Боли в спине и шее не помеха отпуску: упражнения, которые работают в самолёте

Перелёты часто сопровождаются чувством усталости, отёками и болями в теле. Долгое сидение в кресле и пониженное давление в салоне создают нагрузку на организм. Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина объяснила, какие простые упражнения помогут чувствовать себя лучше в дороге.

"Основная причина дискомфорта — малоподвижность и снижение кровотока в условиях пониженного давления в салоне", — отметила Бахтурина.

По её словам, дефицит движения и обезвоживание усиливают напряжение в мышцах, могут вызывать спазмы и боли. Решение простое — выполнять короткие, но регулярные упражнения прямо в кресле.

Почему важно двигаться в полёте

Улучшение кровотока. Даже простые движения помогают избежать застоя крови в ногах. Снижение риска отёков. Активная работа мышц препятствует скоплению жидкости. Разгрузка позвоночника. Мини-упражнения уменьшают нагрузку от долгого сидения. Поддержка дыхания. Правильная посадка и раскрытие грудной клетки облегчают дыхание.

Мини-комплекс упражнений в кресле

Круговые вращения стопами. Улучшают кровообращение, снимают ощущение тяжести.

"Насос" для голеней. Ритмичное сгибание и разгибание стоп помогает предотвратить застой крови и опухлости.

Раскрытие грудной клетки. Вытяните руки назад или сцепите их за спиной — это облегчает дыхание.

Наклоны головы. Медленно наклоняйте голову в стороны, вперёд и назад, чтобы снять напряжение с шеи.

Вращения плечами. Несколько кругов вперёд и назад помогают расслабить мышцы.

Лёгкие скручивания корпуса. Сидя прямо, повернитесь корпусом влево и вправо, разгружая позвоночник.

Все упражнения можно выполнять, не вставая с места и не мешая соседям.

Таблица: упражнения и их эффект