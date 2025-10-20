Тихая опасность на высоте: чем может закончиться обычный авиаперелёт
Долгие авиаперелёты — привычная часть современной жизни. Но за комфортом и чашкой кофе на борту скрывается незаметная угроза, особенно для людей с проблемами сосудов. Врачи предупреждают: длительное пребывание в сидячем положении и обезвоживание во время полёта могут спровоцировать образование тромбов.
"Долгие перелеты, а это примерно более шести часов, могут негативно влиять на венозную систему. Как правило, в это время мы ограничиваем себя в воде, но при этом употребляем что-то соленое, жирное, сладкое, алкоголь, это делает нашу кровь более вязкой, что является дополнительным фактором в тромбообразовании", — сказала врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.
По словам специалиста, сочетание низкой подвижности и неправильного питания в дороге создаёт идеальные условия для застоя крови. Особенно осторожными стоит быть людям, страдающим варикозом, повышенной свёртываемостью крови или сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Как перелёт влияет на сосуды
На высоте более 10 тысяч метров в салоне самолёта снижается уровень кислорода и влажности воздуха. Это приводит к тому, что организм теряет жидкость быстрее, чем на земле. Даже при небольшом обезвоживании кровь становится гуще, и венозный отток замедляется.
Когда человек сидит неподвижно часами, мышцы ног перестают активно работать, и кровь застаивается в нижних конечностях. У здорового человека это может закончиться лёгкой отёчностью, а у тех, кто предрасположен к заболеваниям вен, — образованием тромба.
Факторы риска тромбоза в полёте
• Перелёты длительностью более 6 часов
• Мало воды и избыток солёной пищи
• Алкоголь и кофеин, усиливающие обезвоживание
• Сидячее положение без движения ног
• Тесная одежда или обувь
• Варикозное расширение вен, ожирение, сахарный диабет
Советы шаг за шагом: как защитить себя в небе
-
Пейте воду. Врачи рекомендуют выпивать не менее 200 мл чистой воды каждый час полёта. Газированные и алкогольные напитки исключить.
-
Выбирайте удобную одежду. Лучше надеть свободные брюки и носки, которые не пережимают голени.
-
Двигайтесь. Каждые полтора часа полезно встать, пройтись по салону, выполнить простые упражнения: перекаты с пятки на носок, круговые движения стопами.
-
Не переедайте. Откажитесь от жирных и солёных блюд перед вылетом и во время полёта. Оптимально — лёгкий перекус с орехами или фруктами.
-
Используйте компрессионный трикотаж. Специальные гольфы или чулки поддерживают кровообращение и снижают нагрузку на вены.
-
При необходимости — медикаменты. Людям с риском тромбоза врач может назначить профилактический приём антикоагулянтов перед полётом.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: пить меньше, чтобы не вставать в туалет.
Последствие: кровь густеет, повышается риск тромбообразования.
Альтернатива: пить воду регулярно и небольшими глотками.
-
Ошибка: употреблять алкоголь в самолёте.
Последствие: обезвоживание и нагрузка на сердце.
Альтернатива: заменить алкоголь минеральной водой или травяным чаем.
-
Ошибка: сидеть без движения весь полёт.
Последствие: застой крови и отёки ног.
Альтернатива: делать лёгкую разминку каждые 1-2 часа.
Таблица: плюсы и минусы авиапутешествий для сосудов
|Плюсы
|Минусы
|Быстрое перемещение на большие расстояния
|Долгое сидение в одном положении
|Возможность путешествовать по всему миру
|Перепады давления и низкая влажность
|Комфорт и сервис на борту
|Риск обезвоживания и тромбоза
|Новые впечатления
|Стресс для сердечно-сосудистой системы
А что если перелёт неизбежен?
Если полёт длительный и отказаться от него невозможно, стоит подготовиться заранее. За несколько дней до вылета полезно увеличить потребление воды и овощей, отказаться от алкоголя и солёной пищи. Тем, кто имеет хронические болезни вен, стоит взять с собой компрессионный трикотаж и проконсультироваться с флебологом.
На борту — избегать скрещивания ног, вставать при каждой возможности, не стесняться разминаться прямо в кресле. Простые упражнения помогут активировать мышечный насос ног, который гонит кровь вверх к сердцу.
Мифы и правда
Миф 1. Тромбоз возникает только у пожилых людей.
Правда. Заболевание может развиться и у молодых, особенно при малоподвижном образе жизни и генетической предрасположенности.
Миф 2. Если лететь в бизнес-классе, опасности нет.
Правда. Комфортные кресла не отменяют необходимости двигаться — застой крови возможен и при большом пространстве.
Миф 3. Компрессионные чулки нужны только при варикозе.
Правда. Их могут использовать и здоровые люди для профилактики при длительных перелётах.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Как понять, что возник риск тромбоза?
Если после полёта появились отёки, покраснение, боль или тяжесть в ногах — стоит обратиться к врачу.
Можно ли принимать аспирин перед вылетом?
Без назначения специалиста — нельзя. Препарат влияет на свёртываемость крови, и самолечение может быть опасным.
Сколько воды пить во время полёта?
Примерно 150-200 мл каждые 40-60 минут. Лучше выбирать негазированную.
Что лучше — компрессионные гольфы или чулки?
Зависит от степени риска. При варикозе предпочтительны чулки, при лёгкой отёчности достаточно гольф.
Три интересных факта
-
Синдром "экономкласса" — официальное медицинское понятие, описывающее тромбоз после длительных перелётов.
-
По статистике, у людей, которые пьют воду и двигаются каждые два часа, риск образования тромба снижается более чем на 50%.
-
На рейсах дальнего следования некоторые авиакомпании включают короткую гимнастику в бортовую программу.
Исторический контекст
Первые случаи венозного тромбоза, связанных с перелётами, зафиксировали в 1950-х годах, когда массово начали использовать реактивные самолёты. Тогда врачи заметили, что у пассажиров после 8-10 часов в воздухе часто появлялись боли и отёки ног. Сегодня о профилактике тромбоза знают все крупные авиакомпании, а медицинские рекомендации стали частью стандартов безопасности.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru