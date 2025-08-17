Как не потерять деньги: что обязаны сделать авиакомпании, если рейс отменили

Представьте: вы приехали в аэропорт, а на табло горит надпись "рейс отменён". В такие моменты у пассажиров возникает паника, но важно помнить: по закону авиакомпании обязаны не просто извиниться, а выполнить конкретные обязательства.

Российские правила

В России права пассажиров при отмене рейсов регулируются Воздушным кодексом РФ и Федеральными авиационными правилами.

Авиакомпания обязана бесплатно:

— предложить пассажиру перелёт ближайшим возможным рейсом по тому же маршруту,

— предоставить питание и напитки при ожидании более 2 и 4 часов соответственно,

— при задержке отправки на 6 часов днём или 8 часов ночью — гостиницу и трансфер до неё,

— обеспечить возможность связи.

Если перевозчик отменил рейс по своей вине, пассажир имеет право на возврат полной стоимости билета либо замену на другой рейс. Дополнительно можно требовать компенсацию, если отмена повлекла за собой финансовые убытки.

Международная практика

В Евросоюзе действует Регламент ЕС 261/2004. Если рейс отменён менее чем за 14 дней до вылета, пассажиру полагается компенсация от 250 до 600 евро в зависимости от расстояния перелёта. Плюс обязательное право на возврат билета или перелёт другим рейсом. Исключения — если отмена вызвана форс-мажором: погодой, забастовками или закрытием аэропорта.

В США правила мягче. Авиакомпании обязаны либо вернуть деньги, либо предложить альтернативный рейс. Денежная компенсация за неудобства при отмене рейса законом не предусмотрена, всё зависит от политики конкретного перевозчика.

Личный опыт

Однажды мой рейс из Москвы в Европу отменили в день вылета. Перевозчик предложил вылет только на следующий день, но по закону я потребовал возврат денег и купил билет у другой авиакомпании. Позже, подав жалобу в европейский орган, получил ещё и компенсацию в 400 евро. Этот случай показал: свои права нужно знать и отстаивать.

Почему важно быть готовым

Авиакомпании не всегда сами напоминают о законах. Часто всё ограничивается предложением нового билета. Но грамотный пассажир может получить не только перелёт, но и питание, гостиницу и даже деньги за испорченные планы.