Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Цветочная арка
Цветочная арка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 9:04

Цветочная арка в Мордовии: как не потерять красоту при сильных ветрах

Секреты цветочной арки: как выбрать растения для Мордовии

В Мордовии цветочная арка у калитки или подъезда — не просто декор, а мягкий знак гостеприимства. Чтобы арка радовала дольше, учитываем местный климат: здесь умеренно-континентальная погода с холодной зимой и тёплым летом, средняя температура января около -11 °C, июля — около +19 °C; регистрировались и сильные морозы.

Сезонность: когда ставить и что сажать

По данным заповедника "Мордовия", последние весенние заморозки в воздухе обычно выпадают на период с 4 по 16 мая, а на поверхности почвы прекращаются в среднем к 17 мая — 5 июня; первые осенние заморозки приходятся на вторую-третью декаду сентября. Значит, монтаж арки планируйте в апреле-мае, а посадку теплолюбивых лиан — после ухода почвенных заморозков (конец мая — начало июня).

Конструкция: прочность важнее "воздуха"

Зимой на арку действует масса снега, а летом — порывистый ветер. Для Мордовии отмечают ветровые порывы до 28-42 м/с, поэтому уличная арка должна иметь надёжное крепление (стойки в бетон ниже глубины промерзания), а металл — антикоррозионное покрытие; дерево ежегодно обновляйте защитными маслами.

Растения, которые "держат" мордовскую зиму

  • Девичий виноград (Parthenocissus). Неприхотлив, быстро заплетает опоры, устойчив в средней полосе; отдельные виды переносят суровые зимы.
  • Жимолость каприфоль. Ароматная лиана для полутени, хорошо идёт по дугам и аркам; любит влажную, но дренированную почву.
  • Клематисы группы Жакмана. Богато цветут на побегах текущего года; в первые годы требуются укрытие и правильная обрезка.
  • Хмель обыкновенный. Скоростной "покрыватель" арок; на зиму надземная часть отмирает, весной отрастает; выдерживает морозы порядка -28 °C.
  • Актинидия коломикта. Очень зимостойкая (до -40 °C), листву даёт с бело-розовыми пятнами; при опоре формирует живописную арку.

Региональная айдентика: сделать "своё"

В народной культуре широко используется красно-бело-чёрный колорит и геометрические мотивы вышивки. Это можно обыграть в арке: выбрать подвязки или декоративные ленты в этих цветах, посадить рядом растения, дающие нужную гамму (белые клематисы, красные плетистые розы, тёмно-пурпурные листья девичьего винограда к осени). Такой "намёк на орнамент" делает вход узнаваемым и родным для Мордовии.

Уход по календарю Мордовии

  • Июнь: после посадки — мульча слоем 5-7 см, притенение молодых клематисов, направляющая подвязка лиан.
  • Июль-август: полив в жару, раз в 3-4 недели — подкормка по инструкции к удобрению.
  • Сентябрь: санитарная обрезка; у клематисов группы Жакмана — обрезка "на пенёк".

Октябрь-ноябрь: укрытие молодых клематисов, корневую шейку — под сухой лист/лапник; снимаем ломкие побеги перед снегопадами. Сроки привязываем к ранним осенним заморозкам региона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как дрожжевая подкормка поможет петуниям: секреты идеального ухода сегодня в 9:51

Заправьте петунии дрожжевой магией: путь к обильному цветению никогда не был проще

Узнайте, как дрожжевая подкормка поможет вашим петуниям расцвести обильно и долго. Простая формула и правильное применение для великолепных результатов.

Читать полностью » Почему ваши агапантусы не цветут: три ключевых причины и решения сегодня в 6:17

Ошибки в уходе за агапантусом: что мешает красивым цветам появиться

Узнайте, как добиться стабильного цветения агапантуса, исправив три ключевых фактора: солнечный свет, полив и удобрения. Подробности внутри!

Читать полностью » Светлана Краснолуцкая о фитофторе: как спасти урожай от грибка сегодня в 5:40

Йод, молоко и зола: народные средства, которые помогут в борьбе с фитофторой

Эксперт Светлана Краснолуцкая делится советами, как эффективно бороться с фитофторой, грибковым заболеванием, поражающим растения. Узнайте о народных методах: йодном растворе, молочной сыворотке, а также о применении химических препаратов.

Читать полностью » Голая леди вашего сада: советы по ухаживанию за безвременником сегодня в 5:16

Секрет луковиц безвременника: как получить до 10 ярких цветов с одного растения

Узнайте все о безвременнике осеннем: как размножать, ухаживать и достигать цветения до 10 бутонов с одного растения. Красота в вашем саду осенью!

Читать полностью » Август — время для посадки: 5 растений для цветения в холодные дни сегодня в 4:14

Осенний сад: 5 растений, которые зацветут до первых морозов — не упустите шанс

Готовите сад к осени? Узнайте, какие 5 растений нужно посадить в августе, чтобы они радовали цветением до первых морозов и преображали ваш участок.

Читать полностью » Как собрать и сохранить семена томатов: пошаговая инструкция от агронома сегодня в 4:05

Забудьте про магазинные семена: вот как собрать семена томатов, чтобы урожай вас удивил

Узнайте, как правильно собирать и хранить семена, чтобы обеспечить себе богатый урожай в следующем году! Эксперты делятся пошаговыми инструкциями и секретами, как избежать ошибок.

Читать полностью » Плодородие на камнях: как создать идеальные условия для растений сегодня в 3:12

Как преобразить каменистую землю: три эффективных шага к урожаю

Узнайте, как подготовить каменистую почву к посадке растений. Три шага к плодородию: очистка, разрыхление и органика помогут вам добиться успеха!

Читать полностью » Эксперты объяснили, почему не стоит бояться пауков — ос в России сегодня в 3:05

Пауки — осы атакуют дачи: что скрывают эти яркие хищники

В России растёт популяция пауков-ос. Опасен ли их укус? Эксперты успокаивают, но меры предосторожности важны. Узнайте, как избежать проблем!

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Самопогрызание у шиншилл связано со стрессом, скукой и условиями содержания
Спорт и фитнес

Самошников: ежедневные тренировки — это радость, а не работа
Красота и здоровье

Сколько мороженого можно съесть без вреда для печени: отвечает врач Нурия Дианова
Садоводство

Эксперты: полив томатов в августе ведёт к растрескиванию и развитию грибков
Красота и здоровье

В Набережных Челнах врачи извлекли из желудка женщины лезвие длиной 3,5 см
Туризм

Личный опыт: какие привычки из путешествий я перенёс домой
Еда

Как запекать куриные ножки с картошкой в рукаве для запекания
Еда

Как приготовить сырные шарики во фритюре
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru