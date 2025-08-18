Высший, первый, обойная: какую муку вы зря покупаете для выпечки

Кажется, мука — это просто белый порошок, и особой разницы между "высшим" и "первым" сортом нет. Но на самом деле сорт муки определяет всё: от цвета корки хлеба до пышности блинов. Правильный выбор — половина успеха на кухне.

Заведующая испытательной лабораторией Алтайского филиала Центра оценки качества АПК Елена Кальная рассказала АиФ, чем отличаются сорта муки и какая куда подходит.

Экстра и высший сорт — для выпечки и красоты

Это мука тончайшего помола с максимальной степенью очистки. В составе:

много крахмала

мало белков

минимум жиров и клетчатки

Подходит для:

белого хлеба и батонов

булочек, блинов, тортов, печенья

соусов и подлив

"Тесто из такой муки — пышное и воздушное, а цвет — белоснежный", — отмечает Кальная.

Кстати, классический "кирпич" белого хлеба должен содержать всего 4 ингредиента: воду, соль, муку и дрожжи.

Первый сорт — для упругого теста

Мука первого сорта содержит:

больше белка и клетчатки

минеральные вещества

немного сахара и жиров

Цвет может быть от белого до желтоватого, структура теста — более упругая, а готовая выпечка — дольше остаётся свежей.

Подходит для:

оладий

домашней лапши

макарон

сдобных пирогов

Второй сорт и обойная — для тех, кто за ЗОЖ

Это грубый помол, минимум обработки и максимум пользы. В такой муке:

в 12 раз больше клетчатки, чем в высшем сорте

сохраняется до 96% всех веществ исходного зерна

цвет — кремово-коричневый

структура — крупнозернистая

Подходит для:

вареников, пельменей

печенья, пряников

ЗОЖ-выпечки с пористой структурой

"Такая выпечка не будет пышной, зато будет насыщенной и полезной", — говорит Кальная.

Сколько живёт хлеб?

Комнатная температура: хлеб остаётся мягким от 1 до 2 суток

Холодильник: до недели

Черствение начинается уже через 10-12 часов

Ржаной хлеб — хранится дольше за счёт состава