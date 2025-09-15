Замена борта срезает 30 мест: онлайн-регистрация не спасает пассажиров S7 из Новосибирска

История с овербукингом на рейсах S7 вновь вызвала бурное обсуждение среди пассажиров. В этот раз около 30 человек не смогли улететь из Новосибирска в Санкт-Петербург. Людям заранее удалось пройти онлайн-регистрацию и выбрать места, но это не спасло: бронь аннулировали из-за замены самолёта на борт меньшей вместимости.

Как развивалась ситуация

По словам одной из туристок, аналогичный случай произошёл всего несколькими днями ранее, 10 сентября. Поэтому, садясь в путь, она уже ожидала сложностей.

"Нами заранее была пройдена онлайн-регистрация и куплены определенные места в салоне, но это не помогло. Авиакомпанией наша бронь была аннулирована", — рассказала пассажирка.

По официальной версии, замена борта была связана с техническими неисправностями. Пассажирам пообещали отправку следующим рейсом, но это означало потерю целого дня. Люди написали заявления в транспортную прокуратуру, хотя, по их словам, особого интереса сотрудники не проявили.

Не только Петербург

Проблемы затронули и другие направления. На рейсах в Казань и Сочи часть пассажиров отправляют с пересадкой в Москве, а некоторым и вовсе пришлось ждать до 17 сентября.

Плюсы и минусы для пассажиров

Плюсы Минусы Возможность вылететь следующим рейсом Потеря времени и перенос планов Пересадка в Москве как альтернатива Отсутствие гарантии места на ближайших рейсах Предусмотрена замена борта для безопасности Недовольство клиентов и жалобы в прокуратуру

Сравнение: нормальный перелёт vs овербукинг

Критерий Обычный рейс При овербукинге Посадка По забронированным местам Возможен отказ в перевозке Время прибытия По расписанию С задержкой на часы или дни Компенсация Не требуется Зависит от авиакомпании Эмоции пассажиров Спокойствие Недовольство и стресс

Советы шаг за шагом

Всегда сохраняйте посадочные талоны и чеки — они пригодятся для жалобы. При отказе в посадке требуйте письменное подтверждение от авиакомпании. Узнайте у сотрудников S7 о компенсациях: питание, гостиница, транспорт. Если рейс задерживают на сутки, требуйте возврата денег или бесплатной перебронировки. В случае повторных нарушений обращайтесь в Росавиацию или прокуратуру.

Мифы и правда

Миф: если прошёл онлайн-регистрацию, место гарантировано.

Правда: при замене борта бронь могут аннулировать.

Миф: авиакомпания обязана выплатить крупную компенсацию.

Правда: в РФ фиксированных сумм нет, многое зависит от обстоятельств.

FAQ

Что такое овербукинг?

Это ситуация, когда авиакомпания продаёт больше билетов, чем мест в самолёте, рассчитывая на "неявку" части пассажиров.

Что делать, если отказали в посадке?

Требовать альтернативный рейс, возврат денег и услуги (питание, гостиница), предусмотренные законодательством.

Можно ли обезопасить себя от овербукинга?

Шансов меньше при ранней регистрации и покупке билета, но полной гарантии нет.

Исторический контекст

Практика овербукинга используется авиакомпаниями во всём мире ещё с 1970-х. В России массово жаловаться на неё начали в 2010-х с ростом авиаперевозок. За последние годы случаи участились, особенно при замене бортов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: рассчитывать, что бронь через онлайн-регистрацию гарантирует посадку.

Последствие: риск остаться в аэропорту.

Альтернатива: требовать компенсацию и перебронировку у перевозчика.

А что если…

А что если пассажиры начнут массово добиваться через суд компенсаций за овербукинг? Тогда авиакомпаниям придётся пересмотреть практику продаж и внимательнее относиться к замене бортов.

И три факта напоследок: