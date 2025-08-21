Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кексы с шоколадной глазурью и посыпкой
Кексы с шоколадной глазурью и посыпкой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:25

Шоколадный кекс без муки: секрет, который изменит ваше представление о выпечке

Как приготовить шоколадный кекс без муки: простой рецепт с овсянкой

Вы когда-нибудь задумывались, как можно приготовить кекс без муки? Это не только возможно, но и невероятно вкусно! Шоколадный кекс на основе овсяных хлопьев — это находка для тех, кто хочет порадовать себя и близких. Он получается мягким, ароматным и не требует много времени на приготовление. Давайте разберемся, как его сделать.

Ингредиенты

  • 140 г овсяных хлопьев
  • 100 г горького шоколада (с содержанием какао 56-72%)
  • 100 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 4 крупных яйца (или 5 мелких)
  • 0.25 ч. л. разрыхлителя

Пошаговая инструкция

Соберите все необходимые продукты. Если вы используете молочный шоколад, уменьшите количество сахара, чтобы кекс не был слишком сладким. В сотейнике растопите масло с шоколадом на медленном огне, постоянно помешивая. После этого снимите с огня и дайте остыть.

С помощью блендера превратите овсяные хлопья в муку. Добавьте разрыхлитель к молотым хлопьям и хорошо перемешайте. Разделите яйца на желтки и белки. Убедитесь, что в белки не попала ни капля желтка, иначе они не взобьются. Поставьте миску с белками в холодильник.

Взбейте желтки с сахаром до получения светлой и пышной массы. Влейте остывшую шоколадно-масляную смесь в желтки и тщательно перемешайте. Добавьте молотые овсяные хлопья с разрыхлителем и перемешайте. В отдельной миске взбейте белки до устойчивой пены. След от венчика должен оставаться на поверхности.

Аккуратно введите взбитые белки в тесто, используя лопатку и перемешивая сверху вниз. Это придаст кексу легкость. Перелейте тесто в смазанную форму и выпекайте в заранее разогретой до 170°C духовке 20-40 минут. Проверяйте готовность шпажкой — она должна выходить сухой. После выпекания дайте кексу немного остыть в форме, затем переложите на блюдо и подавайте к столу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить тарталетки с грибами и сыром: пошаговая инструкция сегодня в 0:28

Каждая тарталетка — это маленький праздник: как простые ингредиенты могут вызвать бурю эмоций

Узнайте, как легко и быстро приготовить аппетитные тарталетки с грибами и сыром из тонкого лаваша. Идеальный рецепт для любого повода!

Читать полностью » Минздрав Италии отозвал моцареллу Granarolo, найден металл в пяти партиях сыра сегодня в 0:16

В упаковках популярной моцареллы нашли то, чего там быть не должно

В Италии отозвали пять партий моцареллы из-за металлических частиц. Что известно о производителе и какие марки попали под запрет?

Читать полностью » Как приготовить сочный стейк из куриной грудки: советы кулинаров сегодня в 0:15

Как приготовить идеальный стейк из куриной грудки за 30 минут: секреты, которые сэкономят ваше время

Узнайте, как приготовить невероятно нежный стейк из куриной грудки на сковороде. Простой рецепт с секретами, которые сделают ваш ужин незабываемым!

Читать полностью » Диетолог назвала признаки испорченного кваса и возможные последствия его употребления вчера в 23:26

Осадок в бутылке — и в организме: квас, который лучше не пить

Горечь, помутнение, странный запах — признаки испорченного кваса, который может вызвать отравление. Диетолог объясняет, когда напиток становится опасным.

Читать полностью » Врач объяснил, как питание влияет на риск инсульта и здоровье сосудов вчера в 22:26

Инсульт не приходит внезапно: этот ужин может приблизить катастрофу

Какие продукты незаметно подрывают здоровье сосудов и приближают инсульт? Хирург перечисляет опасные блюда и объясняет, чем их можно заменить.

Читать полностью » Невролог перечислила причины частых пробуждений и дала советы по улучшению сна вчера в 21:16

Не гаджеты и не кофе: главный враг сна оказался другим

Почему вы просыпаетесь среди ночи? Невролог называет неочевидные причины, включая стресс, переедание и жару, и делится советами по нормализации сна.

Читать полностью » Диетолог рекомендовала пить минералку для улучшения пищеварения вчера в 20:17

Забытый способ избежать тяжести после еды: поможет даже без диеты

Обычный стакан минеральной воды может значительно облегчить пищеварение. Диетолог объясняет, как и когда её пить, чтобы избежать вздутия и тяжести.

Читать полностью » Шампиньоны с травами и лимоном: готовим в духовке по простому рецепту вчера в 18:14

Всего несколько ингредиентов — и шампиньоны получаются лучше, чем в кафе

Шампиньоны в духовке — идеальный ужин! 2 простых рецепта с травами, лимоном и чесночным соусом.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Медики объяснили, как упражнения с гантелями поддерживают здоровье позвоночника
Питомцы

Ветеринары: учащённое дыхание у собак в жару помогает охлаждать организм
Еда

Как испечь ореховое печенье: советы по выбору ингредиентов и технологии
Красота и здоровье

Диетолог Анастасия Тараско: взрослым можно есть до трёх яблок в день
Авто и мото

Представитель ГАИ объяснил, чем тихоход отличается от медленной машины
Авто и мото

Основатель Rivian Роберт Скариндж: компания готовит до шести моделей для Европы
Культура и шоу-бизнес

Арбитражный суд Москвы взыскал с ресторанного критика 200 тысяч рублей за отзыв
Туризм

Организация бюджета в путешествии: заметки, которые помогают
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru