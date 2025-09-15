Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
аэропорт
аэропорт
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:52

Замена борта срезает 30 мест: онлайн-регистрация не спасает пассажиров S7 из Новосибирска

Около 30 пассажиров S7 не смогли вылететь из Новосибирска в Петербург из-за овербукинга — СМИ

История с овербукингом на рейсах S7 вновь вызвала бурное обсуждение среди пассажиров. В этот раз около 30 человек не смогли улететь из Новосибирска в Санкт-Петербург. Людям заранее удалось пройти онлайн-регистрацию и выбрать места, но это не спасло: бронь аннулировали из-за замены самолёта на борт меньшей вместимости.

Как развивалась ситуация

По словам одной из туристок, аналогичный случай произошёл всего несколькими днями ранее, 10 сентября. Поэтому, садясь в путь, она уже ожидала сложностей.

"Нами заранее была пройдена онлайн-регистрация и куплены определенные места в салоне, но это не помогло. Авиакомпанией наша бронь была аннулирована", — рассказала пассажирка.

По официальной версии, замена борта была связана с техническими неисправностями. Пассажирам пообещали отправку следующим рейсом, но это означало потерю целого дня. Люди написали заявления в транспортную прокуратуру, хотя, по их словам, особого интереса сотрудники не проявили.

Не только Петербург

Проблемы затронули и другие направления. На рейсах в Казань и Сочи часть пассажиров отправляют с пересадкой в Москве, а некоторым и вовсе пришлось ждать до 17 сентября.

Плюсы и минусы для пассажиров

Плюсы Минусы
Возможность вылететь следующим рейсом Потеря времени и перенос планов
Пересадка в Москве как альтернатива Отсутствие гарантии места на ближайших рейсах
Предусмотрена замена борта для безопасности Недовольство клиентов и жалобы в прокуратуру

Сравнение: нормальный перелёт vs овербукинг

Критерий Обычный рейс При овербукинге
Посадка По забронированным местам Возможен отказ в перевозке
Время прибытия По расписанию С задержкой на часы или дни
Компенсация Не требуется Зависит от авиакомпании
Эмоции пассажиров Спокойствие Недовольство и стресс

Советы шаг за шагом

  1. Всегда сохраняйте посадочные талоны и чеки — они пригодятся для жалобы.
  2. При отказе в посадке требуйте письменное подтверждение от авиакомпании.
  3. Узнайте у сотрудников S7 о компенсациях: питание, гостиница, транспорт.
  4. Если рейс задерживают на сутки, требуйте возврата денег или бесплатной перебронировки.
  5. В случае повторных нарушений обращайтесь в Росавиацию или прокуратуру.

Мифы и правда

  • Миф: если прошёл онлайн-регистрацию, место гарантировано.

  • Правда: при замене борта бронь могут аннулировать.

  • Миф: авиакомпания обязана выплатить крупную компенсацию.

  • Правда: в РФ фиксированных сумм нет, многое зависит от обстоятельств.

FAQ

Что такое овербукинг?
Это ситуация, когда авиакомпания продаёт больше билетов, чем мест в самолёте, рассчитывая на "неявку" части пассажиров.

Что делать, если отказали в посадке?
Требовать альтернативный рейс, возврат денег и услуги (питание, гостиница), предусмотренные законодательством.

Можно ли обезопасить себя от овербукинга?
Шансов меньше при ранней регистрации и покупке билета, но полной гарантии нет.

Исторический контекст

  1. Практика овербукинга используется авиакомпаниями во всём мире ещё с 1970-х.
  2. В России массово жаловаться на неё начали в 2010-х с ростом авиаперевозок.
  3. За последние годы случаи участились, особенно при замене бортов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: рассчитывать, что бронь через онлайн-регистрацию гарантирует посадку.
  • Последствие: риск остаться в аэропорту.
  • Альтернатива: требовать компенсацию и перебронировку у перевозчика.

