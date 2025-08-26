Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:59

Паркет трескается, плитка тускнеет: главные ошибки уборки

Как продлить срок службы полов: правила уборки и подходящие средства — советы специалистов

Мытьё полов кажется делом простым, но на деле именно мелкие ошибки приводят к разводам, потертостям и даже повреждению покрытия. Чтобы этого избежать, важно знать правильную технологию уборки и грамотно подбирать средства.

Подготовка пространства

Начинать уборку стоит не с ведра воды, а с освобождения комнаты:

  • уберите мелкие предметы — игрушки, тапочки, провода, миски;
  • сверните ковры и дорожки;
  • отодвиньте мебель и светильники;
  • тщательно пропылесосьте или прометите пол, уделяя внимание углам и щелям.

"Влажная тряпка и паровая швабра не убирают мелкодисперсную пыль, а лишь прибивают её к полу капельками воды. Когда вода испаряется, частицы снова поднимаются в воздух. Поэтому перед мытьём пола важно хорошо пропылесосить", — напоминает эксперт по организации и уборке пространства Анастасия Анохина.

Средства для уборки

Химические препараты требуют осторожного применения: после них пол обязательно нужно промывать чистой водой, особенно если это тёплые полы.

"Я за снижение использования химии в быту. Но если всё-таки применять, то средство нужно тщательно смывать. Даже самое "эко” остаётся химией, которой не стоит дышать, особенно если в доме дети или животные", — отмечает специалист.

При этом многие подручные вещества не только эффективны, но и безопасны:

  • Уксус — справляется с грязью, налётом и запахами (1/2 стакана на ведро воды).
  • Сода — мягко чистит пятна и швы плитки.
  • Лимонный сок — дезинфицирует и убирает ржавчину.
  • Хозяйственное мыло — универсальное и щадящее средство.
  • Чай — придаёт блеск паркету.
  • Картофельный отвар — подходит для линолеума.
  • Глицерин — освежает ламинат, но требует умеренности.

Как мыть полы правильно

Каждое покрытие требует особого подхода:

  • Паркет, доска, ламинат — только слегка влажная микрофибра.
  • Линолеум — терпит влагу, но лучше избегать мокрых тряпок.
  • Плитка и кафель — самые неприхотливые, но не дружат с абразивами.

Основные правила:

  1. Начинайте уборку с дальнего угла, двигаясь к двери.
  2. Если мебель нельзя вынести, передвигайте её постепенно.
  3. Чаще промывайте и отжимайте тряпку, чтобы избежать разводов.
  4. Не оставляйте луж на деревянных покрытиях — это ведёт к трещинам.
  5. Меняйте воду по мере загрязнения.
  6. Для свежести можно добавить в ведро несколько капель эфирного масла (лаванда, лимон, чайное дерево).

Итог

Мытьё полов — это не только о гигиене, но и о продлении срока службы покрытия. Немного правильной техники, верно подобранные средства и внимание к деталям — и полы будут радовать чистотой и блеском.

