Рубль за небо: розыгрыш билетов от авиакомпании вызвал споры

Лоукостер "Победа" запустил очередную акцию: один счастливчик сможет приобрести перелёт туда-обратно по любому маршруту всего за 1 рубль - и взять с собой попутчика.

Как участвовать

Чтобы получить купон для розыгрыша, нужно добавить как минимум трёх друзей в соцсети авиакомпании. Затем среди участников выберут победителя.

Однако полностью свободы выбора маршрута нет: акция не распространяется на даты повышенного спроса. Заблокированы новогодние каникулы, а также длинные праздничные выходные осенью и весной.

Реакция пассажиров

Многие туристы встретили условия акции в соцсетях с раздражением:

"У нас нет столько друзей, чтобы участвовать в ваших акциях. Каждый раз одни и те же условия".

"Опять акция из сетевого маркетинга — приведи друга. Проявите фантазию".

Почему акция всё же работает

Несмотря на критику, практика прошлых лет показывает: желающих испытать удачу немало. Подобные розыгрыши заметно увеличивают аудиторию соцсетей "Победы". Вероятно, и на этот раз интерес к акции сохранится — тем более, что продлится она целых 10 дней.