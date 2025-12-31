Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:41

Предновогодний коллапс в небе: пассажиры застряли в аэропортах на сутки

Непогода задержала десятки авиарейсов по всей России — Baza

Массовые задержки авиарейсов в конце декабря затронули сразу несколько крупных аэропортов страны и привели к тому, что сотни пассажиров оказались вынуждены проводить долгие часы, а иногда и сутки, в залах ожидания. Причиной сбоев стала неблагоприятная погода, осложнившая работу авиаузлов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на данные из регионов.

Ситуация приобрела федеральный масштаб и затронула как внутренние, так и международные направления. В отдельных аэропортах количество задержанных и отменённых рейсов исчисляется десятками, что заметно осложнило передвижение пассажиров в предновогодние дни.

Самые проблемные аэропорты

Наиболее тяжёлая обстановка, по данным Baza, сложилась в аэропортах Калининграда и Санкт-Петербурга. В петербургском Пулково было отменено два рейса, ещё 45 вылетов выполнялись с задержками различной продолжительности.

Отдельные пассажиры столкнулись с экстремально долгим ожиданием. Так, рейс Калининград — Уфа задержан более чем на 45 часов, и люди всё это время остаются в аэропорту в ожидании вылета. Залы ожидания, по сообщениям очевидцев, переполнены.

География задержек расширяется

Массовые переносы и отмены рейсов также зафиксированы в аэропортах Сочи, Оренбурга и Омска. Аналогичные проблемы наблюдаются и в московском авиаузле. Ранее, 30 декабря, стало известно, что пассажиры в аэропорту Шереметьево провели почти сутки без сна из-за отмены рейса в Калининград.

Самолёт должен был вылететь ещё 29 декабря в 15:00 по местному времени, однако из-за ухудшения погодных условий рейс был отменён. Пассажиры получили информацию о переносе уже после прибытия в аэропорт.

Права пассажиров при задержке рейсов

На фоне происходящего юрист, преподаватель Финансового университета при правительстве России Наталья Кубасова напомнила о правах пассажиров. По её словам, при задержке рейса более чем на два часа авиакомпания обязана предоставить бесплатные напитки и горячее питание.

В ряде аэропортов, как сообщается, людям уже раздают воду и еду. Эксперты подчёркивают, что при длительных задержках пассажиры также вправе рассчитывать на дополнительные меры поддержки в соответствии с действующим законодательством и правилами авиаперевозок.

