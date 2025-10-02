Юг по цене такси: авиабилеты из Ханты в Сухум теперь стоят от 11 тысяч туда-обратно
Авиакомпания "РусЛайн" объявила о значительном снижении тарифов на прямые перелёты по маршруту Ханты-Мансийск — Сухум — Ханты-Мансийск. Теперь билет туда-обратно можно купить от 11 127 рублей.
Подробности предложения
В пресс-службе перевозчика уточнили:
"Стоимость указана с учетом всех сборов и включает багаж до 10 кг. Возможны агентские сервисные сборы, количество мест ограничено".
Новые тарифы будут действовать весь октябрь.
Как выполняются рейсы
-
Частота полётов: дважды в неделю — по понедельникам и субботам.
-
Самолёты: Bombardier CRJ100/200 на 50 мест.
-
Время в пути: около 6 часов 35 минут, включая техническую посадку в Саратове (40 минут).
