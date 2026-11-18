Летом по воде, зимой по льду: "Парма" готовится возить пассажиров независимо от сезона
Компания "Флот РТ" приступила к ходовым испытаниям судна на воздушной подушке (СВП) "Парма". Как сообщает пресс-служба оператора, судно проходит финальную подготовку к выходу на регулярные рейсы.
Интеграция СВП в структуру флота является частью стратегии "Флот РТ" по переходу на круглогодичное сообщение. Для обеспечения навигации в зимний период компания планирует приобрести два судна проекта PM44 "Парма-44" производства ООО "Судоверфь парящие машины".
Технический профиль "Пармы-44" позволяет эксплуатировать судно в широком температурном диапазоне: от -40 до +35 °C. Конструкция СВП обеспечивает высокую мобильность при смене поверхностей — скорость хода по льду достигает 100 км/ч, а по воде — до 60 км/ч. Пассажировместимость судна составляет 44 человека, включая членов экипажа.
Ориентировочная стоимость одного судна оценивается в 75 млн рублей.
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