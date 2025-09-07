Из Парижа в Москву с приключениями: вратарь Сафонов испытал все трудности перелётов, знакомые тысячам россиян

Вратарь сборной России Матвей Сафонов поделился впечатлениями от перелёта из Парижа в Москву с пересадкой в Стамбуле. Голкипер признался, что на себе прочувствовал все трудности, с которыми этим летом сталкиваются тысячи российских туристов.

"Облегчение сменилось разочарованием"

По словам Сафонова, первый рейс задержали на полтора часа, и на пересадку в Турции оставалось всего 30 минут.

"Представьте наше облегчение, когда мы всё же успели на второй рейс!" — отметил футболист.

Но радость оказалась недолгой. Уже в Москве пассажиры получили SMS с уведомлением: их багаж не успели перегрузить в Стамбуле. Чемоданы доставили лишь утром.

"Мы были в аэропорту в час ночи, а багаж получили только к семи утра. До базы в Новогорске я добрался к девяти. Непростое начало пути, но теперь есть что вспомнить", — рассказал Сафонов.

Проблема системная

История футболиста не исключение. Российские туристы регулярно жалуются на задержки с багажом у Turkish Airlines. Особенно часто это случается на рейсах из Антальи и Стамбула в Москву и Санкт-Петербург.

Минтранс РФ уже пообещал разобраться и повлиять на перевозчика, однако заметных изменений пока не произошло.

Футбол на первом месте

Несмотря на утомительное путешествие, вратарь уже вернулся к подготовке.