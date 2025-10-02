Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:18

Юг по цене такси: авиабилеты из Ханты в Сухум теперь стоят от 11 тысяч туда-обратно

"РусЛайн" снизил тарифы на перелёты Ханты-Мансийск — Сухум до 11 127 рублей

Авиакомпания "РусЛайн" объявила о значительном снижении тарифов на прямые перелёты по маршруту Ханты-Мансийск — Сухум — Ханты-Мансийск. Теперь билет туда-обратно можно купить от 11 127 рублей.

Подробности предложения

В пресс-службе перевозчика уточнили:

"Стоимость указана с учетом всех сборов и включает багаж до 10 кг. Возможны агентские сервисные сборы, количество мест ограничено".

Новые тарифы будут действовать весь октябрь.

Как выполняются рейсы

  • Частота полётов: дважды в неделю — по понедельникам и субботам.

  • Самолёты: Bombardier CRJ100/200 на 50 мест.

  • Время в пути: около 6 часов 35 минут, включая техническую посадку в Саратове (40 минут).

В Салехардскую окружную больницу пришли три новых специалиста, ещё трое — в города ЯНАО сегодня в 6:01

Медицина с именами: Ямал встречает нейрохирурга, онколога, офтальмолога и других профи

На Ямал приехали шесть новых врачей, среди них первая женщина-нейрохирург в Новом Уренгое. Регион укрепляет кадры и остаётся в лидерах России по числу медиков.

Читать полностью » Артюхов представил опыт Ямала с 70 мерами помощи ветеранам СВО на заседании Госсовета сегодня в 5:44

70 шагов после фронта: Ямал показал стране, как поддерживать ветеранов СВО

На Госсовете в Москве представили опыт Ямала: регион внедрил около 70 мер поддержки для участников СВО и их семей, включая крупные сертификаты и адаптационные программы.

Читать полностью » Вахтовики и жители Нового Уренгоя пожаловались на отмену рейсов в Пермь сегодня в 4:23

Рейс в Пермь исчез — билеты были, людей полно, но самолёты не полетят

Жители Нового Уренгоя пожаловались губернатору ЯНАО на отмену рейса в Пермь: авиакомпания закрыла востребованное направление, теперь летать приходится с пересадками.

Читать полностью » ФНС потребовала банкротства сегодня в 3:36

Трещина в буровом гиганте: компанию с 2,4 тыс. сотрудников могут признать банкротом

ФНС требует признать «Новоуренгойскую буровую компанию» банкротом: сумма долгов превышает 1,5 млрд рублей, имущество арестовано, под угрозой 2,4 тыс. рабочих мест.

Читать полностью » В Тарко-Сале готовят три новых автобуса для рейсов до Пуровска сегодня в 1:18

Юг Ямала на колёсах: что изменилось с выходом новых автобусов

В Ноябрьске и Тарко-Сале начали курсировать новые автобусы: комфортные и оснащённые всем необходимым для пассажиров, включая инвалидов.

Читать полностью » Маршрут сегодня в 0:18

Не просто экскурсия, а путь души: Салехардский маршрут вошёл в топ России

Маршрут «Путь преображения» из Салехарда занял второе место на всероссийском конкурсе, предложив туристам духовное и историческое погружение в город.

Читать полностью » Жителям ЯНАО компенсируют до 300 тысяч рублей за подключение домов к газу вчера в 23:28

Газ пришёл — счета ушли: как семьи в ЯНАО получают сотни тысяч за подключение

На Ямале 350 семей получили компенсации до 300 тысяч рублей за подключение к газу. Лидером по числу заявок стал Салехард.

Читать полностью » Елизавета Пинчук стала первой женщиной-нейрохирургом Ямало-Ненецкого округа вчера в 22:26

Мозг под её контролем: в ЯНАО впервые вышла на операцию женщина-нейрохирург

В Новом Уренгое начала работать первая в ЯНАО женщина-нейрохирург Елизавета Пинчук. Она реализовала детскую мечту и вошла в операционную в новой должности.

Читать полностью »

