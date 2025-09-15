Замена борта срезает 30 мест: онлайн-регистрация не спасает пассажиров S7 из Новосибирска
История с овербукингом на рейсах S7 вновь вызвала бурное обсуждение среди пассажиров. В этот раз около 30 человек не смогли улететь из Новосибирска в Санкт-Петербург. Людям заранее удалось пройти онлайн-регистрацию и выбрать места, но это не спасло: бронь аннулировали из-за замены самолёта на борт меньшей вместимости.
Как развивалась ситуация
По словам одной из туристок, аналогичный случай произошёл всего несколькими днями ранее, 10 сентября. Поэтому, садясь в путь, она уже ожидала сложностей.
"Нами заранее была пройдена онлайн-регистрация и куплены определенные места в салоне, но это не помогло. Авиакомпанией наша бронь была аннулирована", — рассказала пассажирка.
По официальной версии, замена борта была связана с техническими неисправностями. Пассажирам пообещали отправку следующим рейсом, но это означало потерю целого дня. Люди написали заявления в транспортную прокуратуру, хотя, по их словам, особого интереса сотрудники не проявили.
Не только Петербург
Проблемы затронули и другие направления. На рейсах в Казань и Сочи часть пассажиров отправляют с пересадкой в Москве, а некоторым и вовсе пришлось ждать до 17 сентября.
Плюсы и минусы для пассажиров
|Плюсы
|Минусы
|Возможность вылететь следующим рейсом
|Потеря времени и перенос планов
|Пересадка в Москве как альтернатива
|Отсутствие гарантии места на ближайших рейсах
|Предусмотрена замена борта для безопасности
|Недовольство клиентов и жалобы в прокуратуру
Сравнение: нормальный перелёт vs овербукинг
|Критерий
|Обычный рейс
|При овербукинге
|Посадка
|По забронированным местам
|Возможен отказ в перевозке
|Время прибытия
|По расписанию
|С задержкой на часы или дни
|Компенсация
|Не требуется
|Зависит от авиакомпании
|Эмоции пассажиров
|Спокойствие
|Недовольство и стресс
Советы шаг за шагом
- Всегда сохраняйте посадочные талоны и чеки — они пригодятся для жалобы.
- При отказе в посадке требуйте письменное подтверждение от авиакомпании.
- Узнайте у сотрудников S7 о компенсациях: питание, гостиница, транспорт.
- Если рейс задерживают на сутки, требуйте возврата денег или бесплатной перебронировки.
- В случае повторных нарушений обращайтесь в Росавиацию или прокуратуру.
Мифы и правда
-
Миф: если прошёл онлайн-регистрацию, место гарантировано.
-
Правда: при замене борта бронь могут аннулировать.
-
Миф: авиакомпания обязана выплатить крупную компенсацию.
-
Правда: в РФ фиксированных сумм нет, многое зависит от обстоятельств.
FAQ
Что такое овербукинг?
Это ситуация, когда авиакомпания продаёт больше билетов, чем мест в самолёте, рассчитывая на "неявку" части пассажиров.
Что делать, если отказали в посадке?
Требовать альтернативный рейс, возврат денег и услуги (питание, гостиница), предусмотренные законодательством.
Можно ли обезопасить себя от овербукинга?
Шансов меньше при ранней регистрации и покупке билета, но полной гарантии нет.
Исторический контекст
- Практика овербукинга используется авиакомпаниями во всём мире ещё с 1970-х.
- В России массово жаловаться на неё начали в 2010-х с ростом авиаперевозок.
- За последние годы случаи участились, особенно при замене бортов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: рассчитывать, что бронь через онлайн-регистрацию гарантирует посадку.
- Последствие: риск остаться в аэропорту.
- Альтернатива: требовать компенсацию и перебронировку у перевозчика.
А что если…
А что если пассажиры начнут массово добиваться через суд компенсаций за овербукинг? Тогда авиакомпаниям придётся пересмотреть практику продаж и внимательнее относиться к замене бортов.
И три факта напоследок:
- В ЕС пассажиры при овербукинге могут получить до 600 евро компенсации.
- В США эта практика легальна, но сопровождается строгими правилами выплат.
- В России компенсации зависят от внутренних правил авиакомпании и давления со стороны регуляторов.
