Аэрофлот рассматривает возможность запуска прямых рейсов на Хайнань из Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока этой осенью. Рейсы уже включены в расписание аэропортов, но официального подтверждения от компании еще нет.
Аэрофлот ожидает подтверждения слотов от аэропорта Саньи, после чего начнется продажа билетов.
Рейсы будут также включены в турпакеты Библио-Глобуса. В настоящее время прямые рейсы на Хайнань из России осуществляются только из Москвы и Красноярска, сообщает Tourdom.Ru.
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