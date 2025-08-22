Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Майами
Майами
© commons.wikimedia.org by Diego Delso is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:27

Море и космос рядом: туристы приезжают на этот пляж Флориды за особым зрелищем

Эксперты назвали лучшие пляжные курорты Флориды для отдыха в 2024 году

Лёгкая утренняя прохлада намекает на смену сезонов, но лето ещё не спешит уходить. Туристические эксперты уверены: оно может продолжаться бесконечно, если отправиться в одно из любимых направлений для пляжного отдыха — во Флориду.

Не зря её называют "Солнечным штатом": более 800 миль побережья открывают путешественникам бесконечное пространство для открытий. Мы собрали мнения специалистов индустрии, которые поделились своими личными фаворитами среди пляжных курортов.

Какао-Бич: море и космос рядом

Исполнительный вице-президент по гостиничному бизнесу RREAF Holdings Брэд Басби советует искать отдых в менее известных прибрежных городках.

"Коко-Бич, Флорида, — яркий пример, где спокойные дни на песке могут быть прерваны трепетом запуска ракеты из расположенного неподалёку Космического центра имени Кеннеди", — отметил он.

По словам Басби, это место хранит ностальгическое очарование и напоминает о времени, когда пляжные курорты были тише и уютнее.

Уэст-Палм-Бич: тишина вместо толпы

Генеральный директор Lake. com Дэвид Чиккарелли также выступает за отдых вдали от популярных маршрутов.

"Это вдали от толп пляжей Майами, а Уэст-Палм находится севернее яхтенной столицы мира", — рассказал он.

Именно здесь Чиккарелли впервые отдыхал с семьёй, и хотя город со временем изменился, он сохранил всю свою природную красоту и спокойствие, которые отличают его от шумного Майами.

Неаполь и Бонита-Спрингс: стиль и гармония

Основательница Paradise Food Tours Элизабет Вальдес уверена, что побережье Мексиканского залива способно удивить каждого.

"Здесь сочетаются мягкие, как пудра, пляжи, изысканные рестораны и безмятежная природная красота, предлагая изысканность Палм-Бич без толп Майами", — сказала она.

По её словам, в Неаполе гостей ждут художественные галереи, гольф-поля и фешенебельные курорты, а в Бонита-Спрингс — расслабленная атмосфера, природные парки и исторический колорит.

Сарасота: искусство и пляжи

Консультант по путешествиям и основатель KeeKee's Big Adventures Шеннон Джонс считает, что Сарасота идеально подойдёт тем, кто ценит баланс между культурой и отдыхом.

"Здесь царит атмосфера маленького городка с прекрасной кухней: итальянская, морепродукты и многое другое", — отметила она.

Сарасота известна не только пляжами, но и культурной жизнью: Музей Ринглинга и новый образовательный аквариум Mote Science делают город центром притяжения для любителей искусства и науки.

Наварр-Бич: уединение и покой

Эксперт по путешествиям из Travel Taste Discover Ава Уилсон советует обратить внимание на Наварр-Бич.

"Этот пляж любят как семьи, ищущие уединённые места, так и обычные туристы, и не без оснований. Белоснежный песок, изумрудная вода и меньше людей, чем обычно бывает в районе Пэнхэндл, — Наварр-Бич — одно из моих любимых мест", — сказала она.

Лучшее время для отдыха здесь, по её словам, — сентябрь, когда море ещё тёплое, а толпы туристов заметно редеют.

Делрей-Бич: отдых в шаговой доступности

Для лёгкого и доступного отдыха подходит Делрей-Бич, считает основательница Personal Escape Travel Сьюзен Блюм.

"Одно из моих любимых пляжных направлений — это Делрей-Бич. До него легко добраться из большинства районов Восточного побережья, есть множество отелей и отличный пляж", — поделилась она.

Город известен ресторанами, клубами и насыщенной культурной программой, что делает его прекрасным вариантом для короткого отдыха.

