Самолёты не спешат взлетать: Краснодарский край столкнулся с волной задержек

Транспортная обстановка в аэропортах Краснодарского края осложнилась: пассажирам приходится корректировать планы из-за массовых задержек рейсов. Сбой затронул сразу несколько воздушных гаваней региона и охватил как внутренние, так и международные направления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло аэропортов.

Задержки в аэропорту Краснодара

В аэропорту Краснодара задержки коснулись как вылетающих, так и прибывающих рейсов. На вылет отложены пять рейсов — в Дубай, Екатеринбург, Батуми, Челябинск и Хургаду. Пассажирам приходится ожидать отправления от 30 минут до нескольких часов.

На прилёт задерживаются два рейса из Стамбула, а также по одному рейсу из Дубая, Хургады, Батуми и Москвы. Информация о переносах обновляется в режиме реального времени, однако точное время вылета и прилёта может меняться.

Сочи: основная нагрузка

Наибольшее число задержек зафиксировано в аэропорту Сочи. Здесь на прилёт и вылет задерживаются 33 рейса. В числе направлений — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов, Анталья, Стамбул, Батуми, Кутаиси, Ереван, Шарм-эш-Шейх и Хургада.

Кроме того, один рейс на прилёт из Санкт-Петербурга был отменён. По данным онлайн-табло, время задержек в Сочи варьируется от получаса до 13 часов, что существенно влияет на пересадочные маршруты и планы пассажиров.

Ситуация в Геленджике

В аэропорту Геленджика ситуация менее масштабная, однако и здесь отмечены изменения в расписании. Задерживается один рейс на прилёт из Москвы. О причинах переноса времени прибытия официально не сообщается.

Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус рейсов и следить за обновлениями на онлайн-табло аэропортов. Авиакомпании и службы аэропортов продолжают работу по нормализации расписания.