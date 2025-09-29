Индийские стартапы бегут из офшоров: Flipkart даёт сигнал всей экосистеме

Индийский гигант электронной коммерции Flipkart, принадлежащий Walmart, готовится к крупной трансформации — компания переносит свою штаб-квартиру из Сингапура обратно в Индию. По данным TechCrunch, процесс находится на продвинутой стадии и должен завершиться к концу 2025 года, чтобы компания успела к праздничному сезону и подготовилась к IPO в 2026 году.

Почему Flipkart возвращается в Индию

Редомицилирование стало трендом среди индийских стартапов. Переезд позволяет:

соответствовать требованиям местных регуляторов,

готовиться к листингу на индийских биржах,

использовать растущий интерес розничных инвесторов к IPO,

укрепить имидж национального чемпиона в глазах потребителей.

Кроме того, индийский рынок капитала быстро взрослеет: многие компании выбирают внутренние биржи вместо зарубежных площадок.

Кто ещё перенёс штаб-квартиру

Flipkart идёт по пути уже знакомому рынку.

PhonePe (также поддерживается Walmart) в 2022 году перенесла штаб-квартиру из Сингапура и недавно подала документы на IPO, планируя привлечь $1,35 млрд.

Zepto и Groww сделали то же самое. Причём Groww станет первым стартапом, разместившим акции в Индии после редомицилирования из США.

Юридическая и финансовая сторона

Сингапурский суд дал принципиальное согласие на перенос.

В индийском Апелляционном суде по делам национальных компаний (NCLAT) прошло несколько слушаний.

Процесс стартовал более двух месяцев назад после одобрения совета директоров.

Переезд Flipkart происходит спустя год после того, как компания привлекла $350 млн от Google в рамках инвестраунда на $1 млрд. Тогда её оценка достигла $36 млрд — это самый дорогой индийский стартап, решившийся на редомицилирование.

Сравнение: Flipkart и другие "возвращенцы"

Компания Страна HQ до переезда Цель переезда IPO-планы Flipkart Сингапур Подготовка к IPO в Индии 2026 PhonePe Сингапур Соответствие местным нормам $1,35 млрд (2025) Groww США Размещение акций в Индии Конец 2025 Zepto Сингапур Подготовка к внутреннему листингу -

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оставаться за рубежом при планах на IPO в Индии.

Последствие: регуляторные барьеры, меньше доверия инвесторов.

Альтернатива: редомицилирование и соответствие индийским нормам.

Ошибка: затягивание процесса.

Последствие: упущенный праздничный сезон — ключевое время для e-commerce.

Альтернатива: завершение переноса в 2025 году.

Ошибка: игнорирование настроений инвесторов.

Последствие: снижение спроса на акции.

Альтернатива: ориентация на внутренний рынок и рост розничного капитала.

А что если…

Если Flipkart успешно проведёт IPO в Индии, это станет сигналом для других крупных стартапов — возвращение штаб-квартир в страну и листинг на NSE/BSE может превратиться в новый стандарт для технологического сектора. Это также усилит конкуренцию с Amazon и Reliance, особенно на фоне индийских праздничных распродаж.

Плюсы и минусы редомицилирования

Плюсы Минусы Соответствие нормам SEBI Сложные юридические процедуры Доступ к локальному капиталу Возможные налоговые издержки Рост доверия розничных инвесторов Риск регуляторных задержек Патриотический имидж Дорогой и долгий процесс

FAQ

Когда завершится перенос Flipkart?

Ожидается до конца 2025 года.

Зачем компании переезжают в Индию?

Чтобы соответствовать местным законам и выйти на внутренние биржи.

Когда будет IPO Flipkart?

По прогнозам — в 2026 году.

Мифы и правда

Миф: редомицилирование не влияет на IPO.

Правда: без этого выход на индийские биржи часто невозможен.

Миф: компании делают это ради налогов.

Правда: ключевая цель — доступ к рынку капитала и инвесторам в Индии.

Миф: только стартапы среднего уровня возвращают HQ.

Правда: Flipkart — крупнейший стартап Индии с оценкой $36 млрд, также пошёл на это.

3 интересных факта

• Flipkart начинался в 2007 году как книжный онлайн-магазин.

• В 2018 году Walmart купил контрольный пакет за $16 млрд.

• Праздничный сезон в Индии (Diwali, фестивали) приносит до 40% годовых продаж e-commerce.

Исторический контекст