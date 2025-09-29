Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дата-центр в неоновом свете
Дата-центр в неоновом свете
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 7:18

Индийские стартапы бегут из офшоров: Flipkart даёт сигнал всей экосистеме

Flipkart перенесёт штаб-квартиру из Сингапура в Индию к концу 2025 года — TechCrunch

Индийский гигант электронной коммерции Flipkart, принадлежащий Walmart, готовится к крупной трансформации — компания переносит свою штаб-квартиру из Сингапура обратно в Индию. По данным TechCrunch, процесс находится на продвинутой стадии и должен завершиться к концу 2025 года, чтобы компания успела к праздничному сезону и подготовилась к IPO в 2026 году.

Почему Flipkart возвращается в Индию

Редомицилирование стало трендом среди индийских стартапов. Переезд позволяет:

  • соответствовать требованиям местных регуляторов,

  • готовиться к листингу на индийских биржах,

  • использовать растущий интерес розничных инвесторов к IPO,

  • укрепить имидж национального чемпиона в глазах потребителей.

Кроме того, индийский рынок капитала быстро взрослеет: многие компании выбирают внутренние биржи вместо зарубежных площадок.

Кто ещё перенёс штаб-квартиру

Flipkart идёт по пути уже знакомому рынку.

  • PhonePe (также поддерживается Walmart) в 2022 году перенесла штаб-квартиру из Сингапура и недавно подала документы на IPO, планируя привлечь $1,35 млрд.

  • Zepto и Groww сделали то же самое. Причём Groww станет первым стартапом, разместившим акции в Индии после редомицилирования из США.

Юридическая и финансовая сторона

  • Сингапурский суд дал принципиальное согласие на перенос.

  • В индийском Апелляционном суде по делам национальных компаний (NCLAT) прошло несколько слушаний.

  • Процесс стартовал более двух месяцев назад после одобрения совета директоров.

Переезд Flipkart происходит спустя год после того, как компания привлекла $350 млн от Google в рамках инвестраунда на $1 млрд. Тогда её оценка достигла $36 млрд — это самый дорогой индийский стартап, решившийся на редомицилирование.

Сравнение: Flipkart и другие "возвращенцы"

Компания Страна HQ до переезда Цель переезда IPO-планы
Flipkart Сингапур Подготовка к IPO в Индии 2026
PhonePe Сингапур Соответствие местным нормам $1,35 млрд (2025)
Groww США Размещение акций в Индии Конец 2025
Zepto Сингапур Подготовка к внутреннему листингу -

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставаться за рубежом при планах на IPO в Индии.
    Последствие: регуляторные барьеры, меньше доверия инвесторов.
    Альтернатива: редомицилирование и соответствие индийским нормам.

  • Ошибка: затягивание процесса.
    Последствие: упущенный праздничный сезон — ключевое время для e-commerce.
    Альтернатива: завершение переноса в 2025 году.

  • Ошибка: игнорирование настроений инвесторов.
    Последствие: снижение спроса на акции.
    Альтернатива: ориентация на внутренний рынок и рост розничного капитала.

А что если…

Если Flipkart успешно проведёт IPO в Индии, это станет сигналом для других крупных стартапов — возвращение штаб-квартир в страну и листинг на NSE/BSE может превратиться в новый стандарт для технологического сектора. Это также усилит конкуренцию с Amazon и Reliance, особенно на фоне индийских праздничных распродаж.

Плюсы и минусы редомицилирования

Плюсы Минусы
Соответствие нормам SEBI Сложные юридические процедуры
Доступ к локальному капиталу Возможные налоговые издержки
Рост доверия розничных инвесторов Риск регуляторных задержек
Патриотический имидж Дорогой и долгий процесс

FAQ

Когда завершится перенос Flipkart?
Ожидается до конца 2025 года.

Зачем компании переезжают в Индию?
Чтобы соответствовать местным законам и выйти на внутренние биржи.

Когда будет IPO Flipkart?
По прогнозам — в 2026 году.

Мифы и правда

  • Миф: редомицилирование не влияет на IPO.
    Правда: без этого выход на индийские биржи часто невозможен.

  • Миф: компании делают это ради налогов.
    Правда: ключевая цель — доступ к рынку капитала и инвесторам в Индии.

  • Миф: только стартапы среднего уровня возвращают HQ.
    Правда: Flipkart — крупнейший стартап Индии с оценкой $36 млрд, также пошёл на это.

3 интересных факта

• Flipkart начинался в 2007 году как книжный онлайн-магазин.
• В 2018 году Walmart купил контрольный пакет за $16 млрд.
• Праздничный сезон в Индии (Diwali, фестивали) приносит до 40% годовых продаж e-commerce.

Исторический контекст

  1. 2007 — основание Flipkart в Индии.

  2. 2018 — Walmart покупает контрольный пакет.

  3. 2022 — PhonePe переносит штаб-квартиру в Индию.

  4. 2024 — инвестиции Google в Flipkart ($350 млн).

  5. 2025 — процесс редомицилирования Flipkart.

  6. 2026 — ожидаемое IPO на индийских биржах.

