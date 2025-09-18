Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Umberto Salvagnin is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:42

Палеогнаты и их загадка: почему нелетающие птицы оказались в разных уголках планеты

Видриг: литорнис, живший 59–56 миллионов лет назад, обладал мышцами для дальних перелётов

Страусы, эму, нанду и их родственники живут на разных континентах, разделённых тысячами километров океана. При этом все они — нелетающие птицы. Как же получилось, что представители одной группы оказались так далеко друг от друга, не имея возможности перелететь такие расстояния?

Загадка распределения палеогнатов

Эта группа птиц известна как палеогнаты. Раньше считалось, что их предки населяли суперконтинент Пангею, а после её распада просто остались на разных частях суши. Но генетика разрушила эту гипотезу: Пангея распалась около 195 миллионов лет назад, а общий предок современных палеогнатов жил лишь около 80 миллионов лет назад. Значит, разгадка должна быть другой.

Ключ к ответу — литорнис

Команда зоолога Клары Видриг из Смитсоновского института изучила древнего палеогната Lithornis promiscuus, жившего примерно 59-56 миллионов лет назад. Его окаменелости оказались настолько хорошо сохранившимися, что позволили провести анализ формы костей.

"Мы не можем точно сказать, был ли литорнис прямым предком наших ныне живущих палеогнатов… но это наше лучшее предположение о том, как мог выглядеть этот предок", — пояснила Видриг.

Исследование грудины показало: литорнис обладал мощными мышцами и был способен к длительным перелётам. Его грудная кость по форме напоминала аналогичные кости у современных цапель, известных умением преодолевать океаны.

Сравнение: древние и современные птицы

Признак Lithornis promiscuus Современные палеогнаты
Умение летать Хорошо развитое, длительные перелёты У большинства отсутствует
Среда обитания Вероятно, разные континенты Африка, Австралия, Южная Америка, Океания
Размер Средний, похож на цаплю От миниатюрного киви до страуса
Адаптация Крылья, грудные мышцы Бег, защита от хищников

Советы шаг за шагом: как теряется способность к полёту

  1. У птицы появляется возможность добывать пищу на земле.
  2. В среде отсутствуют опасные хищники.
  3. Постепенно полёт становится ненужной и слишком затратной функцией.
  4. Новые поколения теряют способность летать, сохраняя энергию для других адаптаций.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что нелетающие птицы "наследовали" географию Пангеи → неверная временная шкала → анализ генетических данных и ископаемых.
  • Ошибка: игнорировать форму костей → недооценка возможностей предков → использование 3D-моделей и сравнение с современными видами.
  • Ошибка: предполагать единый сценарий → упрощённая картина эволюции → признание независимых линий развития.

А что если…

А что если именно способность летать на огромные расстояния помогла предкам палеогнатов расселиться по миру? В таком случае современное отсутствие крыльев у страусов или эму — не свидетельство ограниченности, а результат адаптации к новой среде, где выживание обеспечивают скорость, размеры и сила.

Плюсы и минусы гипотезы

Плюсы Минусы
Объясняет расселение по континентам Основана на ограниченном числе находок
Подтверждается формой костей литорниса Неясно, как именно происходили перелёты
Учитывает генетические данные Трудно проверить экспериментально
Соответствует примеру современных космополитичных птиц Недостаточно данных о предках киви и казуаров

FAQ

Как современные страусы и эму оказались на разных континентах?
Их предки могли перелететь океаны, а уже потом утратили способность к полёту.

Почему нелетающие птицы такие крупные?
Это адаптация: крупные размеры позволяют защищаться или убегать от хищников.

Какие палеогнаты до сих пор умеют летать?
Тинаму в Южной Америке способны к коротким полётам, но не на большие расстояния.

Мифы и правда

  • Миф: все палеогнаты изначально не умели летать.
    Правда: их древние предки, как литорнис, хорошо летали.

  • Миф: нелетающие птицы появились одновременно.
    Правда: каждая группа эволюционировала независимо.

  • Миф: утрата полёта — признак слабости.
    Правда: это успешная адаптация к среде без хищников.

Три интересных факта

  1. Бескрылая гагарка, исчезнувшая в XIX веке, тоже была палеогнатом.
  2. Современные тинаму сохранили способность летать, но делают это редко.
  3. Страусы — самые быстрые бегуны среди птиц, их скорость достигает 70 км/ч.

Исторический контекст

195 млн лет назад: распад Пангеи. 80 млн лет назад: общий предок современных палеогнатов. 59-56 млн лет назад: существовал литорнис, способный летать. 66 млн лет назад: вымирание динозавров, открывшее путь для нелетающих птиц. Современность: около 60 видов палеогнатов по всему миру.

