клюквенным соусом
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:47

Почему хозяйки скрывают этот рецепт? Пирог, который съедают первым

Дрожжевой пирог Цветок: рецепт от кондитера

Задумывались ли вы, как украсить свой стол пышным и аппетитным пирогом? Пирог Цветок из дрожжевого теста — это не только вкусно, но и красиво! Он станет настоящей изюминкой вашего семейного чаепития или праздничного стола. Даже если вы только начинаете осваивать кулинарию, с этим рецептом справится каждый.

Ингредиенты

  • 1 яйцо
  • 50 г сахара
  • 4 г сухих дрожжей
  • 0,5 ч. л. соли
  • 150 мл молока
  • 1 ст. л. ванильного сахара
  • 20 г сливочного масла
  • 15 г растительного масла
  • 320 г пшеничной муки
  • 120 г джема (по вашему выбору)
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. молока

Пошаговое приготовление

Начните с того, что отмерьте все необходимые ингредиенты. Для начинки подойдёт любой джем, конфитюр или варенье. Молоко слегка подогрейте. В небольшой мисочке соедините дрожжи, 1 ч. л. сахара и 50 мл тёплого молока. Хорошо перемешайте и оставьте на 10-12 минут. Если на поверхности появится пенная шапочка, значит, дрожжи активны.

Просейте муку в широкую миску, чтобы обогатить её кислородом. Это поможет тесту подняться. Затем растопите сливочное масло и дайте ему немного остыть. В глубокой миске взбейте яйцо с солью и оставшимся сахаром до однородности. Влейте оставшееся молоко и добавьте дрожжевую смесь. Затем добавьте растопленное сливочное и растительное масло, перемешайте.

Постепенно добавляйте просеянную муку, ориентируясь на консистенцию теста. Оно должно быть мягким и почти не липнуть к рукам. Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте для подъема на 80-90 минут. Когда тесто увеличится в объеме, аккуратно обомните его и разделите на 3 равные части. Каждую часть раскатайте в круглый пласт и складывайте друг на друга, смазывая джемом.

Накройте последний пласт и обозначьте центр. Разрежьте тесто на 16 сегментов, приподнимите и перекрутите их, формируя цветок. Оставьте на расстойку на 15-20 минут. Смажьте пирог смесью из яйца и молока, выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 30 минут до золотистой корочки. Готовый пирог остудите и подавайте к столу.

