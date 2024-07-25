На Камчатке в Витуса Беринга Камчатском государственном университете создают цифровой гербарий флоры полуострова, включая редкие и защищаемые виды растений. Проект осуществляется в рамках нацпроекта "Наука" и программы "Приоритет 2030".

Для сканирования растений используется современный сканер с высоким разрешением и точной цветопередачей. Каждый образец снабжен уникальным штрих-кодом. Цифровая форма позволяет доступ к гербарию из любой точки мира, расширяя возможности для биологических исследований, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/John Samuel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)