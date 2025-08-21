Шоколадный кекс без муки: секрет, который изменит ваше представление о выпечке

Вы когда-нибудь задумывались, как можно приготовить кекс без муки? Это не только возможно, но и невероятно вкусно! Шоколадный кекс на основе овсяных хлопьев — это находка для тех, кто хочет порадовать себя и близких. Он получается мягким, ароматным и не требует много времени на приготовление. Давайте разберемся, как его сделать.

Ингредиенты

140 г овсяных хлопьев

100 г горького шоколада (с содержанием какао 56-72%)

100 г сливочного масла

100 г сахара

4 крупных яйца (или 5 мелких)

0.25 ч. л. разрыхлителя

Пошаговая инструкция

Соберите все необходимые продукты. Если вы используете молочный шоколад, уменьшите количество сахара, чтобы кекс не был слишком сладким. В сотейнике растопите масло с шоколадом на медленном огне, постоянно помешивая. После этого снимите с огня и дайте остыть.

С помощью блендера превратите овсяные хлопья в муку. Добавьте разрыхлитель к молотым хлопьям и хорошо перемешайте. Разделите яйца на желтки и белки. Убедитесь, что в белки не попала ни капля желтка, иначе они не взобьются. Поставьте миску с белками в холодильник.

Взбейте желтки с сахаром до получения светлой и пышной массы. Влейте остывшую шоколадно-масляную смесь в желтки и тщательно перемешайте. Добавьте молотые овсяные хлопья с разрыхлителем и перемешайте. В отдельной миске взбейте белки до устойчивой пены. След от венчика должен оставаться на поверхности.

Аккуратно введите взбитые белки в тесто, используя лопатку и перемешивая сверху вниз. Это придаст кексу легкость. Перелейте тесто в смазанную форму и выпекайте в заранее разогретой до 170°C духовке 20-40 минут. Проверяйте готовность шпажкой — она должна выходить сухой. После выпекания дайте кексу немного остыть в форме, затем переложите на блюдо и подавайте к столу.