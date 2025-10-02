Юг по цене такси: авиабилеты из Ханты в Сухум теперь стоят от 11 тысяч туда-обратно

сегодня в 6:01

Медицина с именами: Ямал встречает нейрохирурга, онколога, офтальмолога и других профи

На Ямал приехали шесть новых врачей, среди них первая женщина-нейрохирург в Новом Уренгое. Регион укрепляет кадры и остаётся в лидерах России по числу медиков.

сегодня в 5:44

70 шагов после фронта: Ямал показал стране, как поддерживать ветеранов СВО

На Госсовете в Москве представили опыт Ямала: регион внедрил около 70 мер поддержки для участников СВО и их семей, включая крупные сертификаты и адаптационные программы.

сегодня в 4:23

Рейс в Пермь исчез — билеты были, людей полно, но самолёты не полетят

Жители Нового Уренгоя пожаловались губернатору ЯНАО на отмену рейса в Пермь: авиакомпания закрыла востребованное направление, теперь летать приходится с пересадками.

сегодня в 3:36

Трещина в буровом гиганте: компанию с 2,4 тыс. сотрудников могут признать банкротом

ФНС требует признать «Новоуренгойскую буровую компанию» банкротом: сумма долгов превышает 1,5 млрд рублей, имущество арестовано, под угрозой 2,4 тыс. рабочих мест.

сегодня в 1:18

Юг Ямала на колёсах: что изменилось с выходом новых автобусов

В Ноябрьске и Тарко-Сале начали курсировать новые автобусы: комфортные и оснащённые всем необходимым для пассажиров, включая инвалидов.

сегодня в 0:18

Не просто экскурсия, а путь души: Салехардский маршрут вошёл в топ России

Маршрут «Путь преображения» из Салехарда занял второе место на всероссийском конкурсе, предложив туристам духовное и историческое погружение в город.

вчера в 23:28

Газ пришёл — счета ушли: как семьи в ЯНАО получают сотни тысяч за подключение

На Ямале 350 семей получили компенсации до 300 тысяч рублей за подключение к газу. Лидером по числу заявок стал Салехард.

вчера в 22:26

Мозг под её контролем: в ЯНАО впервые вышла на операцию женщина-нейрохирург

В Новом Уренгое начала работать первая в ЯНАО женщина-нейрохирург Елизавета Пинчук. Она реализовала детскую мечту и вошла в операционную в новой должности.

