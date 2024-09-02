Оценены доходы от флиппинга — перепродажи отремонтированных квартир

Отремонтированную квартиру можно перепродать на 10-15% дороже, оценил директор инвестиционной компании на рынке недвижимости "ФЛИП" Евгений Шавнев. Он рассказал "Газете.Ru" о таком способе заработка.

"Схема покупки квартир с целью продать называется флиппингом. Схема проста — инвестор находит на рынке вторичного жилья невостребованную квартиру, как правило, без ремонта ("бабушкин вариант"), покупает, делает ремонт и повторно выставляет на продажу. Стоимость такой недвижимости от ранее приобретённой выше на 10-15%", — объяснил собеседник издания.

Спрос на такую недвижимость высокий, потому что для покупателей это вариант из серии "заезжай и живи". По словам Шавнева, в зависимости от региона от 5% до 10% предложений на вторичном рынке — как раз такие квартиры, и они продаются в среднем за 30 дней.

Отремонтированную жилплощадь можно сдавать. При этом она, по подсчётам риелтора, будет приносить около 250 тысяч рублей в год.