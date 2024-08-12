Французский политик Флориан Филиппо, который на данный момент является лидером политической партии "Патриоты", считает виновной Организацию Североатлантического договора в эскалации конфликтной ситуации после ударов по Запорожской АЭС, в результате которых начала гореть система охлаждения. Такое мнение он высказал в социальных сетях, информирует РИА Новости.

По словам французского политического деятеля, международная военно-политическая организация НАТО готова на всё, дабы разжечь охватывающий всех пожар. Он воскликнул, что необходимо остановить Североатлантический альянс.

Кроме того, он раскритиковал главу Украины с истёкшими полномочиями в мае 2024 года Зеленского, который, как сказал Флориан Филиппо, ни перед чем не остановится, дабы достичь собственных целей.

Не так давно губернатор Запорожской области Евгений Балицкий проинформировал, что из-за обстрела города Вооружёнными силами Украины на Запорожской АЭС загорелась система, которая обеспечивает передачу тепла от активной зоны реактора к парогенераторам.

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