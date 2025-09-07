Рубль за небо: розыгрыш билетов от авиакомпании вызвал споры
Лоукостер "Победа" запустил очередную акцию: один счастливчик сможет приобрести перелёт туда-обратно по любому маршруту всего за 1 рубль - и взять с собой попутчика.
Как участвовать
Чтобы получить купон для розыгрыша, нужно добавить как минимум трёх друзей в соцсети авиакомпании. Затем среди участников выберут победителя.
Однако полностью свободы выбора маршрута нет: акция не распространяется на даты повышенного спроса. Заблокированы новогодние каникулы, а также длинные праздничные выходные осенью и весной.
Реакция пассажиров
Многие туристы встретили условия акции в соцсетях с раздражением:
-
"У нас нет столько друзей, чтобы участвовать в ваших акциях. Каждый раз одни и те же условия".
-
"Опять акция из сетевого маркетинга — приведи друга. Проявите фантазию".
Почему акция всё же работает
Несмотря на критику, практика прошлых лет показывает: желающих испытать удачу немало. Подобные розыгрыши заметно увеличивают аудиторию соцсетей "Победы". Вероятно, и на этот раз интерес к акции сохранится — тем более, что продлится она целых 10 дней.
