аэропорт
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:38

Сначала Хургада, потом Шарм: расписание новых рейсов из Челябинска

"Россия" открывает чартерные рейсы Челябинск — Шарм-эль-Шейх с 8 октября

Жителям Челябинска станет проще добраться до популярных египетских курортов. С 7 и 8 октября авиакомпания "Россия" запускает чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Расписание полетов

Программа реализуется совместно с одним из туроператоров:

  • Челябинск — Хургада: с 7 октября, дважды в неделю — по вторникам и субботам.

  • Челябинск — Шарм-эль-Шейх: с 8 октября, дважды в неделю — по средам и пятницам.

"С начала октября совместно с туроператором открываем программу полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из двух городов России: Челябинска и Перми", — сообщили в пресс-службе компании.

Конкуренция на маршруте

До сих пор направление Челябинск — Шарм-эль-Шейх обслуживала египетская авиакомпания AlMasria Airlines. Однако её репутация оказалась подмоченной: летом один из рейсов был задержан почти на сутки.

В августе в регион зашла ещё одна компания — Air Cairo. Первый самолёт перевозчика в Челябинске встретили традиционной "водяной аркой".

Итог

Появление новых рейсов "России" даст туристам больше выбора и позволит избежать перебоев, с которыми ранее сталкивались пассажиры на этом направлении.

