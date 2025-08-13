Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Петунии
Петунии
© flickr.com by Peter Balcerzak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:34

Цветники Самарской области взорвутся красками: одна ложка в лейку — и бутоны не остановить

Чем удобрять цветущие летом растения: рабочие схемы для Самарской области

Хотите, чтобы петунии, розы, флоксы и лилейники держали волну цветения до самых холодных рос? В нашем климате Волги с июльскими суховеями и перепадами "день-ночь" цветник спасают не "чудо-палочки", а грамотные подкормки и правильный режим полива. Ниже — простая, но профессиональная схема, адаптированная под Самарскую область.

Что учесть именно у нас

  • Жара и суховей. В июле-августе подкормки даём утром по влажной почве, внекорневые — вечером (после 20:00), чтобы не было ожогов.

  • Жёсткая вода из колодцев/скважин. На щёлочных почвах микроэлементы "запираются": выбирайте хелатные формы Fe, Mg, Mn, Zn.

  • Почвы разные. На песке — больше органоминеральных и частый полив; на чернозёме — меньше азота во второй половине лета.

"В сухой август у нас лучше всего работают короткие, но регулярные подкормки "по чуть-чуть” и мульча 5-7 см. Так питание доходит до корней, а не улетает с ветром", — говорит Илья Круглов из Красноярского района Самарской области.

База лета: что, когда и зачем

Фаза "бутон-массовое цветение" (июнь-июль)

  • Калий + фосфор — двигатель бутонизации. Монофосфат калия: 10-15 г/10 л воды 1 раз в 7-10 дней (по корню). Для петуний/сурфиний: чередуйте с калийной селитрой 10 г/10 л (если лист светлеет).

  • Микроэлементы в хелатах (комплекс): 1-2 г/10 л по листу 1 раз в 10-14 дней вечером.

Жара и стресс (любой месяц лета)

  • Магний + железо от межжилкового хлороза. Сульфат магния: 10 г/10 л по листу раз в 10-14 дней. Железо EDDHA (для жёсткой воды): 2-3 г/10 л по корню.

  • Кальций для плотных лепестков и "долгоиграющих" роз/гортензий. Кальциевая селитра: 10-15 г/10 л по корню утром, раз в 2-3 недели. Не смешивайте в одном баке с сульфатами/фосфатами.

Поддержка без перегруза (всё лето)

  • Гуматы: 5-10 мл/10 л по корню раз в 10-14 дней — улучшают усвоение, особенно на песчаных почвах.

  • Зола (только если почва не щёлочная): 1 стакан/10 л — пролить 1 л под куст раз в 3-4 недели (для лилейников, флоксов). Не совмещайте в день внесения с кальциевой селитрой.

По культурам

Петунии, сурфинии, вербена (кашпо/клумба):

  • Каждые 5-7 дней: жидкое комплексное NPK с упором на K.

  • Чередовать: монофосфат K (10-15 г/10 л) ↔ комплекс+микро.

  • При бледнении листа: сульфат Mg 10 г/10 л по листу вечером.

Розы (повторноцветущие):

  • Июнь-июль: монофосфат K 10-15 г/10 л раз в 10 дней; кальциевая селитра 10-15 г/10 л раз в 2-3 недели.

  • С 20-25 августа азот сводим к минимуму (готовим к зиме).

Флоксы, лилейники, лаванда:

  • Раз в 2 недели: зольный настой или комплекс с K+Mg.

  • На тяжёлых почвах — разрыхляйте и мульчируйте, чтобы не "душить" корни.

Простая схема на месяц (можно сохранить)

  • 1-я неделя: монофосфат K (10-15 г/10 л) по корню.

  • 2-я неделя: комплексные микро в хелатах по листу + гумат под корень.

  • 3-я неделя: кальциевая селитра (10-15 г/10 л) по корню утром.

  • 4-я неделя: повтор 1-й недели. Каждый полив — только по влажной почве. В жару — полив утром, опрыскивание вечером.

5 ошибок, из-за которых цветение "съезжает"

  1. Азот в августе для многолетников и роз — уводит в зелень и задерживает вызревание побегов.

  2. Опрыскивание днём в жару — ожоги лепестков и листьев.

