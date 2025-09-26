Чем отличается трап от душевого лотка: пропускная способность и цена
Душевой трап — это не просто отверстие в полу. Он собирает и отводит воду, блокирует запахи, задерживает мусор и нередко служит ревизионным люком. Разберемся, как выбрать трап под конкретную задачу, чем отличаются точечные модели от линейных лотков, какие затворы работают "всегда", а какие пересыхают, и как предусмотреть нюансы монтажа под стяжку, плитку и теплый пол.
Что делает трап незаменимым
Трап принимает воду из поддона или "в ноль" (душ без поддона), фильтрует крупный мусор в съемном стакане-сифоне и выводит стоки в канализацию. В конструкции предусмотрен затвор от запахов, декоративная решетка и прижимной фланец для гидроизоляции. Через съемную верхнюю часть выполняют ревизию: прочистить сифон, вытащить волосы, снять решетку и добраться до затвора — дело минут.
Сравнение типов по назначению
|Тип
|Где ставить
|Уклоны пола
|Пропускная способность
|Особенности
|Точечный трап
|В центре зоны душа
|Многоплоскостные к трапу
|Средняя
|Компактный, доступный по цене
|Пристенный (линейный лоток)
|У стены/проема
|В одну плоскость к лотку
|Высокая
|Красивые решетки, удобно с "безпороговыми" душами
|Угловой
|В углу кабины
|Конические к углу
|Средняя
|Экономит пространство
|Щелевой/в стене
|В нише стены
|Плоскость к щели
|Очень высокая
|Сложный монтаж, эффект "невидимого" слива
Материалы и конструкция
Корпус чаще пластиковый — легкий, устойчивый к влаге. Лотки и решетки часто делают из нержавеющей стали, встречаются чугунные промышленные трапы. Блокировка запахов решается типом затвора.
• Гидрозатвор: держит воду "чашей". Плюсы — простота, цена; минусы — пересыхает при длительных паузах и может подсасывать запах при сквозняках в фановой трубе.
• "Сухой" затвор: мембрана, маятник или поплавок механически перекрывают канал запахам. Хорош для редкого использования и помещений с теплым полом.
• Обратный клапан: ставится на выпуск, защищает от подпора при засоре стояка и тоже сдерживает запахи.
Советы шаг за шагом (HowTo)
- Спланируйте уровень чистового пола. Уточните "строительную высоту" трапа (корпуса с фланцем и сифоном). Это определит толщину стяжки и отметку гидроизоляции.
- Выберите формат. Для душа "без поддона" и широкой лейки логичен линейный лоток у стены: уклон одной плоскостью и высокая приемная способность. Для компактной зоны достаточно точечного трапа.
- Определите затвор. Редко пользуетесь душем или есть теплый пол — берите "сухой" затвор; ежедневная эксплуатация — подойдет гидрозатвор, при риске подпора добавьте обратный клапан.
- Подумайте о разводке. Если за душем будет умывальник — берите трап с дополнительным отводом. Проверьте уклон выпускной трубы (обычно 2-3 см на метр).
- Подготовьте гидроизоляцию. По периметру ванны — лента в стык "пол-стена", мастика под фланец, затем прижимной фланец и манжета. В лотках набор "фланец+прижим" идет в комплекте.
- Выведите уклоны стяжки. Для точечного — "чаша" в 4 стороны, для лотка — уклон одной плоскостью к каналу. Контролируйте высоту под плитку и клей.
- Смонтируйте трап в ноль. Выставьте по уровню решетку/крышку, учтя толщину плитки и шва, чтобы решетка стала заподлицо.
- Заделайте примыкания. Плитка подводится к рамке решетки с зазором под эластичную затирку/герметик, углы и стыки — под герметичную ленту.
- Проведите водные пробы. До затирки пролейте лоток/чашу, проверьте отсутствие "луж" и скорость ухода воды.
- Организуйте сервис. Раз в 1-3 месяца снимайте решетку, очищайте стакан-ловушку, промывайте затвор.
Выбор душевого трапа зависит от условий монтажа, частоты использования и особенностей душевой зоны: для редкого пользования и тёплых полов лучше подходят модели с сухим затвором или обратным клапаном, для интенсивной эксплуатации — линейные лотки, а декоративные решётки и материалы подбираются лишь по вкусу и удобству обслуживания.
