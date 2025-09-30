Боли в спине и шее не помеха отпуску: упражнения, которые работают в самолёте
Перелёты часто сопровождаются чувством усталости, отёками и болями в теле. Долгое сидение в кресле и пониженное давление в салоне создают нагрузку на организм. Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина объяснила, какие простые упражнения помогут чувствовать себя лучше в дороге.
"Основная причина дискомфорта — малоподвижность и снижение кровотока в условиях пониженного давления в салоне", — отметила Бахтурина.
По её словам, дефицит движения и обезвоживание усиливают напряжение в мышцах, могут вызывать спазмы и боли. Решение простое — выполнять короткие, но регулярные упражнения прямо в кресле.
Почему важно двигаться в полёте
-
Улучшение кровотока. Даже простые движения помогают избежать застоя крови в ногах.
-
Снижение риска отёков. Активная работа мышц препятствует скоплению жидкости.
-
Разгрузка позвоночника. Мини-упражнения уменьшают нагрузку от долгого сидения.
-
Поддержка дыхания. Правильная посадка и раскрытие грудной клетки облегчают дыхание.
Мини-комплекс упражнений в кресле
-
Круговые вращения стопами. Улучшают кровообращение, снимают ощущение тяжести.
-
"Насос" для голеней. Ритмичное сгибание и разгибание стоп помогает предотвратить застой крови и опухлости.
-
Раскрытие грудной клетки. Вытяните руки назад или сцепите их за спиной — это облегчает дыхание.
-
Наклоны головы. Медленно наклоняйте голову в стороны, вперёд и назад, чтобы снять напряжение с шеи.
-
Вращения плечами. Несколько кругов вперёд и назад помогают расслабить мышцы.
-
Лёгкие скручивания корпуса. Сидя прямо, повернитесь корпусом влево и вправо, разгружая позвоночник.
Все упражнения можно выполнять, не вставая с места и не мешая соседям.
Таблица: упражнения и их эффект
|Упражнение
|Время выполнения
|Эффект
|Вращения стопами
|1-2 минуты
|Улучшение кровотока
|"Насос" для голеней
|1-2 минуты
|Снятие отёков
|Раскрытие груди
|30 секунд
|Лёгкость дыхания
|Наклоны головы
|1 минута
|Расслабление шеи
|Вращения плечами
|1 минута
|Снятие зажимов
|Скручивания корпуса
|1 минута
|Разгрузка позвоночника
Советы шаг за шагом: комфорт в полёте
-
Каждые 30-40 минут делайте простые движения ногами и руками.
-
Пейте воду маленькими глотками, чтобы избежать обезвоживания.
-
Избегайте крепкого кофе и алкоголя — они усиливают сухость.
-
Используйте подушку для шеи и держите спину прямо.
-
При возможности вставайте и немного проходите по салону.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: сидеть без движения весь полёт.
-
Последствие: отёки, боли, повышенный риск тромбоза.
-
Альтернатива: выполнять упражнения каждые 40 минут.
-
Ошибка: ограничивать питьё, чтобы реже вставать.
-
Последствие: обезвоживание и головная боль.
-
Альтернатива: пить воду небольшими порциями.
-
Ошибка: сутулиться в кресле.
-
Последствие: боли в спине и напряжение шеи.
-
Альтернатива: держать спину прямо и использовать поясничную подушку.
А что если…
А что, если совместить упражнения с дыхательными практиками? Это поможет не только телу, но и психике: глубокое дыхание снижает тревожность, стабилизирует давление и помогает легче переносить полёт.
FAQ
Можно ли заниматься прямо в кресле?
Да, комплекс адаптирован так, чтобы не мешать другим пассажирам.
Как часто делать упражнения?
Каждые 30-40 минут.
Что пить в полёте?
Лучше всего воду или травяной чай.
Полезно ли вставать и ходить по салону?
Да, особенно при длительных перелётах.
