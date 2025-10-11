Не поверите, но предки страусов были отличными летунами: учёные нашли доказательства

Страусы, эму, нанду и другие крупные нелетающие птицы обитают на разных континентах, разделённых океанами. Африка, Южная Америка, Австралия, Новая Зеландия, даже острова Новой Гвинеи — всё это территории, где встречаются представители одной древней группы — палеогнатов. Но если эти птицы не умеют летать, то как же их предки оказались на столь удалённых землях?

Ответ, который предлагают новые исследования, удивителен: первые палеогнаты были отличными летунами. И именно благодаря полётам через океаны их потомки расселились по всему свету.

Когда-то вся Земля была одной

Долгое время считалось, что разгадка кроется в географии. По одной из старых гипотез, предки страусов и эму жили ещё тогда, когда континенты были объединены в суперконтинент Пангею (около 320-195 млн лет назад). Когда Пангеи не стало, а материки разошлись, птицы якобы просто "уехали" вместе с сушей, на которой жили.

Но эта версия не выдержала проверки временем: генетические данные говорят о другом. Последний общий предок современных палеогнатов жил около 80 миллионов лет назад, а их основные эволюционные линии разделились лишь 70-62 миллиона лет назад - задолго после распада Пангеи.

Следовательно, разгадка не в тектонике плит, а в способности к дальним перелётам.

Древняя птица, похожая на цаплю

Чтобы понять, как это было, группа учёных под руководством Клары Видриг из Смитсоновского музея естественной истории (Вашингтон) изучила останки древней птицы Lithornis promiscuus - одного из старейших известных палеогнатов, жившего около 59-56 миллионов лет назад.

"Мы не можем быть уверены, что литорнис — прямой предок современных страусов и эму, но это, пожалуй, лучшая модель того, как мог выглядеть их общий предок", — отметила Видриг.

Команда использовала 3D-анализ формы грудины - кости, к которой у птиц крепятся грудные мышцы, отвечающие за полёт. Сравнение с сотнями современных видов позволило оценить, насколько активно Lithornis мог летать.

Результаты оказались впечатляющими: по форме грудины литорнис был близок к современным перелётным видам, таким как большие белые цапли. Это говорит о том, что он мог преодолевать большие расстояния, включая морские просторы.

"Форма грудины указывает, что он обладал сильными аэробными мышцами, способными к машущему полёту на большие дистанции", — уточнила Видриг.

Птица, способная пересекать океаны

Сравнение с живыми видами стало ключом к разгадке.

"Большая белая цапля — космополит, она встречается на всех континентах, потому что может пролетать тысячи километров, — поясняет орнитолог Петер Хоснер из Датского музея естественной истории. — Если Lithornis был способен на нечто подобное, то ему не составляло труда колонизировать новые земли".

Учёные предполагают, что именно такие птицы, способные перелетать океаны, заложили основу для будущих популяций, из которых позже развились нелетающие гиганты: страусы в Африке, эму и казуары в Австралии, нанду в Южной Америке и киви в Новой Зеландии.

"Это впечатляющий пример конвергентной эволюции", — добавляет Хоснер. — "Разные группы птиц, оказавшись в сходных условиях, независимо перестали летать и стали похожими внешне".

От летающих к нелетающим: как это произошло

Исследование показывает, что потеря способности к полёту происходила не один раз. У каждого континента своя история, но принципы одинаковы.

"Чтобы птица перестала летать, должны выполняться два условия, — объясняет Видриг. — Ей должно хватать пищи на земле, и рядом не должно быть хищников, от которых нужно спасаться полётом".

После вымирания динозавров 66 миллионов лет назад эти условия как раз сложились: Земля была "пустой", а млекопитающие-хищники ещё не появились. В такой среде летающие палеогнаты, добывавшие пищу на земле, могли постепенно терять крылья, превращаясь в наземных гигантов.

Позже, когда хищники вернулись, новые формы уже успели адаптироваться: кто-то стал крупным и опасным, как казуар, кто-то быстрым и выносливым, как страус.

Эволюционная мозаика палеогнатов

Сегодня существует около 60 видов современных палеогнатов. Они делятся на две группы: способные летать тинаму и нелетающие гиганты.

Группа Примеры Особенности Тинаму (около 45 видов) Южная Америка Могут летать короткими рывками Киви (5 видов) Новая Зеландия Ночные, питаются насекомыми Эму и казуары (4 вида) Австралия и Новая Гвинея Крупные, быстрые бегуны Нанду (1-2 вида) Южная Америка Похожие на страусов, но мельче Страусы (2 вида) Африка Самые большие современные птицы

Хотя их объединяет схожий образ жизни, каждая линия эволюционировала независимо. Летучие предки расселились по планете, а затем, оказавшись в изолированных условиях, потеряли способность к полёту.

"Они не созванивались и не договаривались: "Ты полетишь в Африку и станешь страусом, а я — в Южную Америку и превращусь в нанду”", — шутит Видриг. — "Эволюция просто шла по одному и тому же пути в разных местах".

Как изменилось понимание эволюции птиц

Работа Видриг и её коллег доказывает, что способность к полёту играла ключевую роль в расселении древних птиц, а не геологические процессы. Это переворачивает прежние представления об эволюции палеогнатов, считавшихся изначально нелетающими.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагать, что страусы и эму — прямые потомки древних нелетающих птиц.

Последствие: недооценка роли активного расселения.

Альтернатива: рассматривать их как потомков древних летающих форм.

Ошибка: считать, что Пангейская гипотеза объясняет современное распределение видов.

Последствие: несоответствие генетическим данным.

Альтернатива: анализировать эволюцию по временным шкалам и морфологии.

Ошибка: игнорировать адаптацию к наземному образу жизни.

Последствие: неверное понимание утраты полёта.

Альтернатива: изучать экологические ниши и давление отбора.

Почему эти выводы важны

Это исследование — шаг к переосмыслению истории эволюции птиц после вымирания динозавров. Оно показывает, что расселение шло активнее, чем предполагалось, а способность летать открывала древним видам целый мир возможностей.