Мука
Мука
Олег Белов Опубликована вчера в 21:38

Высший, первый, обойная: какую муку вы зря покупаете для выпечки

Для белого хлеба — высший сорт, для ЗОЖ-выпечки — обойная мука: как выбрать правильно

Кажется, мука — это просто белый порошок, и особой разницы между "высшим" и "первым" сортом нет. Но на самом деле сорт муки определяет всё: от цвета корки хлеба до пышности блинов. Правильный выбор — половина успеха на кухне.

Заведующая испытательной лабораторией Алтайского филиала Центра оценки качества АПК Елена Кальная рассказала АиФ, чем отличаются сорта муки и какая куда подходит.

Экстра и высший сорт — для выпечки и красоты

Это мука тончайшего помола с максимальной степенью очистки. В составе:

  • много крахмала
  • мало белков
  • минимум жиров и клетчатки

Подходит для:

  • белого хлеба и батонов
  • булочек, блинов, тортов, печенья
  • соусов и подлив

"Тесто из такой муки — пышное и воздушное, а цвет — белоснежный", — отмечает Кальная.

Кстати, классический "кирпич" белого хлеба должен содержать всего 4 ингредиента: воду, соль, муку и дрожжи.

Первый сорт — для упругого теста

Мука первого сорта содержит:

  • больше белка и клетчатки
  • минеральные вещества
  • немного сахара и жиров

Цвет может быть от белого до желтоватого, структура теста — более упругая, а готовая выпечка — дольше остаётся свежей.

Подходит для:

  • оладий
  • домашней лапши
  • макарон
  • сдобных пирогов

Второй сорт и обойная — для тех, кто за ЗОЖ

Это грубый помол, минимум обработки и максимум пользы. В такой муке:

  • в 12 раз больше клетчатки, чем в высшем сорте
  • сохраняется до 96% всех веществ исходного зерна
  • цвет — кремово-коричневый
  • структура — крупнозернистая

Подходит для:

  • вареников, пельменей
  • печенья, пряников
  • ЗОЖ-выпечки с пористой структурой

"Такая выпечка не будет пышной, зато будет насыщенной и полезной", — говорит Кальная.

Сколько живёт хлеб?

  • Комнатная температура: хлеб остаётся мягким от 1 до 2 суток
  • Холодильник: до недели
  • Черствение начинается уже через 10-12 часов
  • Ржаной хлеб — хранится дольше за счёт состава

"Хлеб теряет не только мягкость, но и аромат, а ведь это один из самых узнаваемых запахов с детства", — добавляет эксперт.

