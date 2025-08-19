Что делать пассажиру, если рейс отменили в последний момент

Отмена рейса всегда неожиданна. Люди остаются в аэропорту с чемоданами и без чётких инструкций. Но у пассажиров есть права, и авиакомпании обязаны их соблюдать.

Российские законы

По российским правилам, если рейс отменили, авиакомпания обязана:

вернуть полную стоимость билета, включая сборы;

либо бесплатно предоставить билет на ближайший рейс к месту назначения;

организовать питание, если ожидание больше двух часов;

гостиницу и трансфер, если перенос рейса — на следующий день.

Мне однажды пришлось ночевать в гостинице за счёт авиакомпании, и это реально работает — главное требовать положенное.

Международные нормы

В ЕС действует регламент EC261. Там пассажиру положена не только замена билета, но и денежная компенсация (до 600 евро) в зависимости от дальности рейса. Правда, если отмена вызвана форс-мажором (погода, забастовка диспетчеров), компенсация не выплачивается.

В США правила жёстче для внутренних рейсов: возврат средств обязателен, но прямых компенсаций, как в Европе, нет.

Как действовать пассажиру

Важно сразу обратиться к стойке авиакомпании и получить письменное подтверждение отмены рейса. Без него сложно требовать компенсации. Я всегда фотографирую табло и сохраняю посадочный талон. Это доказательства, которые потом помогут в споре.

Личный вывод

Авиакомпании часто "забывают" напомнить о ваших правах. Но если знать законы, можно получить и еду, и гостиницу, и возврат денег. Отмена рейса неприятна, но это не значит, что вы остались один на один с проблемой.