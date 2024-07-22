Аэрофлот рассматривает возможность запуска прямых рейсов на Хайнань из Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока этой осенью. Рейсы уже включены в расписание аэропортов, но официального подтверждения от компании еще нет.

Аэрофлот ожидает подтверждения слотов от аэропорта Саньи, после чего начнется продажа билетов.

Рейсы будут также включены в турпакеты Библио-Глобуса. В настоящее время прямые рейсы на Хайнань из России осуществляются только из Москвы и Красноярска, сообщает Tourdom.Ru.

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