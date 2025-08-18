Высший, первый, обойная: какую муку вы зря покупаете для выпечки
Кажется, мука — это просто белый порошок, и особой разницы между "высшим" и "первым" сортом нет. Но на самом деле сорт муки определяет всё: от цвета корки хлеба до пышности блинов. Правильный выбор — половина успеха на кухне.
Заведующая испытательной лабораторией Алтайского филиала Центра оценки качества АПК Елена Кальная рассказала АиФ, чем отличаются сорта муки и какая куда подходит.
Экстра и высший сорт — для выпечки и красоты
Это мука тончайшего помола с максимальной степенью очистки. В составе:
- много крахмала
- мало белков
- минимум жиров и клетчатки
Подходит для:
- белого хлеба и батонов
- булочек, блинов, тортов, печенья
- соусов и подлив
"Тесто из такой муки — пышное и воздушное, а цвет — белоснежный", — отмечает Кальная.
Кстати, классический "кирпич" белого хлеба должен содержать всего 4 ингредиента: воду, соль, муку и дрожжи.
Первый сорт — для упругого теста
Мука первого сорта содержит:
- больше белка и клетчатки
- минеральные вещества
- немного сахара и жиров
Цвет может быть от белого до желтоватого, структура теста — более упругая, а готовая выпечка — дольше остаётся свежей.
Подходит для:
- оладий
- домашней лапши
- макарон
- сдобных пирогов
Второй сорт и обойная — для тех, кто за ЗОЖ
Это грубый помол, минимум обработки и максимум пользы. В такой муке:
- в 12 раз больше клетчатки, чем в высшем сорте
- сохраняется до 96% всех веществ исходного зерна
- цвет — кремово-коричневый
- структура — крупнозернистая
Подходит для:
- вареников, пельменей
- печенья, пряников
- ЗОЖ-выпечки с пористой структурой
"Такая выпечка не будет пышной, зато будет насыщенной и полезной", — говорит Кальная.
Сколько живёт хлеб?
- Комнатная температура: хлеб остаётся мягким от 1 до 2 суток
- Холодильник: до недели
- Черствение начинается уже через 10-12 часов
- Ржаной хлеб — хранится дольше за счёт состава
"Хлеб теряет не только мягкость, но и аромат, а ведь это один из самых узнаваемых запахов с детства", — добавляет эксперт.
