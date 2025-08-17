Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
билеты на самолет
билеты на самолет
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:28

Страховка авиабилета: почему желание сэкономить может обернуться большими потерями

Страховка авиабилета: пустая трата денег или реальная защита

Когда покупаешь билет, лишние несколько тысяч рублей за страховку кажутся ненужными тратами. Многие считают, что "со мной ничего не случится" и что авиастрахование — это просто способ авиакомпании заработать. Я думал так же, пока не столкнулся с ситуациями, когда отсутствие страховки ударило по кошельку и нервам.

Первый случай произошёл несколько лет назад, когда мой рейс отменили из-за непогоды. Я купил билет без страховки и получил назад лишь часть стоимости. Пришлось ночевать в гостинице за свой счёт и покупать новый билет. Тогда я впервые задумался, что сэкономленные деньги обернулись большими расходами.

В другой раз у меня был стыковочный рейс. Первый самолёт задержался, и я опоздал на пересадку. Если бы у меня была страховка, часть расходов компенсировалась бы, но пришлось выкладывать круглую сумму за новый билет. Ситуация была неприятной не только финансово, но и эмоционально — отпуск начинался с нервов и беготни по кассам.

После этого я стал внимательнее читать условия страховки. Иногда она действительно может покрыть задержку рейса, отмену, болезнь перед полётом или потерю багажа. Конечно, не все полисы одинаковы: где-то список случаев минимален, где-то компенсация действительно ощутимая.

Мой личный вывод такой: если это короткий перелёт внутри страны и у меня гибкий план — можно рискнуть и лететь без страховки. Но если речь о дорогом международном билете, пересадках и отпуске, который сложно повторить, я выбираю полис. Один раз страховка спасла меня в Европе: рейс отменили, а компания компенсировала и новый билет, и отель. Это был тот редкий случай, когда я почувствовал, что вложение себя оправдало.

Экономия на страховке может показаться логичной, но на практике она часто оборачивается лишними тратами и стрессом. Лучше заранее решить для себя: что дороже — спокойствие или желание "срезать" несколько тысяч при покупке билета.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пертшир в Шотландии возглавил мировой рейтинг гостеприимства по версии Booking.com сегодня в 2:26

В сердце Шотландии скрыт секрет гостеприимства, который ставит в тень даже тропические курорты

Пертшир в Шотландии признан самым гостеприимным регионом мира: от легендарного Gleneagles до уютных коттеджей — куда стремятся туристы?

Читать полностью » Казахстан и Узбекистан увеличили количество регулярных рейсов между столицами сегодня в 1:52

Казахстан и Узбекистан запускают десятки новых рейсов — путешественники узнают об этом не сразу

Казахстан и Узбекистан расширяют авиасообщение: новые маршруты, десятки рейсов еженедельно и планы по укреплению сотрудничества в авиации.

Читать полностью » В Венгрии работает курорт Хевиз с тёплым озером для лечения суставов и кожи сегодня в 1:26

Термальное озеро в Венгрии удивило туристов — вода остаётся тёплой даже зимой

Хевиз — венгерский курорт с крупнейшим термальным озером Европы. Почему чехи выбирают его для отдыха и лечения круглый год?

Читать полностью » Парати в Бразилии: фестивали, кухня и достопримечательности города-музея сегодня в 0:26

Узкие улочки Парати манят туристов — что скрывает город среди зелёных холмов Рио-де-Жанейро

Парати в Бразилии поражает своей колониальной архитектурой, культурой и природой: от Золотой тропы до литературных фестивалей и морских приключений.

Читать полностью » Янтарный и Суздаль вошли в топ-3 самых дорогих курортов России в августе 2025 года вчера в 23:23

Юг по цене Европы, но без шенгена: где в России самый дорогой отдых

В августе 2025 года Абрау-Дюрсо признан самым дорогим курортом России — ночь отдыха обойдётся в 12,5 тыс. рублей. Кто ещё попал в топ-10 дорогих направлений?

Читать полностью » Россияне заявили о нарушениях порядка со стороны туристов из Китая — жалобы поступают массово вчера в 22:26

Как дома, только громче: как китайские туристы выводят Владивосток из себя

Летом пляжи Владивостока переполняют туристы из Китая — до 350 человек за раз. Местные жители просят навести порядок: мешают и автобусами, и шумом.

Читать полностью » Путешественница развенчала мифы о России — от географии до стереотипов о водке вчера в 21:16

Берёза, медведь, водка: какие вопросы иностранцев сбивают русских с толку

Российская блогерша рассказала, какие вопросы о России чаще всего слышит от иностранцев. Среди них — мифы про водку и незнание других городов, кроме столицы.

Читать полностью » Автотуристы из Китая назвали Россию комфортной страной на фоне ограблений в Европе вчера в 20:17

Где безопаснее, чем в Европе? Почему китайские путешественники выбрали Москву

Супруги из Китая объехали 50 стран на трейлере и добрались до Москвы. Почему им здесь спокойнее, чем в Европе, и как выглядит дом, который колесит по планете?

Читать полностью »

Новости
Еда

Готовьте говядину с овощами: простой рецепт для семейного ужина
Еда

Шоколадное печенье с трещинами: советы по выпечке от кондитера
Авто и мото

Ремонт автомобилей в России подорожал на 30%: что стало дороже и почему
Питомцы

Учёные: собаки узнают себя по запаху, но не по зеркальному отражению
ДФО

Критический уровень воды в Амуре к концу августа: рекомендации МЧС для жителей Хабаровска
Дом

Рекомендации по выбору размера телевизора, на которые я не обращал внимание
Красота и здоровье

Промывание носа при насморке: как правильно делать солевой раствор дома
Еда

Баклажаны, помидоры и чеснок: простой рецепт рулетиков на фуршет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru