Компания "Флот РТ" приступила к ходовым испытаниям судна на воздушной подушке (СВП) "Парма". Как сообщает пресс-служба оператора, судно проходит финальную подготовку к выходу на регулярные рейсы.

Интеграция СВП в структуру флота является частью стратегии "Флот РТ" по переходу на круглогодичное сообщение. Для обеспечения навигации в зимний период компания планирует приобрести два судна проекта PM44 "Парма-44" производства ООО "Судоверфь парящие машины".

Технический профиль "Пармы-44" позволяет эксплуатировать судно в широком температурном диапазоне: от -40 до +35 °C. Конструкция СВП обеспечивает высокую мобильность при смене поверхностей — скорость хода по льду достигает 100 км/ч, а по воде — до 60 км/ч. Пассажировместимость судна составляет 44 человека, включая членов экипажа.

Ориентировочная стоимость одного судна оценивается в 75 млн рублей.