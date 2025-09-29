Индийские стартапы бегут из офшоров: Flipkart даёт сигнал всей экосистеме
Индийский гигант электронной коммерции Flipkart, принадлежащий Walmart, готовится к крупной трансформации — компания переносит свою штаб-квартиру из Сингапура обратно в Индию. По данным TechCrunch, процесс находится на продвинутой стадии и должен завершиться к концу 2025 года, чтобы компания успела к праздничному сезону и подготовилась к IPO в 2026 году.
Почему Flipkart возвращается в Индию
Редомицилирование стало трендом среди индийских стартапов. Переезд позволяет:
-
соответствовать требованиям местных регуляторов,
-
готовиться к листингу на индийских биржах,
-
использовать растущий интерес розничных инвесторов к IPO,
-
укрепить имидж национального чемпиона в глазах потребителей.
Кроме того, индийский рынок капитала быстро взрослеет: многие компании выбирают внутренние биржи вместо зарубежных площадок.
Кто ещё перенёс штаб-квартиру
Flipkart идёт по пути уже знакомому рынку.
-
PhonePe (также поддерживается Walmart) в 2022 году перенесла штаб-квартиру из Сингапура и недавно подала документы на IPO, планируя привлечь $1,35 млрд.
-
Zepto и Groww сделали то же самое. Причём Groww станет первым стартапом, разместившим акции в Индии после редомицилирования из США.
Юридическая и финансовая сторона
-
Сингапурский суд дал принципиальное согласие на перенос.
-
В индийском Апелляционном суде по делам национальных компаний (NCLAT) прошло несколько слушаний.
-
Процесс стартовал более двух месяцев назад после одобрения совета директоров.
Переезд Flipkart происходит спустя год после того, как компания привлекла $350 млн от Google в рамках инвестраунда на $1 млрд. Тогда её оценка достигла $36 млрд — это самый дорогой индийский стартап, решившийся на редомицилирование.
Сравнение: Flipkart и другие "возвращенцы"
|Компания
|Страна HQ до переезда
|Цель переезда
|IPO-планы
|Flipkart
|Сингапур
|Подготовка к IPO в Индии
|2026
|PhonePe
|Сингапур
|Соответствие местным нормам
|$1,35 млрд (2025)
|Groww
|США
|Размещение акций в Индии
|Конец 2025
|Zepto
|Сингапур
|Подготовка к внутреннему листингу
|-
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: оставаться за рубежом при планах на IPO в Индии.
Последствие: регуляторные барьеры, меньше доверия инвесторов.
Альтернатива: редомицилирование и соответствие индийским нормам.
-
Ошибка: затягивание процесса.
Последствие: упущенный праздничный сезон — ключевое время для e-commerce.
Альтернатива: завершение переноса в 2025 году.
-
Ошибка: игнорирование настроений инвесторов.
Последствие: снижение спроса на акции.
Альтернатива: ориентация на внутренний рынок и рост розничного капитала.
А что если…
Если Flipkart успешно проведёт IPO в Индии, это станет сигналом для других крупных стартапов — возвращение штаб-квартир в страну и листинг на NSE/BSE может превратиться в новый стандарт для технологического сектора. Это также усилит конкуренцию с Amazon и Reliance, особенно на фоне индийских праздничных распродаж.
Плюсы и минусы редомицилирования
|Плюсы
|Минусы
|Соответствие нормам SEBI
|Сложные юридические процедуры
|Доступ к локальному капиталу
|Возможные налоговые издержки
|Рост доверия розничных инвесторов
|Риск регуляторных задержек
|Патриотический имидж
|Дорогой и долгий процесс
FAQ
Когда завершится перенос Flipkart?
Ожидается до конца 2025 года.
Зачем компании переезжают в Индию?
Чтобы соответствовать местным законам и выйти на внутренние биржи.
Когда будет IPO Flipkart?
По прогнозам — в 2026 году.
Мифы и правда
-
Миф: редомицилирование не влияет на IPO.
Правда: без этого выход на индийские биржи часто невозможен.
-
Миф: компании делают это ради налогов.
Правда: ключевая цель — доступ к рынку капитала и инвесторам в Индии.
-
Миф: только стартапы среднего уровня возвращают HQ.
Правда: Flipkart — крупнейший стартап Индии с оценкой $36 млрд, также пошёл на это.
3 интересных факта
• Flipkart начинался в 2007 году как книжный онлайн-магазин.
• В 2018 году Walmart купил контрольный пакет за $16 млрд.
• Праздничный сезон в Индии (Diwali, фестивали) приносит до 40% годовых продаж e-commerce.
Исторический контекст
-
2007 — основание Flipkart в Индии.
-
2018 — Walmart покупает контрольный пакет.
-
2022 — PhonePe переносит штаб-квартиру в Индию.
-
2024 — инвестиции Google в Flipkart ($350 млн).
-
2025 — процесс редомицилирования Flipkart.
-
2026 — ожидаемое IPO на индийских биржах.
