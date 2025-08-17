Обязаны вернуть деньги: права пассажиров при задержке рейса в России и за рубежом
Каждый пассажир хотя бы раз сталкивался с задержкой рейса. Для одних это просто лишние часы в аэропорту, для других — сорванные пересадки и планы. Но важно помнить: в ряде случаев авиакомпании обязаны компенсировать задержку — и это закреплено в законах.
Российское законодательство
В России права пассажиров регулируются Воздушным кодексом РФ и Федеральными авиационными правилами.
— Если рейс задержан более чем на 2 часа, авиакомпания обязана бесплатно предоставить напитки.
— Если ожидание превышает 4 часа — горячее питание.
— При задержке более 6 часов днём и 8 часов ночью пассажиру должны предоставить гостиницу и трансфер до неё.
— Кроме того, авиакомпания обязана обеспечить условия для связи (например, звонок по телефону или доступ к Wi-Fi).
При этом пассажир может требовать компенсацию, если задержка возникла по вине перевозчика: технические неисправности, организационные ошибки. Но если причина задержки — погодные условия или форс-мажор, ответственность снимается.
Международные правила
В Евросоюзе действует Регламент ЕС 261/2004.
— При задержке более чем на 3 часа пассажир имеет право на компенсацию от 250 до 600 евро в зависимости от дальности перелёта.
— Обязательное условие: задержка вызвана виной авиакомпании, а не погодой или забастовками служб, не подчиняющихся перевозчику.
— Помимо компенсации, пассажирам предоставляют питание, напитки, доступ к связи и при необходимости гостиницу.
В США законы менее строгие. Денежная компенсация за задержку не предусмотрена, но авиакомпании обязаны предоставлять обслуживание, а в случае овербукинга — выплату и пересадку на другой рейс.
Как действовать пассажиру
Важно сохранять все посадочные талоны и чеки. Если авиакомпания отказывается выполнять обязательства, можно обращаться к Росавиации (внутри РФ), а за рубежом — в авиационные органы страны вылета. В Европе для этого существуют специальные онлайн-платформы, помогающие взыскать компенсацию.
Почему стоит знать свои права
Авиакомпании не всегда охотно напоминают о законах. Но знание правил превращает вас из пассивного "ждущего пассажира" в человека, который может требовать своё. И в ряде случаев это не просто стакан воды, а реальные деньги, которые компенсируют неудобства.
