футуристический аэропорт
Александр Александров Опубликована сегодня в 4:31

Как я научился ловить дешёвые билеты через подписки

Как искать авиабилеты по подпискам и уведомлениям

Дешёвые билеты редко попадаются случайно. Чаще всего они уходят тем, кто умеет ловить акции с помощью подписок и уведомлений. Я сам не раз брал перелёты по смешным ценам именно благодаря этому.

Где искать подписки

Первое, что стоит сделать — подписаться на рассылки авиакомпаний. Они часто присылают спецпредложения раньше, чем информация появится на агрегаторах. Второй источник — сервисы-агрегаторы и приложения с "умными" уведомлениями о падении цен.

Настройки фильтров

Чтобы не получать десятки ненужных писем, важно правильно настроить фильтры. Я всегда указываю конкретные направления, бюджет и диапазон дат. Тогда приходит только то, что реально интересно.

Скорость реакции

Акции часто действуют буквально несколько часов. Поэтому у меня уведомления приходят на телефон. Один раз я купил билет в Европу в два раза дешевле именно потому, что отреагировал в первые 20 минут.

Гибкость дат и направлений

Не стоит зацикливаться на конкретном дне. Я заметил: подписки эффективнее всего работают, если указать период хотя бы неделю или месяц. Иногда улётное предложение появляется на день раньше или позже, и это становится главным шансом.

Мой личный лайфхак

Чтобы не упускать важные акции, я сделал отдельную почту только под подписки. Так все предложения лежат в одном месте, и ничего не теряется среди рабочих писем. Плюс проще быстро отреагировать.

Личный вывод

Подписки на билеты — это инструмент, а не магия. Работают они только тогда, когда правильно настроены и у вас есть готовность реагировать быстро. Но если поймать свой шанс — можно летать в два раза дешевле.