Дестин-Форт-Уолтон-Бич: активный отпуск

Онлайн-скаут туристического агентства Destin-Fort Walton Beach Челси Уимберли приглашает исследовать её родные места.

"Дестин-Форт-Уолтон-Бич окружён водой, и каждый водный путь уникален. У нас есть залив, гавань Дестина и залив Чоктаватчи, которые подходят для разных водных развлечений", — рассказала она.

Здесь можно попробовать рыбалку, сноркелинг и паддлбординг, а также провести время с семьёй на тихих островных пляжах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Многодетная семья из Екатеринбурга посетила курорт Роза Хутор по приглашению Президента РФ вчера в 17:30

По приглашению Президента России Владимира Путина многодетная семья Радионовых из Екатеринбурга провела летний отпуск в Сочи.

Читать полностью » Путеводитель по южному Египту: где увидеть храмы и гробницы вчера в 17:24

Невероятные храмы и загадочные гробницы: узнайте, что скрывает южный Египет

Южный Египет открывает свои тайны: от храма Карнак до Долины царей. Погрузитесь в историю и откройте для себя наследие древней цивилизации.

Читать полностью » Топ-10 городов для поколения Z: молодёжные предпочтения по версии Time Out вчера в 16:20

Почему Бангкок стал лучшим городом для молодёжи — секреты счастья в каждом уголке

Time Out огласил новый рейтинг лучших городов для поколения Z: Бангкок и Мельбурн обошли гигантов, таких как Нью-Йорк и Кейптаун.

Читать полностью » Блогер сравнил Выборг с Нюрнбергом, Ригой и Прагой вчера в 15:22

Где найти дух Европы недалеко от Питера: удивительное путешествие в Выборг

Откройте для себя атмосферу Европы без необходимости выезда — всего за 40 минут на электричке вы найдете в Выборге старинные дома, замок и крендели.

Читать полностью » С 2025 года заполнять электронные анкеты станет обязательным для въезда в Латвию вчера в 14:19

Новые правила въезда в Латвию: как это изменит ваши планы на поездку

С 1 сентября 2025 года Латвия вводит обязательные электронные анкеты для иностранцев. Узнайте, как это повлияет на ваши маршруты и планы на поездку!

Читать полностью » Гости Красной Поляны могут зарегистрироваться на рейс и сдать багаж до поездки в аэропорт вчера в 13:31

Регистрация на рейс в лобби отеля: новая концепция на курорте Красная Поляна

Курорт Красная Поляна внедрил уникальную услугу, позволяющую гостям проходить регистрацию и сдавать багаж прямо в отеле, избавляя их от очередей и лишних хлопот.

Читать полностью » Почему рынки помогают лучше понять культуру страны чем музеи вчера в 12:54

Где можно узнать о стране больше: музей или шумный рынок

Музеи показывают прошлое, рынки — настоящее. Именно здесь можно увидеть, чем живёт страна: от еды и торговли до общения и традиций.

Читать полностью » Атмосфера восточного рынка: что делает его особенным вчера в 11:53

Магия восточного рынка: запахи, шум и ритуалы

Восточный рынок — это не просто торговля, а целый мир запахов, звуков и эмоций. Здесь каждая покупка превращается в маленькое приключение.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Силовые тренировки уменьшают симптомы артрита у людей с ожирением — физиотерапевты
Садоводство

Как легко вырастить нескончаемый запас свежего орегано
Наука и технологии

Австралийский профессор Абрам: при потеплении ниже 2°C начнётся утрата ледников Антарктики
Спорт и фитнес

Cleveland Clinic: беременность и лишний вес повышают риск ишиаса
Красота и здоровье

Смородина, облепиха и рыба: какие продукты поддерживают иммунитет в конце лета
Еда

Рецепт курицы в панировке из тапиоки: безглютеновый вариант с хрустящей корочкой
Авто и мото

Продажи китайских автомобилей в России упали на 18% в июле — "Автостат Инфо"
Садоводство

Удаляем коробочки, сохраняем листья: секреты ухода за лилиями
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru