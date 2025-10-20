Тихая опасность на высоте: чем может закончиться обычный авиаперелёт

Долгие авиаперелёты — привычная часть современной жизни. Но за комфортом и чашкой кофе на борту скрывается незаметная угроза, особенно для людей с проблемами сосудов. Врачи предупреждают: длительное пребывание в сидячем положении и обезвоживание во время полёта могут спровоцировать образование тромбов.

"Долгие перелеты, а это примерно более шести часов, могут негативно влиять на венозную систему. Как правило, в это время мы ограничиваем себя в воде, но при этом употребляем что-то соленое, жирное, сладкое, алкоголь, это делает нашу кровь более вязкой, что является дополнительным фактором в тромбообразовании", — сказала врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.

По словам специалиста, сочетание низкой подвижности и неправильного питания в дороге создаёт идеальные условия для застоя крови. Особенно осторожными стоит быть людям, страдающим варикозом, повышенной свёртываемостью крови или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как перелёт влияет на сосуды

На высоте более 10 тысяч метров в салоне самолёта снижается уровень кислорода и влажности воздуха. Это приводит к тому, что организм теряет жидкость быстрее, чем на земле. Даже при небольшом обезвоживании кровь становится гуще, и венозный отток замедляется.

Когда человек сидит неподвижно часами, мышцы ног перестают активно работать, и кровь застаивается в нижних конечностях. У здорового человека это может закончиться лёгкой отёчностью, а у тех, кто предрасположен к заболеваниям вен, — образованием тромба.

Факторы риска тромбоза в полёте

• Перелёты длительностью более 6 часов

• Мало воды и избыток солёной пищи

• Алкоголь и кофеин, усиливающие обезвоживание

• Сидячее положение без движения ног

• Тесная одежда или обувь

• Варикозное расширение вен, ожирение, сахарный диабет

Советы шаг за шагом: как защитить себя в небе

Пейте воду. Врачи рекомендуют выпивать не менее 200 мл чистой воды каждый час полёта. Газированные и алкогольные напитки исключить. Выбирайте удобную одежду. Лучше надеть свободные брюки и носки, которые не пережимают голени. Двигайтесь. Каждые полтора часа полезно встать, пройтись по салону, выполнить простые упражнения: перекаты с пятки на носок, круговые движения стопами. Не переедайте. Откажитесь от жирных и солёных блюд перед вылетом и во время полёта. Оптимально — лёгкий перекус с орехами или фруктами. Используйте компрессионный трикотаж. Специальные гольфы или чулки поддерживают кровообращение и снижают нагрузку на вены. При необходимости — медикаменты. Людям с риском тромбоза врач может назначить профилактический приём антикоагулянтов перед полётом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пить меньше, чтобы не вставать в туалет.

Последствие: кровь густеет, повышается риск тромбообразования.

Альтернатива: пить воду регулярно и небольшими глотками.

Ошибка: употреблять алкоголь в самолёте.

Последствие: обезвоживание и нагрузка на сердце.

Альтернатива: заменить алкоголь минеральной водой или травяным чаем.

Ошибка: сидеть без движения весь полёт.

Последствие: застой крови и отёки ног.

Альтернатива: делать лёгкую разминку каждые 1-2 часа.

Таблица: плюсы и минусы авиапутешествий для сосудов