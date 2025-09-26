Чем отличается трап от душевого лотка: пропускная способность и цена

Душевой трап — это не просто отверстие в полу. Он собирает и отводит воду, блокирует запахи, задерживает мусор и нередко служит ревизионным люком. Разберемся, как выбрать трап под конкретную задачу, чем отличаются точечные модели от линейных лотков, какие затворы работают "всегда", а какие пересыхают, и как предусмотреть нюансы монтажа под стяжку, плитку и теплый пол.

Что делает трап незаменимым

Трап принимает воду из поддона или "в ноль" (душ без поддона), фильтрует крупный мусор в съемном стакане-сифоне и выводит стоки в канализацию. В конструкции предусмотрен затвор от запахов, декоративная решетка и прижимной фланец для гидроизоляции. Через съемную верхнюю часть выполняют ревизию: прочистить сифон, вытащить волосы, снять решетку и добраться до затвора — дело минут.

Сравнение типов по назначению

Тип Где ставить Уклоны пола Пропускная способность Особенности Точечный трап В центре зоны душа Многоплоскостные к трапу Средняя Компактный, доступный по цене Пристенный (линейный лоток) У стены/проема В одну плоскость к лотку Высокая Красивые решетки, удобно с "безпороговыми" душами Угловой В углу кабины Конические к углу Средняя Экономит пространство Щелевой/в стене В нише стены Плоскость к щели Очень высокая Сложный монтаж, эффект "невидимого" слива

Материалы и конструкция

Корпус чаще пластиковый — легкий, устойчивый к влаге. Лотки и решетки часто делают из нержавеющей стали, встречаются чугунные промышленные трапы. Блокировка запахов решается типом затвора.

• Гидрозатвор: держит воду "чашей". Плюсы — простота, цена; минусы — пересыхает при длительных паузах и может подсасывать запах при сквозняках в фановой трубе.

• "Сухой" затвор: мембрана, маятник или поплавок механически перекрывают канал запахам. Хорош для редкого использования и помещений с теплым полом.

• Обратный клапан: ставится на выпуск, защищает от подпора при засоре стояка и тоже сдерживает запахи.

Советы шаг за шагом (HowTo)

Спланируйте уровень чистового пола. Уточните "строительную высоту" трапа (корпуса с фланцем и сифоном). Это определит толщину стяжки и отметку гидроизоляции. Выберите формат. Для душа "без поддона" и широкой лейки логичен линейный лоток у стены: уклон одной плоскостью и высокая приемная способность. Для компактной зоны достаточно точечного трапа. Определите затвор. Редко пользуетесь душем или есть теплый пол — берите "сухой" затвор; ежедневная эксплуатация — подойдет гидрозатвор, при риске подпора добавьте обратный клапан. Подумайте о разводке. Если за душем будет умывальник — берите трап с дополнительным отводом. Проверьте уклон выпускной трубы (обычно 2-3 см на метр). Подготовьте гидроизоляцию. По периметру ванны — лента в стык "пол-стена", мастика под фланец, затем прижимной фланец и манжета. В лотках набор "фланец+прижим" идет в комплекте. Выведите уклоны стяжки. Для точечного — "чаша" в 4 стороны, для лотка — уклон одной плоскостью к каналу. Контролируйте высоту под плитку и клей. Смонтируйте трап в ноль. Выставьте по уровню решетку/крышку, учтя толщину плитки и шва, чтобы решетка стала заподлицо. Заделайте примыкания. Плитка подводится к рамке решетки с зазором под эластичную затирку/герметик, углы и стыки — под герметичную ленту. Проведите водные пробы. До затирки пролейте лоток/чашу, проверьте отсутствие "луж" и скорость ухода воды. Организуйте сервис. Раз в 1-3 месяца снимайте решетку, очищайте стакан-ловушку, промывайте затвор.

Выбор душевого трапа зависит от условий монтажа, частоты использования и особенностей душевой зоны: для редкого пользования и тёплых полов лучше подходят модели с сухим затвором или обратным клапаном, для интенсивной эксплуатации — линейные лотки, а декоративные решётки и материалы подбираются лишь по вкусу и удобству обслуживания.