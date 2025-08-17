Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
мужчина в аэропорту
мужчина в аэропорту
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:31

Обязаны вернуть деньги: права пассажиров при задержке рейса в России и за рубежом

Когда авиакомпания обязана компенсировать задержку рейса

Каждый пассажир хотя бы раз сталкивался с задержкой рейса. Для одних это просто лишние часы в аэропорту, для других — сорванные пересадки и планы. Но важно помнить: в ряде случаев авиакомпании обязаны компенсировать задержку — и это закреплено в законах.

Российское законодательство

В России права пассажиров регулируются Воздушным кодексом РФ и Федеральными авиационными правилами.
— Если рейс задержан более чем на 2 часа, авиакомпания обязана бесплатно предоставить напитки.
— Если ожидание превышает 4 часа — горячее питание.
— При задержке более 6 часов днём и 8 часов ночью пассажиру должны предоставить гостиницу и трансфер до неё.
— Кроме того, авиакомпания обязана обеспечить условия для связи (например, звонок по телефону или доступ к Wi-Fi).

При этом пассажир может требовать компенсацию, если задержка возникла по вине перевозчика: технические неисправности, организационные ошибки. Но если причина задержки — погодные условия или форс-мажор, ответственность снимается.

Международные правила

В Евросоюзе действует Регламент ЕС 261/2004.
— При задержке более чем на 3 часа пассажир имеет право на компенсацию от 250 до 600 евро в зависимости от дальности перелёта.
— Обязательное условие: задержка вызвана виной авиакомпании, а не погодой или забастовками служб, не подчиняющихся перевозчику.
— Помимо компенсации, пассажирам предоставляют питание, напитки, доступ к связи и при необходимости гостиницу.

В США законы менее строгие. Денежная компенсация за задержку не предусмотрена, но авиакомпании обязаны предоставлять обслуживание, а в случае овербукинга — выплату и пересадку на другой рейс.

Как действовать пассажиру

Важно сохранять все посадочные талоны и чеки. Если авиакомпания отказывается выполнять обязательства, можно обращаться к Росавиации (внутри РФ), а за рубежом — в авиационные органы страны вылета. В Европе для этого существуют специальные онлайн-платформы, помогающие взыскать компенсацию.

Почему стоит знать свои права

Авиакомпании не всегда охотно напоминают о законах. Но знание правил превращает вас из пассивного "ждущего пассажира" в человека, который может требовать своё. И в ряде случаев это не просто стакан воды, а реальные деньги, которые компенсируют неудобства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Почему стоит приезжать в аэропорт за три часа до вылета сегодня в 3:13

Вылет под угрозой: история, как я чуть не опоздал в аэропорт и что делал

История о том, как пятничная пробка чуть не стоила рейса, и почему теперь я выезжаю в аэропорт за три часа с запасом времени.

Читать полностью » Пертшир в Шотландии возглавил мировой рейтинг гостеприимства по версии Booking.com сегодня в 2:26

В сердце Шотландии скрыт секрет гостеприимства, который ставит в тень даже тропические курорты

Пертшир в Шотландии признан самым гостеприимным регионом мира: от легендарного Gleneagles до уютных коттеджей — куда стремятся туристы?

Читать полностью » Казахстан и Узбекистан увеличили количество регулярных рейсов между столицами сегодня в 1:52

Казахстан и Узбекистан запускают десятки новых рейсов — путешественники узнают об этом не сразу

Казахстан и Узбекистан расширяют авиасообщение: новые маршруты, десятки рейсов еженедельно и планы по укреплению сотрудничества в авиации.

Читать полностью » В Венгрии работает курорт Хевиз с тёплым озером для лечения суставов и кожи сегодня в 1:26

Термальное озеро в Венгрии удивило туристов — вода остаётся тёплой даже зимой

Хевиз — венгерский курорт с крупнейшим термальным озером Европы. Почему чехи выбирают его для отдыха и лечения круглый год?

Читать полностью » Парати в Бразилии: фестивали, кухня и достопримечательности города-музея сегодня в 0:26

Узкие улочки Парати манят туристов — что скрывает город среди зелёных холмов Рио-де-Жанейро

Парати в Бразилии поражает своей колониальной архитектурой, культурой и природой: от Золотой тропы до литературных фестивалей и морских приключений.

Читать полностью » Янтарный и Суздаль вошли в топ-3 самых дорогих курортов России в августе 2025 года вчера в 23:23

Юг по цене Европы, но без шенгена: где в России самый дорогой отдых

В августе 2025 года Абрау-Дюрсо признан самым дорогим курортом России — ночь отдыха обойдётся в 12,5 тыс. рублей. Кто ещё попал в топ-10 дорогих направлений?

Читать полностью » Россияне заявили о нарушениях порядка со стороны туристов из Китая — жалобы поступают массово вчера в 22:26

Как дома, только громче: как китайские туристы выводят Владивосток из себя

Летом пляжи Владивостока переполняют туристы из Китая — до 350 человек за раз. Местные жители просят навести порядок: мешают и автобусами, и шумом.

Читать полностью » Путешественница развенчала мифы о России — от географии до стереотипов о водке вчера в 21:16

Берёза, медведь, водка: какие вопросы иностранцев сбивают русских с толку

Российская блогерша рассказала, какие вопросы о России чаще всего слышит от иностранцев. Среди них — мифы про водку и незнание других городов, кроме столицы.

Читать полностью »

Новости
ДФО

Строители вручную подняли 300 метров материалов: детали открытия мемориала на Курилах
Туризм

Отмена рейса: обязанности перевозчика перед пассажирами
Наука и технологии

Ави Лёб предполагает, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом
Красота и здоровье

Врач Уланкина: 8 тысяч шагов в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 45%
Садоводство

Жара и цветы: как спасти растения от засухи — советы экспертов
Красота и здоровье

Поджелудочная железа под ударом: как алкоголь вызывает рак – исследование
Еда

Шеф-повар объяснил, как правильно мариновать свинину для шашлыка с лимоном и луком
Авто и мото

Новые правила для водителей и штрафы за нарушение при встрече со спецтранспортом и перевозке детей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru