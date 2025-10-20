Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Airbus A320, салон
© Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:34

Полёт с малышом без паники: как сохранить спокойствие и не разбудить весь салон

Эксперты рассказали, как подготовиться к полёту с младенцем и избежать стресса в дороге

Многие родители признаются: одно только слово "самолёт" вызывает лёгкую панику, если в планах перелёт с малышом. Тревожат не только слёзы и крики ребёнка, но и реакция соседей, усталость, давление в ушах, проблемы с питанием. Однако подготовившись заранее, даже длительный полёт можно превратить в спокойное приключение. Главное — знать, что именно предусмотреть.

Грудничок на борту: почему это проще, чем кажется

Путешествие с младенцем до года обычно проходит легче, чем с активным годовалым малышом. Крохи спят несколько раз в день, а значит, велика вероятность, что большую часть полёта ребёнок проведёт во сне. Самое неприятное для них — перепады давления при взлёте и посадке. В этот момент нужно кормить малыша грудью, давать смесь или воду — процесс глотания снимает заложенность ушей. С полугода помогут кусочки сушёных яблок или другие безопасные снеки.

Если ребёнок всё же заплачет, не стоит паниковать. Спокойная реакция родителей помогает куда лучше, чем попытки уговорить малыша "потерпеть". Любое раздражение дети считывают мгновенно. А значит, первым делом нужно сохранять хладнокровие.

Подготовка к полёту: выбираем время и место

Лучше всего планировать перелёт на период сна — вечер или время дневного отдыха. Если единственный рейс выпадает на бодрствование, можно немного изменить режим: поднять ребёнка раньше, чтобы он устал к вылету.

При отсутствии люльки (их редко предоставляют на рейсах до четырёх часов) выбирайте места у окна. Так будет проще кормить ребёнка и меньше привлекать внимание других пассажиров.

Детское питание в небе

В ручную кладь обязательно положите запас детской смеси в порошке — стюардессы предоставят горячую воду для разведения. Подойдут и пюре в тюбиках, и детская вода. Главное — собрать всё в один прозрачный пакет: так проще пройти досмотр. Для детей младше двух лет обычно разрешено провозить питание даже в ёмкостях больше 100 мл, но лучше уточнить правила конкретной авиакомпании.

Не забудьте про перекус и для себя — стресс и нехватка еды никому не помогают. Пара тюбиков детского пюре нередко спасает и взрослого в турбулентности.

Что взять с собой: минимальный набор для спокойствия

Чтобы перелёт не превратился в череду непредвиденных ситуаций, заранее соберите "тревожный чемоданчик" родителя:

  1. Подгузники с запасом.
  2. Пеленки и одноразовые впитывающие простыни.
  3. Сменная одежда для ребёнка — боди, кофточка, штаны.
  4. Комплект для себя — малыши часто устраивают "сюрпризы".
  5. Влажные и сухие салфетки.
  6. Игрушки для отвлечения и развития.

Хорошо работают небольшие резиновые мячики с шипами — их удобно катать по ладоням ребёнка, превращая игру в массаж. Такой контакт успокаивает и расслабляет малыша.

Игрушки своими руками

Необязательно покупать дорогие наборы. В полёте можно использовать подручные материалы:

Погремушка из бутылки. Насыпьте в прозрачную пластиковую ёмкость немного гороха или чечевицы. Звук мягкий, не раздражает соседей, а ребёнку интересно наблюдать за движением крупинок.
Шуршащий пакет. Возьмите обычный полиэтиленовый пакет, положите внутрь небольшой предмет — колокольчик или контейнер из шоколадного яйца, немного надуйте и завяжите. Малыш будет с удовольствием мять и трясти его.
Игрушка на ленте. Прикрепите небольшую мягкую игрушку к ленте и зафиксируйте на своём запястье — так ребёнок сможет играть, не теряя вещь.
Мягкие материалы. Пластилин, тесто для лепки или сквиши подойдут для тактильных игр. Главное — выбирать безопасные составы, не оставляющие следов.

Если игрушек нет

Когда под рукой ничего нет, спасают активные игры. Самая простая — "скакать на коленках". Можно использовать любые короткие потешки — от "По кочкам, по кочкам…" до современных стихов. Главное — движение и улыбка. Такие упражнения не только занимают ребёнка, но и снимают у него напряжение от перелёта.

Советы шаг за шагом

  1. За день до вылета уменьшите количество раздражителей — никаких долгих прогулок и визитов гостей. Пусть малыш отдохнёт.
  2. Приготовьте отдельный пакет с вещами, которые могут понадобиться в первые часы после посадки.
  3. Во время ожидания посадки не торопитесь заходить в салон — лучше провести время у окна аэропорта, где ребёнку интересно наблюдать за самолётами.
  4. В самолёте по возможности не снимайте подгузник до конца рейса, если нет экстренной необходимости.
  5. Пейте сами — при пересушенном воздухе грудное молоко становится гуще, и ребёнку труднее сосать.

А что если ребёнок заплакал?

Самое главное — не пытаться "заставить" замолчать. Лучше отвлечь малыша: сменить позу, показать иллюминатор, включить тихую музыку, дать любимую игрушку. Иногда помогает обычное шуршание пакета или ритмичное покачивание.

Если малыш реагирует на давление, можно аккуратно нажать пальцами на козелок уха — это создаёт лёгкий вакуум и снимает неприятные ощущения.

FAQ

Как выбрать авиакомпанию для полёта с ребёнком?
Смотрите на возрастные льготы, возможность бронирования люльки, наличие детского меню. У крупных перевозчиков вроде Emirates, Turkish Airlines или "Аэрофлота" условия для малышей лучше.

Сколько стоит билет для младенца?
Как правило, дети до двух лет летают либо бесплатно, либо с оплатой 10 % от взрослого тарифа, без отдельного места. Но у лоукостеров могут быть исключения.

Что лучше: коляска или переноска?
Если рейс короткий — переноска. Для длительных перелётов удобнее складная коляска, которую можно сдать у трапа.

