Ночной рейс из Египта обернулся сюрпризом: вместо Волгограда туристов высадили в российской глубинке

Ночная поездка из Египта в Россию обернулась испытанием для туристов. Самолет авиакомпании Air Cairo, летевший из Шарм-эль-Шейха в Волгоград, не смог прибыть по расписанию и был вынужден приземлиться в Самаре.

Как развивались события

По данным Flightradar24, Airbus A320 вылетел из Египта в 18:03 2 сентября. В Волгоград рейс SM 917 должен был прибыть в 01:50 ночи.

Но в 21:50 в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения — так называемый "ковер". В итоге в 00:30 самолет сел на запасном аэродроме в Самаре.

Шесть часов неопределенности

По информации Росавиации, ограничения в Волгограде сняли лишь утром, в 06:20. Всё это время лайнер оставался на стоянке.

"После приземления было ничего непонятно: то летим дальше, то не летим. В итоге нас всё-таки выпустили в терминал, выдали багаж, сказали добираться домой самостоятельно. Люди в шоке", — поделилась туристка.

Почему самолет не полетел дальше

Как объяснили в одной из туркомпаний, пока самолет стоял в Самаре, рабочее время экипажа закончилось, и пассажиров пришлось высадить.

Дополнительная проблема в том, что иностранные авиакомпании не имеют права выполнять каботажные перевозки внутри России. То есть Air Cairo не могла перевезти пассажиров из Самары в Волгоград.

Что будет с туристами

Туроператоры приняли решение отправить клиентов поездом.

"Мы планируем отправить наших туристов в Волгоград поездом. Тем, кто уже купил билеты самостоятельно, расходы компенсируем", — рассказали представители компании.

Поездка займёт порядка 16-17 часов, но билетов в системе бронирования было достаточно.

Задержка и на обратном рейсе

Ситуация сказалась и на полетах в обратном направлении. Вместо 23:00 2 сентября рейс SM 918 Волгоград — Шарм-эль-Шейх вылетит лишь в 21:30 3 сентября.