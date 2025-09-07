Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Победа
Победа
© flickr.com by Анна Зверева is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована 07.09.2025 в 19:11

Рубль за небо: розыгрыш билетов от авиакомпании вызвал споры

Акция авиакомпании: один пассажир сможет улететь за 1 рубль и взять попутчика

Лоукостер "Победа" запустил очередную акцию: один счастливчик сможет приобрести перелёт туда-обратно по любому маршруту всего за 1 рубль - и взять с собой попутчика.

Как участвовать

Чтобы получить купон для розыгрыша, нужно добавить как минимум трёх друзей в соцсети авиакомпании. Затем среди участников выберут победителя.

Однако полностью свободы выбора маршрута нет: акция не распространяется на даты повышенного спроса. Заблокированы новогодние каникулы, а также длинные праздничные выходные осенью и весной.

Реакция пассажиров

Многие туристы встретили условия акции в соцсетях с раздражением:

  • "У нас нет столько друзей, чтобы участвовать в ваших акциях. Каждый раз одни и те же условия".

  • "Опять акция из сетевого маркетинга — приведи друга. Проявите фантазию".

Почему акция всё же работает

Несмотря на критику, практика прошлых лет показывает: желающих испытать удачу немало. Подобные розыгрыши заметно увеличивают аудиторию соцсетей "Победы". Вероятно, и на этот раз интерес к акции сохранится — тем более, что продлится она целых 10 дней.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Дубае откроются Le Meridien Portofino, Kempinski Floating Palace и Rixos Dubai Islands сегодня в 15:18

Отель-яхта и небоскрёб с бассейном в небе: Дубай снова шокирует туристов

Зимний сезон 2025/2026 в Дубае предложит уникальные гостиницы: от отелей-яхт до небоскрёбов с бассейнами на высоте, которые поразят туристов.

Читать полностью » The Independent: многопоколенные путешествия стали главным трендом туризма 2025 года сегодня в 14:58

Совместные поездки вместо психотерапии: как путешествия лечат старые обиды

Многопоколенные поездки становятся модными в 2025 году. Узнайте, как правильно организовать путешествие для всех членов семьи и сблизиться с близкими.

Читать полностью » Новые следы мазута обнаружены в Темрюкском районе сегодня в 13:15

Черное море снова "задохнулось": мазут не отпускает побережье

На Черном море продолжаются работы по ликвидации последствий выброса мазута. В Анапе вода чистая, но пляжи остаются закрыты — сезон снова под угрозой.

Читать полностью » Йога-ретриты в Азии: где искать баланс тела и духа сегодня в 12:26

Азия для йоги: ретриты и практики для гармонии

Йога-ретриты в Азии стали способом перезагрузки для тех, кто ищет гармонию. От Бали до Гималаев — рассказываем, где найти баланс тела и духа.

Читать полностью » Спа-туризм в Таиланде: от массажей до йога-ретритов сегодня в 11:25

Таиланд: страна, где массажи превращаются в философию

Таиланд давно стал центром спа-туризма. Здесь классические массажи сочетаются с йога-ретритами и практиками, превращая отдых в гармонию тела и души.

Читать полностью » Традиции аюрведы на Шри-Ланке: от древности до сегодня сегодня в 10:32

Аюрведа на Шри-Ланке: где древние рецепты лечат и сегодня

Шри-Ланка — центр аюрведических практик. Здесь древняя философия здоровья соединяется с современными курортами, предлагая отдых для тела и души.

Читать полностью » Спа-туризм в Азии: лучшие направления для осени сегодня в 9:29

Осенний побег в Азию: спа-курорты для восстановления

Осень — лучшее время для спа-туризма в Азии. Мягкий климат и уникальные традиции делают поездку источником гармонии и восстановления сил.

Читать полностью » Популярные направления спа-туризма — Кавказ, Карловы Вары и Баден-Баден сегодня в 8:27

Дедлайны лечат хаммамом: почему спа-туризм становится новой таблеткой от стресса

Спа-туризм стал символом философии "без суеты". Туристы ищут страны и курорты, где отдых дарит баланс тела и души.

Читать полностью »

Новости
Еда

Нутрициолог Ярыгина объяснила, как работает нутрикосметика и от чего зависит её эффект
Дом

Пар с лимоном и содой помогает удалить жир с внутренней части вытяжки
Красота и здоровье

Эксперты назвали антиоксиданты гречки, которые защищают сосуды и сердце
Садоводство

С 1 сентября в России запретили коммерческую деятельность на дачных участках
Красота и здоровье

Врач объяснил, почему депрессия и изоляция ускоряют старение мозга
Еда

Специалисты назвали оптимальные условия для хранения кабачков — температура и влажность
Дом

Учёные подтвердили эффективность эфирных масел эвкалипта и цитронеллы против комаров
Авто и мото

ГИБДД рекомендует правило двух пальцев для парковки новичков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet