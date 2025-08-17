Обязаны вернуть деньги: права пассажиров при задержке рейса в России и за рубежом

Каждый пассажир хотя бы раз сталкивался с задержкой рейса. Для одних это просто лишние часы в аэропорту, для других — сорванные пересадки и планы. Но важно помнить: в ряде случаев авиакомпании обязаны компенсировать задержку — и это закреплено в законах.

Российское законодательство

В России права пассажиров регулируются Воздушным кодексом РФ и Федеральными авиационными правилами.

— Если рейс задержан более чем на 2 часа, авиакомпания обязана бесплатно предоставить напитки.

— Если ожидание превышает 4 часа — горячее питание.

— При задержке более 6 часов днём и 8 часов ночью пассажиру должны предоставить гостиницу и трансфер до неё.

— Кроме того, авиакомпания обязана обеспечить условия для связи (например, звонок по телефону или доступ к Wi-Fi).

При этом пассажир может требовать компенсацию, если задержка возникла по вине перевозчика: технические неисправности, организационные ошибки. Но если причина задержки — погодные условия или форс-мажор, ответственность снимается.

Международные правила

В Евросоюзе действует Регламент ЕС 261/2004.

— При задержке более чем на 3 часа пассажир имеет право на компенсацию от 250 до 600 евро в зависимости от дальности перелёта.

— Обязательное условие: задержка вызвана виной авиакомпании, а не погодой или забастовками служб, не подчиняющихся перевозчику.

— Помимо компенсации, пассажирам предоставляют питание, напитки, доступ к связи и при необходимости гостиницу.

В США законы менее строгие. Денежная компенсация за задержку не предусмотрена, но авиакомпании обязаны предоставлять обслуживание, а в случае овербукинга — выплату и пересадку на другой рейс.

Как действовать пассажиру

Важно сохранять все посадочные талоны и чеки. Если авиакомпания отказывается выполнять обязательства, можно обращаться к Росавиации (внутри РФ), а за рубежом — в авиационные органы страны вылета. В Европе для этого существуют специальные онлайн-платформы, помогающие взыскать компенсацию.

Почему стоит знать свои права

Авиакомпании не всегда охотно напоминают о законах. Но знание правил превращает вас из пассивного "ждущего пассажира" в человека, который может требовать своё. И в ряде случаев это не просто стакан воды, а реальные деньги, которые компенсируют неудобства.