А что если…

А что если пассажиры начнут массово добиваться через суд компенсаций за овербукинг? Тогда авиакомпаниям придётся пересмотреть практику продаж и внимательнее относиться к замене бортов.

И три факта напоследок:

  1. В ЕС пассажиры при овербукинге могут получить до 600 евро компенсации.
  2. В США эта практика легальна, но сопровождается строгими правилами выплат.
  3. В России компенсации зависят от внутренних правил авиакомпании и давления со стороны регуляторов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Директор департамента маркетинга курорта Роза Хутор провел сессию на международном форуме-выставке по туризму сегодня в 12:41

11 сентября на международном форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure 2025 состоялся круглый стол, посвященный использованию искусственного интеллекта в туризме.

Читать полностью » Эксперты объясняют, какие материалы чемоданов отличаются прочностью и лёгкостью сегодня в 11:48

Какой чемодан лучше: тканевый, пластиковый или алюминиевый

Чемоданы бывают тканевые, пластиковые и алюминиевые. Узнайте, какой материал лучше по прочности и весу и что выбрать для удобных перелётов.

Читать полностью » В 2025 году авиакомпании усилили проверку размеров и веса ручной клади сегодня в 10:45

Новые правила багажа в 2025 году: что изменилось для пассажиров

В 2025 году авиакомпании усилили контроль за багажом. Узнайте, какие требования к ручной клади и чемоданам действуют сегодня и как избежать штрафов.

Читать полностью » Современные чемоданы различаются по материалу, размеру и удобству колёс сегодня в 9:43

Как найти чемодан, который переживёт десятки перелётов

Чемодан для перелётов должен быть прочным, удобным и практичным. Узнайте, на что обращать внимание при покупке, чтобы он служил годами.

Читать полностью » Правильная укладка вещей в чемодан экономит место и уменьшает складки сегодня в 8:41

Почему опытные туристы не складывают вещи в чемодан стопками

Компактная укладка одежды позволяет освободить место в чемодане и сохранить вещи в порядке. Несколько простых лайфхаков помогут облегчить дорогу.

Читать полностью » Хозяйки отмечают: лишние вещи в багаже создают неудобства и перегруз сегодня в 7:39

Ошибки при сборке чемодана, которые совершают даже опытные туристы

Переполненный чемодан, лишние вещи и хаос внутри — частые ошибки путешественников. Узнайте, чего стоит избегать при сборах.

Читать полностью » Эксперты объясняют, как правильно собрать чемодан для путешествия сегодня в 6:37

Секрет компактных сборов, который знают опытные путешественники

Сборы в путешествие могут стать стрессом. Но правильная организация чемодана экономит место, время и делает поездку комфортнее.

Читать полностью » Подберезовики могут синеть при разрезе, тогда как мякоть белого гриба цвет не меняет сегодня в 6:12

Ошибка на поляне может обернуться больничной койкой: как не перепутать грибы

Узнайте, как различать белые грибы и подберёзовики, чтобы избежать опасных ошибок в лесу. Секреты опытных грибников и отличительные признаки.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Клубника после плодоношения нуждается в обрезке и подкормке
Спорт и фитнес

Физиотерапевты рассказали, как выполнить разминку за три минуты перед основной тренировкой
Наука

Исследование Северокаролинского университета подтвердило влияние потепления на популяции насекомых
Питомцы

Зоологи объяснили, почему декоративные кролики нуждаются в ежедневном внимании хозяина
Спорт и фитнес

Кардиологи подтвердили эффективность домашних упражнений по методу Табата
Культура и шоу-бизнес

Принц Гарри ответил на критику своих мемуаров и подтвердил, что не откажется от своих слов
Авто и мото

Камеры начнут выявлять автомобилистов без ОСАГО с 1 ноября 2025 года — автоюрист Соловьева
Красота и здоровье

Подъем на пять лестничных пролетов в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet