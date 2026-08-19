Заложенный нос и авиаперелет оказались опасным сочетанием: последствия бывают тяжелее, чем кажется

Перелет при наличии признаков ринита может спровоцировать развитие острого аэросинусита — воспаления околоносовых пазух из-за резкого перепада давления, сообщил NewsInfo врач высшей категории, кандидат медицинских наук, руководитель ЛОР-клиники Владимир Зайцев.

По словам специалиста, ключевая проблема заключается в блокировке соустий — микроскопических отверстий, соединяющих пазухи с полостью носа. При отеке эти каналы перекрываются, что создает избыточное давление в гайморовых, лобных и этмоидальных пазухах. При этом частое лечение насморка аптечными препаратами без контроля врача может лишь усугубить состояние слизистой в долгосрочной перспективе.

Зайцев подчеркнул, что наиболее опасным осложнением является фронтит. Поскольку лобная пазуха граничит с головным мозгом, воспалительный процесс в этой зоне несет риск серьезных внутричерепных патологий, которые могут протекать без выраженной боли.

Если авиаперелет неизбежен, эксперт рекомендует использовать комплекс мер: антигистаминные препараты, не вызывающие сонливости, назальные гормональные спреи и маслянистые капли для увлажнения слизистой. Стоит помнить, что отек слизистой в условиях сухого воздуха кабины самолета нарастает быстрее.

"Если человек понимает, что у него нос заложен, он как минимум должен взять с собой сосудосуживающие капли на борт самолета. Это разрешено, объем маленький, никто не запретит ему пользоваться каплями. Второе — принять сильный противоаллергический препарат. Но желательно, чтобы он не клонил в сон, потому что все-таки это регистрация, надо чемодан сдать и лететь", — пояснил Зайцев.

Особое внимание следует уделить периоду снижения лайнера, который занимает до сорока минут, напоминает отоларинголог. В это время нагрузка на ЛОР-органы максимальна. Несвоевременное выравнивание давления чревато не только синуситом, но и повреждением слухового аппарата. Например, резкая баротравма может привести к разрыву барабанной перепонки.

В послеполетный период врач настоятельно советует избегать тепловых процедур и водных активностей. Любое перегревание или попадание воды в носоглотку провоцирует переход катарального воспаления в гнойную стадию.

"Никаких купаний, аквапарков, бассейнов, бань. Парилки, хамамы, сауны — точно нет. Перегревания на солнце точно нет. Нужно, чтобы не было отека. Любая жара провоцирует отек слизистых и кожи. Домашний режим, отсутствие жары, воды и корректное лечение", — отметил врач.

Специалист также напомнил о важности дифференциальной диагностики, так как симптомы аллергии часто путают с инфекционным ринитом, что ведет к неправильному выбору препаратов перед рейсом. Кроме того, длительная неподвижность в кресле создает дополнительные риски для организма, включая отеки ног после самолета, что требует комплексного внимания к здоровью во время путешествия.

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