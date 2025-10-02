Полы, которые выглядят дорого, но ведут себя как картон — проверка на прочност

Выбор материала для пола — одно из ключевых решений при ремонте. Именно от него зависит ощущение уюта, долговечность ремонта и удобство повседневной жизни. Но чтобы покупка оказалась удачной, важно учитывать не только красоту и моду, но и бюджет. В каждом сегменте — от доступных до премиальных материалов — есть как удачные, так и спорные решения.

Линолеум: практичность и цена

Многие ошибочно считают линолеум устаревшим покрытием. Но современный рынок доказывает обратное: материал остаётся востребованным и продолжает развиваться. Основное его достоинство — доступность. Уже за 500-600 рублей за квадратный метр можно обновить пол в большой квартире.

Линолеум не боится влаги, долго сохраняет внешний вид и легко укладывается. Его минусы — необходимость тщательно подгонять стыки и менее "натуральный" вид. Но благодаря современным технологиям обработки швы становятся почти незаметными.

Ламинат: баланс цены и стиля

Ламинат имитирует дерево, но стоит значительно дешевле паркета. При этом качественные коллекции (от 1000 рублей за квадратный метр) не уступают по виду и прочности. Важный момент — не использовать его в помещениях с повышенной влажностью: кухня и прихожая могут быстро вывести покрытие из строя.

На рынке популярны классы 32-34. Для прочности лучше выбирать варианты с фаской, которая не только придаёт благородный вид, но и продлевает срок службы.

Кварц-винил: современный гибрид

Кварц-винил напоминает смесь линолеума и плитки, но имеет более высокие эксплуатационные характеристики. Он устойчив к влаге, подходит для кухни и прихожей, тёплый на ощупь. Стоимость — около 2000 рублей за квадратный метр.

SRC и LVT — два популярных подвида. Первый содержит известняк и выглядит максимально натурально, второй — кварцевый песок, за счёт чего поверхность становится более упругой.

Керамогранит: долговечность и надёжность

Керамогранит выбирают для помещений с высокой нагрузкой: кухни, балкона, ванной. Он выдерживает десятилетия, не боится перепадов температуры и влаги. Средняя цена — от 2000 рублей за метр, но с учётом укладки итоговый бюджет возрастает до 3500-4000 рублей.

Минус очевиден — холодная поверхность, особенно в северных регионах. Поэтому часто керамогранит сочетают с системой тёплого пола.

Паркетная и инженерная доска: премиальный сегмент

Паркетная доска состоит из трёх слоёв древесины, инженерная — из двух, но с фанерной основой. Паркет укладывается "плавающим способом" и при необходимости легко демонтируется, инженерная — на клей и соединение "шип-паз".

Цена в среднем начинается от 5000 рублей за метр. Инженерная доска долговечнее и лучше переносит нагрузку, но монтаж обходится дороже.

Сравнение напольных покрытий