Airbus A320, салон
Airbus A320, салон
© Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:54

Секреты туристов: эти гаджеты делают перелёт лёгким и спокойным

Эксперты назвали лучшие гаджеты для комфортного авиаперелёта без стресса

Даже короткий перелёт может показаться утомительным, а многочасовое путешествие — настоящим испытанием. Но современные гаджеты делают дорогу комфортнее и помогают снизить усталость. Пассажиры и эксперты выделяют несколько устройств, которые стоит взять с собой в салон.

Наушники с шумоподавлением

Самый востребованный аксессуар у путешественников. Современные модели блокируют шум двигателей и разговоры в салоне, создавая атмосферу тишины. С ними проще уснуть или сосредоточиться на фильме и музыке.

Дорожная подушка

Даже обычная подушка в форме подковы делает перелёт легче, а новые модели с поддержкой шеи и регулируемой жёсткостью позволяют спать почти как в кровати. Для длительных рейсов это настоящий must-have.

Портативный очиститель воздуха или маска

Сухой и замкнутый воздух в салоне вызывает дискомфорт. Компактные очистители и увлажняющие маски снижают сухость и помогают легче дышать, особенно людям с аллергиями.

Внешний аккумулятор

Планшеты, смартфоны и электронные книги спасают от скуки, но быстро разряжаются. Пауэрбанк большой ёмкости — гарантия того, что гаджеты будут работать до конца полёта.

Умные бутылки и фильтры для воды

Поддерживать водный баланс во время полёта крайне важно. Современные дорожные бутылки напоминают о питье и позволяют наполнять их водой после прохождения досмотра.

Компактные массажёры

Некоторые путешественники берут с собой мини-массажёры для шеи или стоп. Они помогают снять напряжение мышц и предотвратить чувство скованности после многочасового сидения.

Органайзеры и держатели

Простые, но полезные аксессуары: держатели для телефона на спинку кресла, органайзеры для проводов и документов. Они упрощают жизнь в полёте и помогают избежать лишнего беспорядка.

Современные гаджеты делают путешествия удобнее и помогают бороться с главными проблемами перелётов — шумом, усталостью и обезвоживанием. Небольшой набор устройств способен превратить долгий рейс в спокойное и комфортное времяпрепровождение.

