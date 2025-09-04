Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
аэропорт
аэропорт
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована вчера в 23:54

Ночной рейс из Египта обернулся сюрпризом: вместо Волгограда туристов высадили в российской глубинке

Задержка рейса Волгоград — Шарм-эль-Шейх составила почти сутки после ЧП с прилётом из Египта

Ночная поездка из Египта в Россию обернулась испытанием для туристов. Самолет авиакомпании Air Cairo, летевший из Шарм-эль-Шейха в Волгоград, не смог прибыть по расписанию и был вынужден приземлиться в Самаре.

Как развивались события

По данным Flightradar24, Airbus A320 вылетел из Египта в 18:03 2 сентября. В Волгоград рейс SM 917 должен был прибыть в 01:50 ночи.

Но в 21:50 в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения — так называемый "ковер". В итоге в 00:30 самолет сел на запасном аэродроме в Самаре.

Шесть часов неопределенности

По информации Росавиации, ограничения в Волгограде сняли лишь утром, в 06:20. Всё это время лайнер оставался на стоянке.

"После приземления было ничего непонятно: то летим дальше, то не летим. В итоге нас всё-таки выпустили в терминал, выдали багаж, сказали добираться домой самостоятельно. Люди в шоке", — поделилась туристка.

Почему самолет не полетел дальше

Как объяснили в одной из туркомпаний, пока самолет стоял в Самаре, рабочее время экипажа закончилось, и пассажиров пришлось высадить.

Дополнительная проблема в том, что иностранные авиакомпании не имеют права выполнять каботажные перевозки внутри России. То есть Air Cairo не могла перевезти пассажиров из Самары в Волгоград.

Что будет с туристами

Туроператоры приняли решение отправить клиентов поездом.
"Мы планируем отправить наших туристов в Волгоград поездом. Тем, кто уже купил билеты самостоятельно, расходы компенсируем", — рассказали представители компании.

Поездка займёт порядка 16-17 часов, но билетов в системе бронирования было достаточно.

Задержка и на обратном рейсе

Ситуация сказалась и на полетах в обратном направлении. Вместо 23:00 2 сентября рейс SM 918 Волгоград — Шарм-эль-Шейх вылетит лишь в 21:30 3 сентября.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

НСА: более 6 тыс. гостиниц приостановили работу из-за нарушений вчера в 19:17

Отель без адреса или с сараем на участке: почему многие гостиницы не прошли проверку

С 1 сентября в России гостиницы без классификации не смогут принимать туристов: тысячи объектов приостановлены, а с 6 сентября вступят штрафы.

Читать полностью » Родители пострадавших детей сообщили о сохраняющихся симптомах после отравления хлором в анапском отеле 03.09.2025 в 19:16

Роскошный спа с сюрпризом: где хлор вместо релакса

В анапском отеле Morea Family Resort & Spa дети отравились хлором в бассейне. Администрация начала компенсации, но родители заявляют: симптомы сохраняются.

Читать полностью » Спишский замок, Левоча и Влколинец: культурное наследие Словакии рядом с Татрами вчера в 18:15

Замки и монастыри в тени гор: почему Татры — не только природа

Словацкие Татры скрывают сотни километров троп, десятки озёр и уникальное сочетание природы и культуры. Чем они способны удивить путешественника?

Читать полностью » Хемниц получил статус культурной столицы Европы в 2025 году вчера в 17:13

Из промышленного гиганта в арт-площадку: как Хемниц переписывает свою историю

Хемниц в 2025 году готов удивлять: бывший промышленный центр ГДР превращается в арену искусства, фестивалей и неожиданных культурных открытий.

Читать полностью » В Эстонии проложены настилы и смотровые башни для безопасного туризма на болотах вчера в 16:03

Тропа в никуда ведёт в историю страны: что скрывают эстонские топи

Болота Эстонии: от страха до экотуризма. Узнайте, как эти природные богатства сохраняют историю и биоразнообразие страны.

Читать полностью » Чиангмай назван культурной столицей северного Таиланда с храмами и рынками 03.09.2025 в 16:03

Белый слон, серебряные рынки и латте-арт — город, который удивляет на каждом шагу

Чиангмай — это город, который сочетает в себе духовность, природу и гастрономию. Откройте для себя его тайны, от древних храмов до ночной жизни на рынках.

Читать полностью » Daily Mail назвала греческий остров Андрос убежищем от туристической суеты 03.09.2025 в 17:06

Дешевле, вкуснее, тише: что ждёт туриста на Андросе

Остров с венецианскими нотками, вкусной едой и упрямым характером: Daily Mail находит греческий уголок, где туристов всё ещё немного.

Читать полностью » Путешественникам с долгой пересадкой в Пекине советуют посетить арт-квартал 798 вчера в 13:06

Пересадка в Пекине превращается в арт-приключение: где провести ночь вместо скучного аэропорта

Узнайте, как провести время в Пекине во время пересадки. Арт-квартал 798 предлагает уникальные галереи, кафе и индустриальную атмосферу в шаге от аэропорта.

Читать полностью »

Новости
Еда

Утиная ножка конфи готовится с солью и специями для сохранения вкуса
Красота и здоровье

Терапевт Пивоварова: непереносимость холода может быть признаком заболевания
Наука и технологии

Французские учёные описали гигантский вирус PelV-1 с хвостом в 19 раз длиннее коронавируса
Спорт и фитнес

Как правильно выбрать палки для скандинавской ходьбы: материалы и подбор по росту
Еда

Диетолог Белева назвала полезные перекусы для школьников
Красота и здоровье

Диетолог объяснил, почему температура еды не имеет значения для пищеварения
Культура и шоу-бизнес

Леди Гага отменила концерт в Майами из-за повреждения голосовых связок
Красота и здоровье

Сексолог Василенко назвала ошибки в прелюдии, мешающие женщинам достичь оргазма
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet