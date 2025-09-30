Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка с телефоном в самолете
Девушка с телефоном в самолете
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:19

Боли в спине и шее не помеха отпуску: упражнения, которые работают в самолёте

Акулина Бахтурина объяснила, как движения в кресле предотвращают отёки при перелёте

Перелёты часто сопровождаются чувством усталости, отёками и болями в теле. Долгое сидение в кресле и пониженное давление в салоне создают нагрузку на организм. Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина объяснила, какие простые упражнения помогут чувствовать себя лучше в дороге.

"Основная причина дискомфорта — малоподвижность и снижение кровотока в условиях пониженного давления в салоне", — отметила Бахтурина.

По её словам, дефицит движения и обезвоживание усиливают напряжение в мышцах, могут вызывать спазмы и боли. Решение простое — выполнять короткие, но регулярные упражнения прямо в кресле.

Почему важно двигаться в полёте

  1. Улучшение кровотока. Даже простые движения помогают избежать застоя крови в ногах.

  2. Снижение риска отёков. Активная работа мышц препятствует скоплению жидкости.

  3. Разгрузка позвоночника. Мини-упражнения уменьшают нагрузку от долгого сидения.

  4. Поддержка дыхания. Правильная посадка и раскрытие грудной клетки облегчают дыхание.

Мини-комплекс упражнений в кресле

  • Круговые вращения стопами. Улучшают кровообращение, снимают ощущение тяжести.

  • "Насос" для голеней. Ритмичное сгибание и разгибание стоп помогает предотвратить застой крови и опухлости.

  • Раскрытие грудной клетки. Вытяните руки назад или сцепите их за спиной — это облегчает дыхание.

  • Наклоны головы. Медленно наклоняйте голову в стороны, вперёд и назад, чтобы снять напряжение с шеи.

  • Вращения плечами. Несколько кругов вперёд и назад помогают расслабить мышцы.

  • Лёгкие скручивания корпуса. Сидя прямо, повернитесь корпусом влево и вправо, разгружая позвоночник.

Все упражнения можно выполнять, не вставая с места и не мешая соседям.

Таблица: упражнения и их эффект

Упражнение Время выполнения Эффект
Вращения стопами 1-2 минуты Улучшение кровотока
"Насос" для голеней 1-2 минуты Снятие отёков
Раскрытие груди 30 секунд Лёгкость дыхания
Наклоны головы 1 минута Расслабление шеи
Вращения плечами 1 минута Снятие зажимов
Скручивания корпуса 1 минута Разгрузка позвоночника

Советы шаг за шагом: комфорт в полёте

  1. Каждые 30-40 минут делайте простые движения ногами и руками.

  2. Пейте воду маленькими глотками, чтобы избежать обезвоживания.

  3. Избегайте крепкого кофе и алкоголя — они усиливают сухость.

  4. Используйте подушку для шеи и держите спину прямо.

  5. При возможности вставайте и немного проходите по салону.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сидеть без движения весь полёт.

  • Последствие: отёки, боли, повышенный риск тромбоза.

  • Альтернатива: выполнять упражнения каждые 40 минут.

  • Ошибка: ограничивать питьё, чтобы реже вставать.

  • Последствие: обезвоживание и головная боль.

  • Альтернатива: пить воду небольшими порциями.

  • Ошибка: сутулиться в кресле.

  • Последствие: боли в спине и напряжение шеи.

  • Альтернатива: держать спину прямо и использовать поясничную подушку.

А что если…

А что, если совместить упражнения с дыхательными практиками? Это поможет не только телу, но и психике: глубокое дыхание снижает тревожность, стабилизирует давление и помогает легче переносить полёт.

FAQ

Можно ли заниматься прямо в кресле?
Да, комплекс адаптирован так, чтобы не мешать другим пассажирам.

Как часто делать упражнения?
Каждые 30-40 минут.

Что пить в полёте?
Лучше всего воду или травяной чай.

Полезно ли вставать и ходить по салону?
Да, особенно при длительных перелётах.

