Матвей Сафонов
© commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:11

Из Парижа в Москву с приключениями: вратарь Сафонов испытал все трудности перелётов, знакомые тысячам россиян

Вратарь сборной России пожаловался на задержку багажа после рейса через Стамбул

Вратарь сборной России Матвей Сафонов поделился впечатлениями от перелёта из Парижа в Москву с пересадкой в Стамбуле. Голкипер признался, что на себе прочувствовал все трудности, с которыми этим летом сталкиваются тысячи российских туристов.

"Облегчение сменилось разочарованием"

По словам Сафонова, первый рейс задержали на полтора часа, и на пересадку в Турции оставалось всего 30 минут.

"Представьте наше облегчение, когда мы всё же успели на второй рейс!" — отметил футболист.

Но радость оказалась недолгой. Уже в Москве пассажиры получили SMS с уведомлением: их багаж не успели перегрузить в Стамбуле. Чемоданы доставили лишь утром.

"Мы были в аэропорту в час ночи, а багаж получили только к семи утра. До базы в Новогорске я добрался к девяти. Непростое начало пути, но теперь есть что вспомнить", — рассказал Сафонов.

Проблема системная

История футболиста не исключение. Российские туристы регулярно жалуются на задержки с багажом у Turkish Airlines. Особенно часто это случается на рейсах из Антальи и Стамбула в Москву и Санкт-Петербург.

Минтранс РФ уже пообещал разобраться и повлиять на перевозчика, однако заметных изменений пока не произошло.

Футбол на первом месте

Несмотря на утомительное путешествие, вратарь уже вернулся к подготовке.

  • 4 сентября сборная России сыграет с Иорданией,

  • 7 сентября — со сборной Катара.

