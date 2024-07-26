Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" временно приостановили продажу билетов на рейсы в Хибины, начиная с 1 января, из-за переговоров о тарифах на обслуживание с аэропортом. Последние билеты доступны на 31 декабря: из Москвы за 15 979 рублей и из Санкт-Петербурга за 6445 рублей.

Вопросы, связанные с увеличением тарифов в 1,5-2 раза, пока не решены.

Продолжительность периода без продаж неизвестна, но ожидается, что переговоры приведут к соглашению, так как обе авиакомпании являются ключевыми партнерами для аэропорта Хибины, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry A. Mottl (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)