Европейский союз, который напрочь отказывается достигать мир на Украине, необходимо ликвидировать. Об этом сообщил в социальных сетях лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, информирует РИА Новости.

На своей странице в соцсетях французский политик призвал уничтожить экономико-политическое объединение европейских стран, которое не соблюдает свои же договорённости и хочет вовлечь других в безумную гонку, ведущую к вооружённому конфликту.

Помимо этого, Флориан Филиппо заявил, что ЕС необходимо выбросить на свалку истории, поскольку союз подвергает бойкоту мирные инициативы политического деятеля Виктора Орбана, который на сегодняшний день занимает позицию премьер-министра Венгрии.

Не так давно один из источников Европейского союза, общаясь с сотрудниками средств массовой информации, не исключил, что венгерский премьер-министр попытается поднять вопрос по поводу своей мирной миссии по урегулированию конфликта на Украине на международной встрече глав государств Европейского политсообщества в Великобритании. Он также высказал своё предположение, что Виктор Орбан предложит рассмотреть иные инициативы, кроме "мирного плана Зеленского".

Фото: Gauthier Bouchet (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)