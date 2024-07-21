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Рейс из Самары в Москву авиакомпании Red Wings задерживают на 11 часов
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Рейс из Самары в Москву авиакомпании Red Wings задерживают на 11 часов

Рейс авиакомпании Red Wings №WZ-418 из Самары (аэропорт Курумоч) в Москву (аэропорт Жуковский), на который зарегистрированы 75 пассажиров, задержали уже на 11 часов из-за неисправности самолета. Первоначально запланированный на 07:00, вылет отложен до 18:00.

Пассажирам предложены услуги гостиницы и необходимое обслуживание в период ожидания. Транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров.

Фото: commons.wikimedia.org/DmitroCzegovets (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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