  3. Жёсткая вода + обычное железо — эффекта почти нет; берите EDDHA.

  4. Смешивание кальциевой селитры с сульфатом магния/фосфатами в одном баке — выпадение осадка, нулевая отдача.

  5. Подкормка по сухой земле — "обжигаем" корни; всегда предварительно пролейте чистой водой.

Маленькие лайфхаки Самарской области

  1. Мульча 5-7 см (щепа, кора, солома) = меньше поливов и ровная температура корней.

  2. При ветрах с Волги ставьте низкие ветроломы (сетку, борта у гряд), чтобы раствор не испарялись до почвы.

  3. После грозы с ливнем — микро по листу на следующий вечер: цветение вернётся быстрее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сидераты до посадки: как подготовить почву и увеличить урожай – советы дачникам сегодня в 9:26

Зеленые помощники в огороде: как правильно заделать сидераты, чтобы собрать рекордный урожай

Правильная заделка сидератов - простой способ улучшить почву, структуру и получить отличный будущий урожай. Сроки, способы, важные нюансы и советы для дачников.

Читать полностью » Чукотский сад: 7 способов использовать камни в суровом климате сегодня в 9:19

Как камни спасают северные клумбы: откройте для себя секреты успешного садоводства на Чукотке

На Чукотке камни не только для украшения: узнайте, как они помогают справляться с суровым климатом и помогают растениям выживать. Подробности внутри!

Читать полностью » Как заставить перцы быстрее созреть: проверенные приёмы сегодня в 9:15

Перцы покраснеют на зависть: раскрою 3 секрета быстрого созревания

Перцы не хотят краснеть? Узнайте, как заставить их созреть быстрее. 3 простых шага: формировка, стресс и подкормка.

Читать полностью » Крупа как органическое удобрение: раскрываем секрет богатого урожая сегодня в 8:26

Урожай как на дрожжах: опытные огородники используют этот простой трюк с крупой

Улучшите почву и урожай с помощью крупы! Раскрываем секреты опытных огородников: как применять крупу для повышения плодородия. Эффективный и экологичный метод!

Читать полностью » Дырявые листья гортензии: что это значит и как вернуть красоту кустам сегодня в 8:13

Вредители атакуют гортензии: по следам дыр на листьях вычисляем врага

Дыры на листьях гортензии? Опознайте вредителя и спасите растение! Гусеницы, слизни, жуки и болезни - как бороться? Советы эксперта.

Читать полностью » Капуста без дыр: натуральный рецепт защиты от вредителей сегодня в 8:07

Вредители пируют на капусте? Это зелье заставит их бежать без оглядки

Капусту атакуют вредители? Защитите урожай простым, но эффективным средством из 4 ингредиентов.

Читать полностью » 18 шагов к идеальным томатам: урожай, о котором вы мечтали сегодня в 7:46

Томатный бум: 18 советов, которые преобразят ваш урожай до неузнаваемости

Узнайте 18 секретов выращивания томатов от экспертов, чтобы получить богатый урожай сочных и вкусных плодов. Советы охватывают все этапы, от выбора сорта до сбора урожая.

Читать полностью » Как правильно подготовить ягодные кустарники к зиме: советы садоводам сегодня в 7:45

Осенний эликсир для ягод: раскройте тайну ухода, чтобы кусты ломились от плодов – это просто

Подготовьте ягодные кустарники к зиме! Правильная подкормка, обрезка и защита от вредителей осенью обеспечат богатый урожай в следующем году. Советы садоводам.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Забудьте про побочки от кофе: добавьте это и наслаждайтесь утренней бодростью
Садоводство

Заставьте петунию цвести нон-стоп: простые правила ухода и подкормки
Еда

Как сделать Шубу с сыром: советы по приготовлению от кулинаров
Туризм

Россия и Китай запускают безвизовые круизы по Янцзы для групп с 2025 года — подробности
Красота и здоровье

Пилипенко: молочные продукты снижают риск рака кишечника и желудка
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Насырова назвала упражнения для тонуса и формы груди без увеличения объёма
Наука и технологии

Крошечный муравей из янтаря раскрыл тайны эволюции Basiceros
Еда

Летние блинчики из кабачков: как приготовить
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru