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Филиппо призвал остановить НАТО после атаки на ЗАЭС
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Во Франции выступили со срочным требованием после атаки на ЗАЭС

Филиппо призвал остановить НАТО после атаки на ЗАЭС

Французский политик Флориан Филиппо, который на данный момент является лидером политической партии "Патриоты", считает виновной Организацию Североатлантического договора в эскалации конфликтной ситуации после ударов по Запорожской АЭС, в результате которых начала гореть система охлаждения. Такое мнение он высказал в социальных сетях, информирует РИА Новости.

По словам французского политического деятеля, международная военно-политическая организация НАТО готова на всё, дабы разжечь охватывающий всех пожар. Он воскликнул, что необходимо остановить Североатлантический альянс.

Кроме того, он раскритиковал главу Украины с истёкшими полномочиями в мае 2024 года Зеленского, который, как сказал Флориан Филиппо, ни перед чем не остановится, дабы достичь собственных целей.

Не так давно губернатор Запорожской области Евгений Балицкий проинформировал, что из-за обстрела города Вооружёнными силами Украины на Запорожской АЭС загорелась система, которая обеспечивает передачу тепла от активной зоны реактора к парогенераторам.

Фото: commons. wikimedia. org / Leo211 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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