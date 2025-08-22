Море и космос рядом: туристы приезжают на этот пляж Флориды за особым зрелищем

Лёгкая утренняя прохлада намекает на смену сезонов, но лето ещё не спешит уходить. Туристические эксперты уверены: оно может продолжаться бесконечно, если отправиться в одно из любимых направлений для пляжного отдыха — во Флориду.

Не зря её называют "Солнечным штатом": более 800 миль побережья открывают путешественникам бесконечное пространство для открытий. Мы собрали мнения специалистов индустрии, которые поделились своими личными фаворитами среди пляжных курортов.

Какао-Бич: море и космос рядом

Исполнительный вице-президент по гостиничному бизнесу RREAF Holdings Брэд Басби советует искать отдых в менее известных прибрежных городках.

"Коко-Бич, Флорида, — яркий пример, где спокойные дни на песке могут быть прерваны трепетом запуска ракеты из расположенного неподалёку Космического центра имени Кеннеди", — отметил он.

По словам Басби, это место хранит ностальгическое очарование и напоминает о времени, когда пляжные курорты были тише и уютнее.

Уэст-Палм-Бич: тишина вместо толпы

Генеральный директор Lake. com Дэвид Чиккарелли также выступает за отдых вдали от популярных маршрутов.

"Это вдали от толп пляжей Майами, а Уэст-Палм находится севернее яхтенной столицы мира", — рассказал он.

Именно здесь Чиккарелли впервые отдыхал с семьёй, и хотя город со временем изменился, он сохранил всю свою природную красоту и спокойствие, которые отличают его от шумного Майами.

Неаполь и Бонита-Спрингс: стиль и гармония

Основательница Paradise Food Tours Элизабет Вальдес уверена, что побережье Мексиканского залива способно удивить каждого.

"Здесь сочетаются мягкие, как пудра, пляжи, изысканные рестораны и безмятежная природная красота, предлагая изысканность Палм-Бич без толп Майами", — сказала она.

По её словам, в Неаполе гостей ждут художественные галереи, гольф-поля и фешенебельные курорты, а в Бонита-Спрингс — расслабленная атмосфера, природные парки и исторический колорит.

Сарасота: искусство и пляжи

Консультант по путешествиям и основатель KeeKee's Big Adventures Шеннон Джонс считает, что Сарасота идеально подойдёт тем, кто ценит баланс между культурой и отдыхом.

"Здесь царит атмосфера маленького городка с прекрасной кухней: итальянская, морепродукты и многое другое", — отметила она.

Сарасота известна не только пляжами, но и культурной жизнью: Музей Ринглинга и новый образовательный аквариум Mote Science делают город центром притяжения для любителей искусства и науки.

Наварр-Бич: уединение и покой

Эксперт по путешествиям из Travel Taste Discover Ава Уилсон советует обратить внимание на Наварр-Бич.

"Этот пляж любят как семьи, ищущие уединённые места, так и обычные туристы, и не без оснований. Белоснежный песок, изумрудная вода и меньше людей, чем обычно бывает в районе Пэнхэндл, — Наварр-Бич — одно из моих любимых мест", — сказала она.

Лучшее время для отдыха здесь, по её словам, — сентябрь, когда море ещё тёплое, а толпы туристов заметно редеют.

Делрей-Бич: отдых в шаговой доступности

Для лёгкого и доступного отдыха подходит Делрей-Бич, считает основательница Personal Escape Travel Сьюзен Блюм.

"Одно из моих любимых пляжных направлений — это Делрей-Бич. До него легко добраться из большинства районов Восточного побережья, есть множество отелей и отличный пляж", — поделилась она.

Город известен ресторанами, клубами и насыщенной культурной программой, что делает его прекрасным вариантом для короткого отдыха.

Дестин-Форт-Уолтон-Бич: активный отпуск

Онлайн-скаут туристического агентства Destin-Fort Walton Beach Челси Уимберли приглашает исследовать её родные места.

"Дестин-Форт-Уолтон-Бич окружён водой, и каждый водный путь уникален. У нас есть залив, гавань Дестина и залив Чоктаватчи, которые подходят для разных водных развлечений", — рассказала она.

Здесь можно попробовать рыбалку, сноркелинг и паддлбординг, а также провести время с семьёй на тихих островных пляжах.