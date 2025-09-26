Пирог на манке: готовится за 10 минут, а выглядит как торт

Манник без муки — простой и одновременно удивительный десерт, который легко готовится и всегда радует своей нежной текстурой. Благодаря отсутствию муки пирог получается особенно мягким и чуть влажным внутри, а сверху покрывается румяной корочкой.

В чём секрет удачного манника

Главная ошибка многих хозяек — добавлять в манник муку. Кажется, что без неё пирог не получится, но на самом деле именно мука делает его более тяжёлым и сухим. Если же использовать только манку, она прекрасно связывает ингредиенты, придаёт выпечке лёгкость и воздушность.

Что понадобится

• манка — 320 г

• кефир — 400 мл

• яйца — 2 шт.

• сливочное масло — 100 г

• сахар — 200 г

• разрыхлитель — 1 пакетик

Для украшения подойдут свежие ягоды, орехи или сахарная пудра.

Как приготовить

Сначала нужно залить манку кефиром и оставить на 15 минут, чтобы крупа успела набухнуть и впитала жидкость. В это время яйца взбивают с сахаром и растопленным маслом до однородности. Дальше всё просто: соединяем яично-масляную смесь с разбухшей манкой, добавляем разрыхлитель и аккуратно перемешиваем.

Форму смазывают маслом или застилают бумагой для выпечки. Тесто выливают и ставят в духовку, разогретую до 180 градусов. Через 35 минут готовый манник покрывается золотистой корочкой и наполняет дом уютным ароматом.

Подача

Манник вкусен и в тёплом, и в остывшем виде. Его можно подать с чашкой чая или кофе, украсить свежими ягодами, присыпать орехами или сахарной пудрой. А если разрезать пирог и промазать сметанным или йогуртовым кремом, получится настоящий домашний торт.

Этот рецепт хорош тем, что требует минимум усилий и времени. Всё, что нужно — смешать продукты, поставить форму в духовку и дождаться результата.