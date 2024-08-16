Авиационное сообщение между Сахалином и Южно-Курильском восстановили после перерыва из-за тумана

Авиасообщение между Сахалином и Кунаширом восстановили после многодневного перерыва

Авиасообщение между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском (остров Кунашир) было восстановлено после многодневного перерыва, вызванного густым туманом на Кунашире. В пятницу, 9 августа, были выполнены два рейса, и ожидаются дополнительные вылеты при условии благоприятной погоды.

Перерыв в авиасообщении продолжался со 2 по 9 августа, когда из-за погодных условий рейсы не могли выполняться. На сегодняшний день планируется осуществить еще пять рейсов на Кунашир и семь обратных.

Малые аэропорты Курил, включая Кунашир, испытывают трудности с приемом и отправкой самолетов при неблагоприятной погоде, сообщает ТАСС.

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