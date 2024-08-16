В России продолжаются работы по ликвидации последствий паводка: последние земельные участки в Югре освобождены от паводковых вод

В Ханты-Мансийском автономном округе завершено освобождение всех территорий от паводковых вод. Информация об этом опубликована на сайте Главного управления МЧС по Югре.
В течение последних суток вода полностью сошла с восьми приусадебных участков в поселке Зайцева Речка, который находится в Нижневартовском районе. Сообщается, что на данный момент в округе не осталось территорий, затронутых подтоплением.
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