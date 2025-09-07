Из Парижа в Москву с приключениями: вратарь Сафонов испытал все трудности перелётов, знакомые тысячам россиян
Вратарь сборной России Матвей Сафонов поделился впечатлениями от перелёта из Парижа в Москву с пересадкой в Стамбуле. Голкипер признался, что на себе прочувствовал все трудности, с которыми этим летом сталкиваются тысячи российских туристов.
"Облегчение сменилось разочарованием"
По словам Сафонова, первый рейс задержали на полтора часа, и на пересадку в Турции оставалось всего 30 минут.
"Представьте наше облегчение, когда мы всё же успели на второй рейс!" — отметил футболист.
Но радость оказалась недолгой. Уже в Москве пассажиры получили SMS с уведомлением: их багаж не успели перегрузить в Стамбуле. Чемоданы доставили лишь утром.
"Мы были в аэропорту в час ночи, а багаж получили только к семи утра. До базы в Новогорске я добрался к девяти. Непростое начало пути, но теперь есть что вспомнить", — рассказал Сафонов.
Проблема системная
История футболиста не исключение. Российские туристы регулярно жалуются на задержки с багажом у Turkish Airlines. Особенно часто это случается на рейсах из Антальи и Стамбула в Москву и Санкт-Петербург.
Минтранс РФ уже пообещал разобраться и повлиять на перевозчика, однако заметных изменений пока не произошло.
Футбол на первом месте
Несмотря на утомительное путешествие, вратарь уже вернулся к подготовке.
-
4 сентября сборная России сыграет с Иорданией,
-
7 сентября — со сборной Катара.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru