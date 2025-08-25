Век нанотехнологий, а вы всё ещё моете пол палкой с тряпкой

Если вы давно не обновляли швабру, вас удивит, насколько шагнули вперёд технологии. Сегодня это не просто палка с тряпкой, а целый арсенал инструментов для чистоты. Выбираем лучший вариант: от классики до паровых моделей.

Традиционные Т-образные швабры

Самый простой и бюджетный вариант, подходящий для любых полов.

Деревянные модели — проверенная десятилетиями классика. Минус — придётся наклоняться и вручную отжимать тряпку.

Современные версии с флаундером — вращающаяся насадка и моп из хлопка или микрофибры делают уборку манёвренной. Ручка часто телескопическая, что удобно подстраивается под рост.

Цена: от 300 до 500 рублей за простые модели, от 350 рублей — за швабру с флаундером.

"Наши клинеры чаще используют швабры-флаундеры. Они универсальны, хорошо собирают пыль и грязь и легко справляются с труднодоступными местами", — отмечает директор производственного департамента сети химчисток "Диана" Елена Кулакова.

Швабры с механизмом отжима

Главное преимущество — вам больше не придётся выжимать тряпку руками. В комплекте может быть встроенный механизм или ведро с отжимом.

Типы насадок:

Плоские — тряпка крепится липучкой, отжимается в двухкамерном ведре. Удобно и гигиенично.

Верёвочные — круглый диск с длинным ворсом. Отлично впитывают воду, но иногда оставляют ворсинки.

Губчатые валики — впитывают влагу и собирают шерсть, но требуют предварительного замачивания.

Цена: от 400 рублей (губчатые), от 450 рублей (верёвочные), от 500 рублей (плоские). Средний сегмент — 1000-3000 рублей.

"Верёвочные насадки манёвренные, но тяжело отжимаются досуха. Швабры-губки удобны в отжиме, но быстро изнашиваются", — предупреждает эксперт.

Паровые швабры

Технологичный вариант, который не только моет, но и дезинфицирует полы. Работает от электросети или аккумулятора, подаёт горячий пар через тканевую насадку.

Подходит для линолеума, плитки, керамики, некоторых видов паркета и ламината.

Может использоваться как отпариватель для мебели или бытовой техники (на минимальном режиме).

Уничтожает бактерии и убирает застарелые пятна.

Цена: от 3000 рублей. Популярные модели — 5000-10 000 рублей.

"Это фактически пароочиститель, который дезинфицирует поверхность. Но будьте осторожны с деревянными полами — не все выдерживают пар", — отмечает специалист.

Итоги

Классическая швабра — бюджетный, но трудоёмкий вариант.

Модели с отжимом — удобны, экономят силы, подходят для любых покрытий.

Паровые — моют и дезинфицируют, но стоят дороже и требуют аккуратности.

При выборе учитывайте:

тип покрытия в доме;

удобство конструкции (телескопическая ручка, вращающаяся насадка);

наличие сменных моющихся мопов.

Регулярная замена и уход за насадками — залог чистых полов и долгой службы швабры.