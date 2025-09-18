Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Стюардесса
© www.flickr.com by Austrian Airlines is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.
Александр Александров Опубликована сегодня в 4:41

Работа за кулисами: секреты профессии бортпроводника

Эксперты рассказали, как проходит рабочий день стюардесс на авиарейсах

Когда мы садимся в самолёт, нас встречают улыбчивые бортпроводники. Кажется, что их работа — разносить еду и напитки. Но за кулисами рейса скрывается гораздо больше. Работа стюардесс начинается задолго до того, как пассажиры увидят их в салоне, и продолжается даже тогда, когда двери самолёта уже закрыты.

Подготовка до вылета

За несколько часов до рейса стюардессы проходят медицинский осмотр и инструктаж. На брифинге экипаж обсуждает особенности рейса: количество пассажиров, наличие людей с особыми потребностями, правила безопасности и возможные нестандартные ситуации.

Проверка самолёта

Перед посадкой пассажиров бортпроводники проверяют исправность аварийного оборудования: кислородных масок, огнетушителей, аптечек. Также они оценивают чистоту салона, наличие питания и воды, работают с бортовой документацией. Всё это остаётся за кулисами, но напрямую влияет на безопасность.

Работа с пассажирами

Улыбка у трапа — лишь часть задач. Стюардессы помогают разместить ручную кладь, следят за выполнением правил безопасности, показывают аварийные инструкции. Во время полёта они не только разносят напитки, но и контролируют состояние пассажиров, оказывают первую помощь при необходимости и поддерживают порядок в салоне.

Ответственность за безопасность

Главная функция стюардесс — обеспечение безопасности. В случае экстренной ситуации именно они организуют эвакуацию, помогают пассажирам и координируют действия. Для этого бортпроводники регулярно проходят тренировки: от тушения пожара до оказания помощи при родах в полёте.

За пределами салона

Работа стюардесс не заканчивается после приземления. Они помогают пассажирам выйти, проверяют салон, фиксируют все инциденты в отчётах. И только после этого экипаж может отдохнуть.

Работа стюардесс — это не только сервис, но и огромная ответственность. За кулисами рейса они контролируют десятки процессов, от техники безопасности до здоровья пассажиров. Их труд остаётся незаметным, но именно он делает полёт спокойным и безопасным.

